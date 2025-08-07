Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Moteris iš atostogų nebegrįš: rasta negyva prie baseino

2025-08-07 14:55
2025-08-07 14:55

Britų turistė rasta negyva prie baseino Graikijoje, Kretos saloje, trys asmenys suimti įtarus netyčinę žmogžudystę. Tarp jų – ir viešbučio direktorius.

Britų turistė rasta negyva prie baseino Graikijoje, Kretos saloje, trys asmenys suimti įtarus netyčinę žmogžudystę. Tarp jų – ir viešbučio direktorius.

2

78 metų moteris sekmadienio popietę maudėsi savo viešbučio baseine Kretoje, kai, kaip pranešama, pasijuto blogai ir išlipo iš vandens.

Po kelių minučių šoko ištikti besimaudantys asmenys rado moterį susmukusią ant gulto, praneša portalas „Daily Mail“.

Britei buvo suteikta pirmoji pagalba, kol į įvykio vietą atvyko greitosios pagalbos tarnybos. Ji buvo skubiai nugabenta į ligoninę, kur ji vėliau mirė.

Suimti įtariamieji

Trys asmenys buvo suimti įtarus netyčine žmogžudyste dėl neatsargumo, įskaitant 21 metų gelbėtoją, kuris tuo metu turėjo budėti, taip pat 51 metų viešbučio direktorių ir 41 metų generalinį direktorių.

Visi trys įtariamieji buvo paleisti už užstatą, o policija pradėjo tyrimą, kad nustatytų moters mirties priežastį.

Jungtinės karalystės ambasados atstovas spaudai „Daily Mail“ sakė: „Mes remiame Kretoje mirusios britės šeimą ir palaikome ryšį su vietos valdžios institucijomis.“

