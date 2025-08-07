Moteris iš atostogų nebegrįš: rasta negyva prie baseino

78 metų moteris sekmadienio popietę maudėsi savo viešbučio baseine Kretoje, kai, kaip pranešama, pasijuto blogai ir išlipo iš vandens.
Po kelių minučių šoko ištikti besimaudantys asmenys rado moterį susmukusią ant gulto, praneša portalas „Daily Mail“.
Britei buvo suteikta pirmoji pagalba, kol į įvykio vietą atvyko greitosios pagalbos tarnybos. Ji buvo skubiai nugabenta į ligoninę, kur ji vėliau mirė.
Suimti įtariamieji
Trys asmenys buvo suimti įtarus netyčine žmogžudyste dėl neatsargumo, įskaitant 21 metų gelbėtoją, kuris tuo metu turėjo budėti, taip pat 51 metų viešbučio direktorių ir 41 metų generalinį direktorių.
Visi trys įtariamieji buvo paleisti už užstatą, o policija pradėjo tyrimą, kad nustatytų moters mirties priežastį.
Jungtinės karalystės ambasados atstovas spaudai „Daily Mail“ sakė: „Mes remiame Kretoje mirusios britės šeimą ir palaikome ryšį su vietos valdžios institucijomis.“
