TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Kristina Meseguer paviešino, kaip įkando jai beždžionė: vaizdo įrašas plinta it virusas

2025-08-07 16:16
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-08-07 16:16
2025-08-07 16:16

Į tolimąjį Balį išvykusi nuomonės formuotoja Kristina Meseguer susidūrė su pirmaisiais nesklandumais. Moteriai prireikė medikų pagalbos, kai jai įkandžo beždžionė.

Į tolimąjį Balį išvykusi nuomonės formuotoja Kristina Meseguer susidūrė su pirmaisiais nesklandumais. Moteriai prireikė medikų pagalbos, kai jai įkandžo beždžionė.

4

Sekmadienį K. Meseguer pasidalijo vaizdo įrašu iš ligoninės Balyje, bet tąkart nuo platesnių komentarų susilaikė.

Kristina Meseguer Balyje
Kristina Meseguer Balyje

Kristina Meseguer atsidūrė ligoninėje

Tačiau pirmadienį moteris prabilo ir papasakojo, kas iš tikrųjų nutiko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasirodo, Kristinai Balyje įkando beždžionė.

„Aš vėl verkiu. Įkando beždžionė, o aš neturiu vakcinos, čia vėl situacija kaip su erke. Iš tikrųjų pavojus yra didelis. Nežinau, kas vyksta. Pavargau nuo visų šitų išbandymų, ženklų, pamokų, skausmo. Tiesiog nežinau, kur visa tai mane veda.

Tiesiog noriu gyventi ramiai, be dramų, ligų, kad nebūtų mano kūnas kaip karo laukas. Kad gyvenimas pagaliau pasigailėtų manęs.

Bet kol kas gyvenu tarp žaizdų, tarp klausos aparatų, beždžionės įkandimų ir nežinau, kada visa tai baigsis“, – vos tramdydama ašaras kalbėjo K. Meseguer.

Paviešino vaizdo įrašą

Kiek vėliau Kristina paviešino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota, kai beždžionė jai įkando.

„Ką daryti, jei Balio saloje jums įkando beždžionė?

1. Neišsigąsk! Bet veikite greitai.

2. Nedelsiant nuplaukite žaizdą su muilu ir vandeniu – kuo greičiau, tuo geriau.

3. Kuo skubiau kreipkitės į ligoninę. Jums reikės pasidaryti vakciną nuo pasiutligės – pirmąją dozę būtina gauti per 24 valandas.

4. Stebėkite žaizdą. Jei ji pradeda tinti, skaudėti ar tekėti pūliai – nelaukite, grįžkite į gydymo įstaigą.

5. Užbaikite visą vakcinacijos kursą  – paprastai tai yra 4 dozės per kelias savaites.

Pasiutligė yra mirtina, bet 100 % išvengiama, jei gydoma laiku.

BŪKITE ATSARGŪS Balyje! Jei planuojate čia likti ilgiau – pasiskiepykite nuo pasiutligės iš anksto.

Čia daug beždžionių (kurios gali kąsti, net jei tik nori jas pamaitinti), valkataujančių šunų ir kačių – visi jie gali platinti virusą.

Geriau apsisaugoti iš anksto, nei gydytis vėliau“, – rašė moteris.

