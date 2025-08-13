Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Kristina Meseguer prakalbo apie jai įkandusios beždžionės likimą: stebina slaugytojos ištarti žodžiai

2025-08-13 12:16
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-13 12:16

Į Balį išvykusi nuomonės formuotoja Kristina Meseguer susidūrė su pirmaisiais nesklandumais. Moteriai prireikė medikų pagalbos, kai jai įkando beždžionė.

Į Balį išvykusi nuomonės formuotoja Kristina Meseguer susidūrė su pirmaisiais nesklandumais. Moteriai prireikė medikų pagalbos, kai jai įkando beždžionė.

23

Neseniai K. Meseguer pasidalijo vaizdo įrašu iš ligoninės Balyje, bet tąkart nuo platesnių komentarų susilaikė.

Kristina Meseguer Balyje
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kristina Meseguer Balyje

Kristina Meseguer atsidūrė ligoninėje

Tačiau kiek vėliau moteris prabilo ir papasakojo, kas iš tikrųjų nutiko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasirodo, Kristinai Balyje įkando beždžionė.

„Aš vėl verkiu. Įkando beždžionė, o aš neturiu vakcinos, čia vėl situacija kaip su erke. Iš tikrųjų pavojus yra didelis. Nežinau, kas vyksta. Pavargau nuo visų šitų išbandymų, ženklų, pamokų, skausmo. Tiesiog nežinau, kur visa tai mane veda.

Tiesiog noriu gyventi ramiai, be dramų, ligų, kad nebūtų mano kūnas kaip karo laukas. Kad gyvenimas pagaliau pasigailėtų manęs.

Bet kol kas gyvenu tarp žaizdų, tarp klausos aparatų, beždžionės įkandimų ir nežinau, kada visa tai baigsis“, – vos tramdydama ašaras kalbėjo K. Meseguer.

Paviešino vaizdo įrašą

Vėliau Kristina paviešino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota, kai beždžionė jai įkando.

„Ką daryti, jei Balio saloje jums įkando beždžionė?

1. Neišsigąsk! Bet veikite greitai.

2. Nedelsiant nuplaukite žaizdą su muilu ir vandeniu – kuo greičiau, tuo geriau.

3. Kuo skubiau kreipkitės į ligoninę. Jums reikės pasidaryti vakciną nuo pasiutligės – pirmąją dozę būtina gauti per 24 valandas.

4. Stebėkite žaizdą. Jei ji pradeda tinti, skaudėti ar tekėti pūliai – nelaukite, grįžkite į gydymo įstaigą.

5. Užbaikite visą vakcinacijos kursą  – paprastai tai yra 4 dozės per kelias savaites.

Pasiutligė yra mirtina, bet 100 % išvengiama, jei gydoma laiku.

BŪKITE ATSARGŪS Balyje! Jei planuojate čia likti ilgiau – pasiskiepykite nuo pasiutligės iš anksto.

Čia daug beždžionių (kurios gali kąsti, net jei tik nori jas pamaitinti), valkataujančių šunų ir kačių – visi jie gali platinti virusą.

Geriau apsisaugoti iš anksto, nei gydytis vėliau“, – rašė moteris.

Prakalbo apie beždžionę

Panašu, kad istorija apie beždžionės įkandimą dar nesibaigė. Moteris socialiniuose tinkluose pasidalijo, ką išgirdo iš slaugytojos Balio ligoninėje.

„Balio ligoninėje personalas linksmesnis nei vakarėlyje. Slaugytoja ramiai tarė: „Nežinom, ar beždžionė išgyveno po įkandimo jums.“

Tai va, heiteriai, jūs buvot teisūs – aš tikrai nuodinga. Įdomu, ar ji dabar reabilitacijos centre, ar jau pas protėvius pasakoja, kaip pabandė paragauti lietuvės… ir pralaimėjo“, – šmaikščiai rašė ji.

jooo
jooo
2025-08-13 12:30
Nuo pasiutligės gali pasiskiepyti ir 100 proc. išvengti... O nuo durnumo skiepykis nesiskiepijęs...
Atsakyti
Negi
Negi
2025-08-13 12:28
Negi beždžionė pastipo?
Atsakyti
Tiesiog
Tiesiog
2025-08-13 12:28
eilinė neišprususi moteris, nežinanti kaip elgtis su vietiniais gyvūnais. Taip, beždžionės kanda, ir ne tik Balyje, bet ir Indijoje, ir kt. ir maitinti laukinius gyvūnus yra draudžiama, kaip ir pas mus Lietuvoje.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (23)
