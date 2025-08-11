Buvęs Kristinos Meseguer vyras Enrique parodė, ką valgo Kolumbijoje: kaina atims žadą

Išsiskyrus vienai žymiausių Lietuvos porų – Kristinai ir Enrique Meseguer – jie pasuko skirtingais keliais, išsiskirstydami į du skirtingus žemynus. Kristina išskrido į Indoneziją, į Balį, o Enrique pakilo į Kolumbiją. Tačiau kol kas neaišku, ar tai vyrui tik laikina stotelė, ar vieta, kurioje jis ketina pasilikti ilgam.
Enrique prieš dvi savaites pasidalino vaizdo įrašu, kur atsisveikina su Lietuva, mojuoja, o už jo stovi Vilniaus oro uosto išvykimo pastatas. Šalia – lagaminai ir krepšiai ir šuo, rodantys, jog Enrique su Lietuva atsisveikina visam laikui, o šalia vaizdo įrašo vyras dėkoja: „Sudie, Lietuva, buvo malonu čia gyveni. Ačiū.“
Nenustoja stebinti
Enrique nenustoja stebinti gerbėjų ir panašu, jog visai neliūdi dėl skyrybų ir po jų tapo gerokai aktyvesnis socialiniuose tinkluose, dabar ypač dalinasi, ką veikia Kolumbijoje. Jau matėme Enrique pramogas parke, važinėjantį su dviračiu ir vaikštant prie jūros.
Šį kartą vyras parodė, ką valgo būdamas Kolumbijoje. Enrique apsilankė sushi restorane.
Pasirodo, jog tai itin populiari vieta pavalgyti Kolumbijoje, Medelin mieste „Hanami Teppanyaki Sushi Bar“.
Čia sushi kainos gali siekti ir 67 dolerius už porciją, tad sau leisti čia pavakarieniauti gali tikrai ne kiekvienas.
