Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Buvęs Kristinos Meseguer vyras Enrique parodė, ką valgo Kolumbijoje: kaina atims žadą

2025-08-11 16:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-11 16:20

Prieš kelis mėnesius nuaidėjus vienoms garsiausių skyrybų Lietuvoje, tarp Kristinos ir Enrique Meseguer, pora pasuko ne tik į skirtingas puses, bet ir į skirtingus žemynus. Nė vienas jų neliko Lietuvoje. Kristina šiuo metu gyvena Balyje, o Enrique toliau stebina sekėjus su nuotykiais iš Kolumbijos.

Prieš kelis mėnesius nuaidėjus vienoms garsiausių skyrybų Lietuvoje, tarp Kristinos ir Enrique Meseguer, pora pasuko ne tik į skirtingas puses, bet ir į skirtingus žemynus. Nė vienas jų neliko Lietuvoje. Kristina šiuo metu gyvena Balyje, o Enrique toliau stebina sekėjus su nuotykiais iš Kolumbijos.

REKLAMA
3

Išsiskyrus vienai žymiausių Lietuvos porų – Kristinai ir Enrique Meseguer – jie pasuko skirtingais keliais, išsiskirstydami į du skirtingus žemynus. Kristina išskrido į Indoneziją, į Balį, o Enrique pakilo į Kolumbiją. Tačiau kol kas neaišku, ar tai vyrui tik laikina stotelė, ar vieta, kurioje jis ketina pasilikti ilgam.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Enrique prieš dvi savaites pasidalino vaizdo įrašu, kur atsisveikina su Lietuva, mojuoja, o už jo stovi Vilniaus oro uosto išvykimo pastatas. Šalia – lagaminai ir krepšiai ir šuo, rodantys, jog Enrique su Lietuva atsisveikina visam laikui, o šalia vaizdo įrašo vyras dėkoja: „Sudie, Lietuva, buvo malonu čia gyveni. Ačiū.“

REKLAMA
REKLAMA

View this post on Instagram

A post shared by ENRIQUE MESEGUER (@enrique_meseguer7)

REKLAMA

Nenustoja stebinti

Enrique nenustoja stebinti gerbėjų ir panašu, jog visai neliūdi dėl skyrybų ir po jų tapo gerokai aktyvesnis socialiniuose tinkluose, dabar ypač dalinasi, ką veikia Kolumbijoje. Jau matėme Enrique pramogas parke, važinėjantį su dviračiu ir vaikštant prie jūros.

Šį kartą vyras parodė, ką valgo būdamas Kolumbijoje. Enrique apsilankė sushi restorane.

Pasirodo, jog tai itin populiari vieta pavalgyti Kolumbijoje, Medelin mieste „Hanami Teppanyaki Sushi Bar“.

Čia sushi kainos gali siekti ir 67 dolerius už porciją, tad sau leisti čia pavakarieniauti gali tikrai ne kiekvienas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų