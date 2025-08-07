Šie varškės kukuliai nukels atgal į vaikystę: skonis vertas 10 balų

Porcijos 3. Užtruksite iki 20 min.
Reikės:
- 500 g varškės;
- 2 kiaušinių;
- 1 a. š. vanilinio cukraus;
- 250 g miltų;
- 4 v. š. tirpinto sviesto;
- 300-500 g uogų (naudojau šaldytas vyšnias).
Patiekimui:
- sviesto;
- grietinės;
- šiek tiek cukraus;
- žiupsnio cinamono;
- saujelės šilauogių;
- kelios šakelės mėtų.
Į dubenį beriame varškę, vanilinį cukrų, įmušame kiaušinius. Išmaišome. Suberiame miltus ir vėl gerai išmaišome. Supilame tirpintą ir jau šiek tiek pravėsusį sviestą. Suminkome tešlą. Uždengiame ją maistine plėvele ir dedame 15 min. į šaldytuvą.
Užkaičiame virti puodą su vandeniu. Šiek tiek pasūdome.
Drėgnomis rankomis imame tešlos, ją paskleidžiame ant delno, į viduriuką dedame po uogą ir gražiai apgaubiame tešlą. Pasukame tarp delnų, suformuodami dailius ir lygius rutuliukus.
Dedame virti į verdantį vandenį. Verdame apie 5-6 min, iki kol šie iškyla į paviršių.
Patiekiame su sviesto ir grietinės padažu. Šalia pabarstome šilauogių, puošiame mėtų lapeliais.