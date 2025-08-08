Praskleidė garsiosios Kauno „Spurginės“ paslapčių šydą: nustebins ne vieną

O šįkart herojai Vaida Poderytė-Bernatavičė, Martynas Lavickas ir Tadas Paplauskas leisis į pažintį su nuolatos augančiu Kaunu – miestu, kuriame slypi ne tik modernūs, bet ir nostalgiški skoniai. O ypatingai daug dėmesio šįkart laidoje sulauks paprastas, bet jau daugelį metų visą miestą garsinantis lietuviškas saldėsis – varškės spurgos.
Ar Kauno „Spurginė“ – vienintelė vieta mieste, kur šiandien galima jų paragauti?
Kaunas – miestas, kuriame susitinka istorija ir ateitis
Čia senieji pastatai kalba apie tarpukario didybę, o šiuolaikinės erdvės alsuoja kūryba ir naujomis idėjomis. Tai – miestas, kuriame dera ilgiausia pėsčiųjų gatvė Lietuvoje, žavinga liepų alėja, žalumos kupinas Ąžuolynas ir legendomis apipintas Napoleono kalnas.
Kaunas – tarpukario Lietuvos širdis, laikinoji sostinė, kurioje kiekvienas kampelis slepia unikalią istoriją.
Tačiau Kaunas – ne tik praeities atspindžiai. Tai kartu ir gyvas, veržlus bei modernus miestas, kuriame pulsuoja kultūra, mokslas ir inovacijos. Miestas, kuris žavi savo energija ir neblėstančiu ryšiu su krepšiniu – čia gimė „Žalgirio“ legenda ir tūkstančiai sirgalių, kuriems krepšinis – daugiau nei žaidimas. Tai – gyvenimo būdas.
O ar kada susimąstėte, koks patiekalas atspindi tikrąjį Kauno skonį? Vos tik pradėjus pažintį su Kaunu, taps aišku – šis miestas neatsiejamas nuo... varškės spurgų! Jau nuo tarpukario laikų jos tapo Kauno simboliu – saldžiu, nostalgišku, šiltu it vaikystės prisiminimas.
Spurgos – Kauno miesto pasididžiavimas
„Kaip gera kaskart sugrįžti į Kauną! Ypač kai pati esu kaunietė. Šiandien ieškosime atsakymo į klausimą: koks yra tikrasis Kauno receptas? O atsakymas – varškės spurgos. Atrodo paprasta, ar ne? Tačiau šis patiekalas turi gilias šaknis ir ne mažiau įdomią istoriją. Ir, patikėkite, tikrai ne veltui būtent Kaunui priskyrėme spurgas kaip miesto receptą“, – laidos pradžioje pasakos V. Poderytė-Bernatavičė.
Tikrojo spurgų skonio ir istorijos reikia ieškoti su žmogumi, kuris apie jas žino daugiausiai. Todėl Laisvės alėjoje jie susitiks su gide Neringa Laurinaitiene. Ji papasakos, kaip varškės spurgos atsirado ant mūsų stalo, ir kokį kelią jos nuėjo iki to, kol tapo vienu iš Kauno simbolių.
Po įdomių pasakojimų, laidos kūrybinė komanda spurgų recepto paieškas pradės nuo vietos, kuri neabejotinai yra laikoma Kauno kulinarine legenda – nuo „Spurginės“, įsikūrusios pačioje Laisvės alėjos širdyje.
Ši vieta jau beveik keturis dešimtmečius puošia Laisvės alėją. Čia nesikeičia nei receptai, nei kainos, nei pati spurgų filosofija. Ir būtent dėl to „Spurginė“ užima pirmąją vietą gastronominės Kauno klasikos sąraše.
„Čia dirbu jau 46 metus. Čia visada veikė spurginė, dar anksčiau tai buvo savitarnos spurginė. Puikiai prisimenu, kaip pati dar vaikystėje ateidavau čia tik dėl varškinių spurgų. Nors šiandien pirkėjai dažniau renkasi spurgas su džemu, visų receptai liko tie patys – tik natūralūs produktai, viskas gaminama mūsų rankomis. Ši vieta man – tarsi antri namai, o mūsų kolektyvas daugybę metų išlieka beveik nepakitęs“, – pasakos „Spurginės“ direktorė Milda Miklaševičienė.
Modernūs skoniai
Tiesa, šiandien Kaune galima rasti ir kur kas modernesnių spurgų. Laidos vedėjai apsilankys restorane „Marsas mieste“, įsikūrusiame visai šalia Kauno pilies. Ši vieta jau spėjo tapti tikra sensacija tiek kauniečiams, tiek miesto svečiams.
„Čia Kaunas kvepia Azijos prieskoniais, ką tik iškepta naan duonele ir... spurgomis. O jų spurgos – tikrai ypatingos: su netikėtais, drąsiais pagardais, kokių nesitiki. Bet tai – tik pradžia. Čia galima paragauti pačių įvairiausių patiekalų: nuo japoniško kopūstų blyno su krevetėmis iki korėjietiškos vištienos ar traškių krevečių“, – kalbės laidos vedėjas Martynas.
Per pastaruosius metus šis restoranas tapo viena lankomiausių Kauno vietų. Čia kepamos spurgos ne tik labai skanios, bet ir tampa tikra pramoga kiekvienam lankytojui. Kaip pasakos restorano vadovė, kiekvienas čia randa savo mėgstamiausią spurgų skonį.
„Visada galvojome, ką galėtume pasiūlyti svečiams – kad tiktų daugeliui, būtų skanu ir įdomu. Taip gimė idėja – šviežiai kepamos spurgos. Jos tapo tikra sensacija ir daugelio pamėgta atrakcija. Norėjome suteikti lankytojui galimybę rinktis ir atrasti savo skonį: nuo kaimiškos versijos su braškių uogiene ir sausainių trupiniais iki madingosios – su pistacijų kremu ir kataifi tešla. Turime ir mūsų klasika tapusią spurgą su pasiflorų karamele bei žemės riešutais. Trumpai tariant, kiekvienas čia randa tai, kas jam skaniausia“, – šypsosis restorano vadovė Indrė Danilevičienė.
Vėliau Vaida ir Martynas patrauks į dar vieną gardžią Kauno vietelę. Tačiau šį kartą jų kelias ves ne į miesto centrą, o į Šilainių rajoną, kur įsikūrusi kepyklėlė-picerija „Lauri“.
„Čia kvepia šviežiai keptais šakočiais, tikromis, autentiškomis picomis ir, žinoma, tuo, dėl ko čia atvykome – lietuviškomis spurgomis. Jos čia kepamos pagal autentišką tarpukario receptą“, – sakys M. Lavickas.
Močiutės receptas
Kepyklėlėje laidos vedėjus pasitiks... kelionės pradžioje sutikta gidė Neringa! Pasirodo, moteris kasdienybėje derina abi savo aistras – istoriją ir kulinariją.
„Spurgas kepė mano močiutė kaime, tad man ši veikla yra ypatinga – apima nostalgija. Ieškojau senų receptų archyvuose, kalbėjausi su mama apie tai, kaip spurgas kepdavo ir jos mama, o galiausiai atradau savo receptą. Atrodo, spurgos labai paprastos, tačiau atskleisiu mažą paslaptį: naudokite pačius paprasčiausius produktus. Spurgos atkeliavo iš paprastos kaimo virtuvės, todėl ingredientai neturi būti prabangūs ar išskirtiniai“, – patarimais dalinsis kepyklėlės vadovė bei gidė Neringa.
Paragavę įvairių varškės spurgų ir pasisėmę patarimų, laidos herojai keliaus į „Žalgirio“ areną, kur jų jau lauks trečiasis komandos narys – virtuvės šefas Tadas Paplauskas. Trijulė raitosis rankoves ir ruoš savo varškės spurgas.
Ar jos patiks kauniečiams? Pamatysite jau rytoj!
Jei ruošiatės vykti į Kauną ir taip pat norite paragauti legendos – autentiškų varškės spurgų – laidos komanda rekomenduoja nepraleisti šių vietų:
Kauno „Spurginė“ – 84-uoju numeriu Laisvės alėjoje pažymėtame pastate įsikūrusi miesto legenda yra nepavaldi nei laikui, nei pokyčiams. Ši vieta jau ne vieną dešimtį metų džiugina ištikimus lankytojus nepakartojamu kepinių kvapu ir žymiosiomis spurgomis, kurios traukia ne tik kauniečius, bet ir miesto svečius. Spurgos čia gaminamos pagal daugiau nei 40 metų senumo receptus, kur viskas būtinai natūralu – nenaudojami konservantai, tik natūralios ir šviežios žaliavos. „Spurginės“ kolektyvas išlieka ištikimas tradicijoms – nei receptų, nei kainų jie neplanuoja keisti, kaip neplanuoja keistis ir pati vieta, kuri jau beveik keturis dešimtmečius yra saldžiausias Laisvės alėjos kampelis ir neabejotina gastronominė Kauno klasikos puošmena.
„Marsas mieste“ – ypatinga industrinio stiliaus erdvė Kauno širdyje, netoli Kauno pilies, gimusi iš vasaros pramogų parko „Vanduo Marse“ idėjos tęsti išskirtinę nuotaiką ištisus metus. Šio restorano virtuvė – azijietiškai įkvėpta, bet europietiškai subalansuota. Nuo kūrybiško brunch’o iki vakarienės su natūraliais vynais – kiekvienas patiekalas gimsta iš šviežių bei kruopščiai atrinktų produktų. Rytai čia prasideda nuo šviežiai kepamos naan duonelės ir gardžių bandelių iš netoliese veikiančių kepyklų, o vakare galima pasimėgauti gurmaniška vakariene su taure natūralaus vyno. Viena ryškiausių restorano legendų – spurgos. Nuo kaimiškos klasikos su braškių uogiene ir sausainių trupiniais iki prabangios Dubajaus versijos su pistacijų kremu ir traškia kataifi tešla, taip pat klasikinės spurgos su pasiflorų karamele ir žemės riešutais – kiekviena spurgos versija pasakoja savo istoriją ir suteikia galimybę kiekvienam atrasti savo tobulą skonį.
Kepyklėlė-picerija „Lauri“. Jauki, šeimos įkurta vieta Kauno rajone, Šilainiuose. Kepyklėlės istorija prasidėjo nuo šakočio – šio kepinio tradicijas šeima atsivežė iš mažo Lietuvos miestelio. Šioje vietoje susitinka ne tik lietuviški gardėsiai, bet ir itališki skoniai. Kepyklėlėje-picerijoje kepami tradiciniai lietuviški šakočiai, varškės spurgos, o taip pat ir autentiškos itališkos picos. Gaminimo paslapčių šeimininkai mokėsi iš italų šefų, gyvenančių Neapolyje. Viskas čia daroma rankomis, su meile ir pagarba seniesiems gaminimo būdams. Varškės spurgos kepamos pagal tarpukario receptą, šiek tiek pritaikytą šiuolaikiniams skoniams – paprasti, bet autentiški ingredientai suteikia joms išskirtinį skonį.
Kulinarinių kelionių laida „Maisto kelias. Miestų receptai“ – šeštadieniais, 9 val. tik per TV3!