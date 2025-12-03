 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Plinta netikėtas vaizdo įrašas su Vytautu Šiškausku: peržiūrėjo tūkstančiai

2025-12-03 13:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 13:05

Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašas, kuriame – kiek netikėtu amplua matomas dainininkas Vytautas Šiškauskas.

Vytautas Šiškauskas (nuotr. BNS, Instagram)

Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašas, kuriame – kiek netikėtu amplua matomas dainininkas Vytautas Šiškauskas.

REKLAMA
0

Socialiniame tinkle „Instagram“ esantis projektas „Who is riding next“ jau yra pamėgtas lietuvaičių – čia vis pasirodo mūsų šalies žvaigždės, kurios būna filmuojamos automobilyje.

Plinta netikėtas įrašas

Šįkart tokiame įraše pasirodė dainininkas V. Šiškauskas.

Vaizdo įrašas sulaukė daug dėmesio – iki šiol buvo peržiūrėtas jau daugiau nei 11 tūkstančių kartų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šį kartą galinėje sėdynėje – legenda, Lietuvos turtas ir visų švenčių ir nuoširdumo simbolis – Vytautas Šiškauskas.

REKLAMA
REKLAMA

Vytautas pradėjo dainuoti būdamas 7 metų, vesdamas mamos, atsidūrė Ąžuoliuko chore ir nuo tada nenustoja kurti, nenustoja stebinti Lietuvos, tiek savo kūryba, tiek savo charizma.

REKLAMA

Ši mūsų kelionė išskirtinė – pamilom jį visa širdim ir niekada to nebepaleisim.

Žmogus, kuriam nuoširdžiai rūpi kitas žmogus. Ne visi tai turi, bet visi galim stengtis tokiais būti!

Ačiū, Vytautai ir ačiū Alina, kad esat žmonėmis, kurių mums visiems taip reikia!

O dabar laukiam naujų dainų ir smuiko!!!

Daug daug meilės jums nuo mūsų!

Esat nuostabūs!

Iki kito pasimatymo!“ – rašoma socialiniame tinkle.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų