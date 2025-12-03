Plinta netikėtas vaizdo įrašas su Vytautu Šiškausku: peržiūrėjo tūkstančiai

Socialiniame tinkle „Instagram“ esantis projektas „Who is riding next“ jau yra pamėgtas lietuvaičių – čia vis pasirodo mūsų šalies žvaigždės, kurios būna filmuojamos automobilyje.
Plinta netikėtas įrašas
Šįkart tokiame įraše pasirodė dainininkas V. Šiškauskas.
Vaizdo įrašas sulaukė daug dėmesio – iki šiol buvo peržiūrėtas jau daugiau nei 11 tūkstančių kartų.
„Šį kartą galinėje sėdynėje – legenda, Lietuvos turtas ir visų švenčių ir nuoširdumo simbolis – Vytautas Šiškauskas.
Vytautas pradėjo dainuoti būdamas 7 metų, vesdamas mamos, atsidūrė Ąžuoliuko chore ir nuo tada nenustoja kurti, nenustoja stebinti Lietuvos, tiek savo kūryba, tiek savo charizma.
Ši mūsų kelionė išskirtinė – pamilom jį visa širdim ir niekada to nebepaleisim.
Žmogus, kuriam nuoširdžiai rūpi kitas žmogus. Ne visi tai turi, bet visi galim stengtis tokiais būti!
Ačiū, Vytautai ir ačiū Alina, kad esat žmonėmis, kurių mums visiems taip reikia!
O dabar laukiam naujų dainų ir smuiko!!!
Daug daug meilės jums nuo mūsų!
Esat nuostabūs!
Iki kito pasimatymo!“ – rašoma socialiniame tinkle.
