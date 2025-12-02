 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Partizan“ sporto direktoriumi paskirtas buvęs krepšininkas Paspaljis

2025-12-02 19:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-02 19:58

Netikėtų pasitraukimų supurtytas Belgrado „Partizan“ rado žmogų, kuriam patikės svarbiausius sprendimus.

Ž.Paspaljis tapo „Partizan“ sporto direktoriumi

Netikėtų pasitraukimų supurtytas Belgrado „Partizan“ rado žmogų, kuriam patikės svarbiausius sprendimus.

REKLAMA
0

Klubą paliko vyriausiasis treneris Željko Obradovičius ir jo asistentas Josepas Maria Izquierdo, netrukus pasitraukė ir sporto direktorius Zoranas Savičius.

Naujuoju komandos sporto direktoriumi išrinktas buvęs krepšininkas Žarko Paspaljis.

Serbo kandidatūrą iškėlė „Partizan“ prezidentas Ostoja Mijailovičius, klubo valdyba jam pritarė vienbalsiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ž.Paspaljis pats vilkėjo Belgrado klubo marškinėlius 1986–1989 metais, po to persikėlė į San Antonijaus „Spurs“. Vis dėlto Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) jis nepritapo ir sužaidęs vos 28 mačus grįžo į Europą.

REKLAMA
REKLAMA

1994-aisiais atstovaudamas Pirėjo „Olympiacos“ jis tapo tuometinės Eurolygos finalo ketverto MVP, nors finale nusileido Badalonos „Joventut“. Traumų apribotą karjerą jis baigė sulaukęs vos 32-ejų.

REKLAMA

207 cm ūgio puolėjas ryškiausius pasiekimus įvykdė su Jugoslavijos rinktine, 1990-aisiais tapęs pasaulio čempionu, dukart (1989 ir 1991) triumfavęs Europos čempionate bei 1988-aisiais nuskynęs olimpinį sidabrą.

Ž.Paspaljis turi ir vadybinės patirties – 2004-aisiais jis padėjo Željko Obradovičiui renkant Serbijos ir Juodkalnijos rinktinę, 2009-aisiais tapo dešine Vlade Divaco ranka, kai šis buvo išrinktas Serbijos olimpinio komiteto prezidentu.

Pirmuoju Ž.Paspaljo darbu taps naujojo „Partizan“ stratego paieškos – laikinai komandos derinius braižys Mirko Ocokoljičius.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų