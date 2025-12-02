„Partizan“ sporto direktoriumi paskirtas buvęs krepšininkas Paspaljis

Klubą paliko vyriausiasis treneris Željko Obradovičius ir jo asistentas Josepas Maria Izquierdo, netrukus pasitraukė ir sporto direktorius Zoranas Savičius.
Naujuoju komandos sporto direktoriumi išrinktas buvęs krepšininkas Žarko Paspaljis.
Serbo kandidatūrą iškėlė „Partizan“ prezidentas Ostoja Mijailovičius, klubo valdyba jam pritarė vienbalsiai.
Ž.Paspaljis pats vilkėjo Belgrado klubo marškinėlius 1986–1989 metais, po to persikėlė į San Antonijaus „Spurs“. Vis dėlto Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) jis nepritapo ir sužaidęs vos 28 mačus grįžo į Europą.
1994-aisiais atstovaudamas Pirėjo „Olympiacos“ jis tapo tuometinės Eurolygos finalo ketverto MVP, nors finale nusileido Badalonos „Joventut“. Traumų apribotą karjerą jis baigė sulaukęs vos 32-ejų.
207 cm ūgio puolėjas ryškiausius pasiekimus įvykdė su Jugoslavijos rinktine, 1990-aisiais tapęs pasaulio čempionu, dukart (1989 ir 1991) triumfavęs Europos čempionate bei 1988-aisiais nuskynęs olimpinį sidabrą.
Ž.Paspaljis turi ir vadybinės patirties – 2004-aisiais jis padėjo Željko Obradovičiui renkant Serbijos ir Juodkalnijos rinktinę, 2009-aisiais tapo dešine Vlade Divaco ranka, kai šis buvo išrinktas Serbijos olimpinio komiteto prezidentu.
Pirmuoju Ž.Paspaljo darbu taps naujojo „Partizan“ stratego paieškos – laikinai komandos derinius braižys Mirko Ocokoljičius.
