Raphaelis Varane’as prisipažino: depresija užklupo pradėjus karjerą „Real“ klube

„Buvau vienas, nuolat treniravausi ir beveik nežaidžiau. Jaučiausi taip, lyg mano svajonė slystų iš rankų. Aikštėje buvau visiškai susitelkęs, bet po to nebenorėjau grįžti namo. Tai buvo depresija – niekas manęs nebedžiugino“, – atskleidė buvęs „Real“ gynėjas. Pasak prancūzo, tuo metu jis net nekalbėjo apie savo būseną – manė, jog tai yra kaina, kurią turi sumokėti, kad išliktum elitiniame klube. Jis nuolat savęs klausė, ar priėmė teisingą sprendimą atvykdamas į Madridą, ar reikėjo likti „Lens“ ekipoje.
„Buvau įstrigęs vienatvėje, jausmas buvo toks, lyg viskas griūtų“, – prisiminė R. Varane`as. Buvęs gynėjas pripažino, jog panašių būsenų išgyveno ir po 2018 m. pasaulio čempionato, kai po aukščiausio pakilimo sekė emocinis nuosmukis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.