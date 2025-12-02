 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Raphaelis Varane’as prisipažino: depresija užklupo pradėjus karjerą „Real“ klube

2025-12-02 19:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-02 19:29

Raphaelis Varane’as atvirai prabilo apie tamsiąją savo karjeros pusę – pirmuosius metus Madride, kai būdamas vos 18-os atsidūrė milžiniško spaudimo ir vienatvės gniaužtuose. Prancūzas pripažino, kad tuo laikotarpiu jį slėgė depresija, nors iš šalies atrodė, jog gyvena svajonę Madrido „Real“ ekipoje. Interviu „Le Monde“ R. Varane`as pasakojo, kad Madrido laikotarpio pradžia buvo toli gražu ne tokia, kokią įsivaizdavo.

Raphaelis Varane | Scanpix nuotr.

Raphaelis Varane’as atvirai prabilo apie tamsiąją savo karjeros pusę – pirmuosius metus Madride, kai būdamas vos 18-os atsidūrė milžiniško spaudimo ir vienatvės gniaužtuose. Prancūzas pripažino, kad tuo laikotarpiu jį slėgė depresija, nors iš šalies atrodė, jog gyvena svajonę Madrido „Real“ ekipoje. Interviu „Le Monde“ R. Varane`as pasakojo, kad Madrido laikotarpio pradžia buvo toli gražu ne tokia, kokią įsivaizdavo.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Buvau vienas, nuolat treniravausi ir beveik nežaidžiau. Jaučiausi taip, lyg mano svajonė slystų iš rankų. Aikštėje buvau visiškai susitelkęs, bet po to nebenorėjau grįžti namo. Tai buvo depresija – niekas manęs nebedžiugino“, – atskleidė buvęs „Real“ gynėjas. Pasak prancūzo, tuo metu jis net nekalbėjo apie savo būseną – manė, jog tai yra kaina, kurią turi sumokėti, kad išliktum elitiniame klube. Jis nuolat savęs klausė, ar priėmė teisingą sprendimą atvykdamas į Madridą, ar reikėjo likti „Lens“ ekipoje.

„Buvau įstrigęs vienatvėje, jausmas buvo toks, lyg viskas griūtų“, – prisiminė R. Varane`as. Buvęs gynėjas pripažino, jog panašių būsenų išgyveno ir po 2018 m. pasaulio čempionato, kai po aukščiausio pakilimo sekė emocinis nuosmukis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų