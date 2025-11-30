 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga" ir „El Clásico"

Gineitis žaidė startinėje sudėtyje, bet pakeistas buvo dar pirmajame kėlinyje

2025-11-30 16:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-30 16:49

Italijos „Serie A“ lygoje saugas Gvidas Gineitis rungtynes pradėjo startinėje sudėtyje, bet ne itin sėkminga jo komandos rungtynių pradžia lietuviui neleido ilgai žaisti ir jis pakeistas buvo jau 37 minutę, kai vietoje jo „Torino“ treneris išleido puolėją.

Gvidas Gineitis | Klubo nuotr.

Italijos „Serie A“ lygoje saugas Gvidas Gineitis rungtynes pradėjo startinėje sudėtyje, bet ne itin sėkminga jo komandos rungtynių pradžia lietuviui neleido ilgai žaisti ir jis pakeistas buvo jau 37 minutę, kai vietoje jo „Torino“ treneris išleido puolėją.

0

Nors antrajame kėlinyje „Torino“ švelnino rezultatą, galiausiai jie vis tiek išvykoje 1:2 nusileido „Lecce“ klubui. Tiesa, „Torino“ galėjo iškovoti tašką, bet per pridėtą rungtynių laiką nerealizavo paskirto baudinio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Italijos „Serie C“ lygoje lietuvis Linas Mėgelaitis žaidė 59 minutes, o jo atstovaujamas „Perugia“ klubas išvykoje 0:1 pralaimėjo Turino „Juventus“ U-23 komandai.

Čekijos lygoje visas rungtynes žaidė gynėjas Nojus Audinis, o jo ginamas „Teplice“ klubas svečiuose 1:0 įveikė Prahos „Bohemians“ ekipą.

Ketvirtoje Ispanijos lygoje vartininkas Ernestas Juškevičius liko ant „Lorca Deportiva“ klubo suolo, o jo ekipa namuose 2:1 įveikė „Malagueno“ klubo futbolininkus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gvidas Gineitis | Klubo nuotr.
Gineičio klubas – sutriuškintas namuose
Rolandas Baravykas | Organizatorių nuotr.
Rolando Baravyko klubas išliko Latvijos pirmenybėse
Linas Mėgelaitis | Klubo nuotr.
Lietuviai žaidė Italijoje ir Ispanijoje
Gvidas Gineitis | Klubo nuotr.
Gvidas Gineitis Turino derbį praleido ant suolo, Marius Adamonis Italijoje sužaidė puikias rungtynes

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

