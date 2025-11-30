Gineitis žaidė startinėje sudėtyje, bet pakeistas buvo dar pirmajame kėlinyje

Nors antrajame kėlinyje „Torino“ švelnino rezultatą, galiausiai jie vis tiek išvykoje 1:2 nusileido „Lecce“ klubui. Tiesa, „Torino“ galėjo iškovoti tašką, bet per pridėtą rungtynių laiką nerealizavo paskirto baudinio.
Italijos „Serie C“ lygoje lietuvis Linas Mėgelaitis žaidė 59 minutes, o jo atstovaujamas „Perugia“ klubas išvykoje 0:1 pralaimėjo Turino „Juventus“ U-23 komandai.
Čekijos lygoje visas rungtynes žaidė gynėjas Nojus Audinis, o jo ginamas „Teplice“ klubas svečiuose 1:0 įveikė Prahos „Bohemians“ ekipą.
Ketvirtoje Ispanijos lygoje vartininkas Ernestas Juškevičius liko ant „Lorca Deportiva“ klubo suolo, o jo ekipa namuose 2:1 įveikė „Malagueno“ klubo futbolininkus.
