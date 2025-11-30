 
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

„Man Utd“ išvykoje palaužė „Crystal Palace“

2025-11-30 15:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-30 15:59

„Manchester United“ klubas Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 2:1 įveikė „Crystal Palace“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Manchester United" klubas Anglijos „Premier" lygos išvykos rungtynėse 2:1 įveikė „Crystal Palace" futbolininkus.

0

Jeanas-Philippe‘as Mateta sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį. Visgi netrukus po VAR peržiūros pastarasis turėjo pakartoti smūgį dėl dvigubo kamuolio lietimo, tačiau antruoju bandymu taip pat sėkmingai pasižymėjo nuo vienuolikos metrų atžymos ir išvedė „Crystal Palace“ į priekį 1:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Joshua Zirkzee antrojo kėlinio pradžioje susistabdęs kamuolį tiksliai jį nukreipė į tolimąjį vartų kampą ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1. Netrukus Masonas Mountas puikiu smūgiu iš tolimesnės distancijos nuginklavo vartininką ir persvėrė rezultatą „Man Utd“ naudai 2:1.

J. Zirkzee pelnė savo pirmąjį įvartį „Premier“ lygos rungtynėse nuo pelnyto dublio prieš „Everton“ 2024 m. gruodžio mėn.

B. Fernandesas atstovaudamas „Man Utd“ atliko daugiau rezultatyvių perdavimų (56) nei Paulas Scholesas (55). Tik Ryanas Giggsas (162), Wayne‘as Rooney (93) bei Davidas Beckhamas (80) atliko daugiau rezultatyvių perdavimų gindami „Raudonųjų velnių“ garbę šiame čempionate.

