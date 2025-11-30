„RM tekvondo akademijos“ sportininkai Rygoje iškovojo 8 medalius

Aukso medalius iškovojo Tajus Kėžerius, Koralė Užkuraitytė, Kornelija Mikalauskaitė, Elija Eglinskė bei net 2 tokius apdovanojimus pelnęs Ugnius Sipavičius, kuris triumfavo tiek 40 kg, tiek 44 kg svorio kategorijose. Sidabro medalį laimėjo Rapolas Urbietis, o bronza atiteko Samantai Ramanauskaitei.
Lėja Eglinskė liko penkta, vos per žingsnį nuo prizininkų pakylos.
Sėkmingi individualūs startai leido komandai bendroje įskaitoje iškovoti trečiąją vietą. Lietuvius aplenkė tik dvi latvių ekipos – „Dream Team“ bei „Jitae“.
