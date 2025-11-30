 
„RM tekvondo akademijos“ sportininkai Rygoje iškovojo 8 medalius

2025-11-30 11:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-30 11:02

Rygoje (Latvija) vyko Pietų Korėjos ambasadoriaus tekvondo taurės turnyras, iš kurio „RM tekvondo akademijos“ nariai parsivežė 8 medalius.

„RM tekvondo akademijos“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Aukso medalius iškovojo Tajus Kėžerius, Koralė Užkuraitytė, Kornelija Mikalauskaitė, Elija Eglinskė bei net 2 tokius apdovanojimus pelnęs Ugnius Sipavičius, kuris triumfavo tiek 40 kg, tiek 44 kg svorio kategorijose. Sidabro medalį laimėjo Rapolas Urbietis, o bronza atiteko Samantai Ramanauskaitei.

Lėja Eglinskė liko penkta, vos per žingsnį nuo prizininkų pakylos.

Sėkmingi individualūs startai leido komandai bendroje įskaitoje iškovoti trečiąją vietą. Lietuvius aplenkė tik dvi latvių ekipos – „Dream Team“ bei „Jitae“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

