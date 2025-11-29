„Manchester City“ dramatiškai palaužė „Leeds“ po Fodeno įvarčio per pridėtą laiką

Šeštadienį „Manchester City“ klubas nelengvai 3:2 palaužė „Leeds“ komandą.
Įsiveržti į priekį „Manchester City“ prireikė minutės. Po Matheuso Nuneso skersuoto kamuolio Philas Fodenas atsidūrė laiku ir vietoje bei nukreipė kamuolį į varžovų vartus.
Įpusėjus kėliniui pranašumas padvigubėjo. Vartininkui po kampinio nesugebėjus pagauti kamuolio jis atsidūrė ant žemės, o ten Joško Gvardiolas buvo pirmasis prie kamuolio bei jį pasiuntė į vartus.
Pirmajame kėlinyje „Manchester City“ turėjo dar dvi puikias progas pasižymėti, bet jų realizuoti jiems nepavyko. Už tai jie buvo priversti kentėti po pertraukos, kai vaizdas aikštėje apsivertė aukštyn kojomis.
Nuo pat kėlinio starto „Leeds“ buvo aktyvesni ir jau trečiąją kėlinio minutę pasinaudojęs neapdairiu oponentu judesiu baudos aikštelėje po pertraukos į aikštę žengęs Dominicas Calvertas-Lewinas pasižymėjo įvarčiu.
Kėliniui įpusėjus į „Manchester City“ vartus skirtas vienuolikos metrų baudinys. Nors Lukaso Nmechos smūgį vartininkas atrėmė, kamuolys atšoko tiesiai vokiečiui į kojas ir antru bandymu jam sunkumų nekilo.
Jau per pridėtą laiką „City“ didvyriu tapo P. Fodenas. Baudos aikštelėje jis klaidino kelis gynėjus, kol surado erdvės atlikti smūgį, kuris skriejo į apatinį vartų kampą.
Po pergalės „Manchester City“ kyla į antrąją poziciją lygoje, o „Leeds“ išlieka 18-ta.
