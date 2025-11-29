Ogier įsirašė į istoriją – devintą kartą tapo pasaulio ralio čempionu ir susilygino su Loebu

Prieš paskutinį sezono etapą S. Ogier turėjo 3 tšk. deficitą iki brito Elfyno Evanso („Toyota“). Visgi, Saudo Arabijoje S. Ogier sugebėjo finišuoti 3-ias, o E. Evansas liko tik 6-as, kas leido prancūzui pakilti į pirmą vietą bendroje įskaitoje. S. Ogier sezoną baigė su 293 taškais, o E. Evansas – su 289. E. Evansas vicečempionu tapo jau 5-ą kartą ir vis dar neturi čempiono titulo.
41-erių S. Ogier net 9-ą kartą tapo pasaulio ralio čempionu. Taip jis pakartojo legendinio tautiečio Sebastieno Loebo visų laikų rekordą. S. Ogier 2013-2021 m. laikotarpiu laimėjo net 8 titulus iš 9 galimų, o jo dominavimą 2019 m. buvo pristabdęs estas Ottas Tanakas.
A day these two won't forget 🏆#WRC | #RallySaudiArabia 🇸🇦 pic.twitter.com/4EJvDslhtR— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 29, 2025
Paskutinį sezono etapą Saudo Arabijoje laimėjo atsargiai ir protingai važiavęs belgas Thierry Neuville‘is („Hyundai“). Ilgą laiką šiame etape lyderiavo latvis Martinas Seskas („Ford“), bet vėliau visas jo viltis sudaužė pradurtos padangos.
Praėjusių metų WRC čempionas Th. Neuville‘is šiemet surinko 194 tšk. ir liko 5-as. Be jau minėtų pilotų jį dar aplenkė suomis Kalle Rovanpera (256) bei O. Tanakas (216). K. Rovanpera nuo kito sezono persikels į „Super Formula“ čempionatą.
2026 m. WRC sezonas prasidės jau sausio 22 d. Monake. Pasaulio ralio čempionatą Lietuvoje galima stebėti per „Go3“ televiziją.
