 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

Ogier įsirašė į istoriją – devintą kartą tapo pasaulio ralio čempionu ir susilygino su Loebu

2025-11-29 16:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 16:55

Saudo Arabijoje šeštadienį baigėsi 53-iasis pasaulio ralio čempionato (WRC) sezonas, kuriame po dramatiškos kovos triumfavo prancūzas Sebastienas Ogier („Toyota“).

Sebastienas Ogier | Scanpix nuotr.

Saudo Arabijoje šeštadienį baigėsi 53-iasis pasaulio ralio čempionato (WRC) sezonas, kuriame po dramatiškos kovos triumfavo prancūzas Sebastienas Ogier („Toyota“).

REKLAMA
0

Prieš paskutinį sezono etapą S. Ogier turėjo 3 tšk. deficitą iki brito Elfyno Evanso („Toyota“). Visgi, Saudo Arabijoje S. Ogier sugebėjo finišuoti 3-ias, o E. Evansas liko tik 6-as, kas leido prancūzui pakilti į pirmą vietą bendroje įskaitoje. S. Ogier sezoną baigė su 293 taškais, o E. Evansas – su 289. E. Evansas vicečempionu tapo jau 5-ą kartą ir vis dar neturi čempiono titulo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

41-erių S. Ogier net 9-ą kartą tapo pasaulio ralio čempionu. Taip jis pakartojo legendinio tautiečio Sebastieno Loebo visų laikų rekordą. S. Ogier 2013-2021 m. laikotarpiu laimėjo net 8 titulus iš 9 galimų, o jo dominavimą 2019 m. buvo pristabdęs estas Ottas Tanakas.

REKLAMA
REKLAMA

Paskutinį sezono etapą Saudo Arabijoje laimėjo atsargiai ir protingai važiavęs belgas Thierry Neuville‘is („Hyundai“). Ilgą laiką šiame etape lyderiavo latvis Martinas Seskas („Ford“), bet vėliau visas jo viltis sudaužė pradurtos padangos.

REKLAMA

Praėjusių metų WRC čempionas Th. Neuville‘is šiemet surinko 194 tšk. ir liko 5-as. Be jau minėtų pilotų jį dar aplenkė suomis Kalle Rovanpera (256) bei O. Tanakas (216). K. Rovanpera nuo kito sezono persikels į „Super Formula“ čempionatą.

2026 m. WRC sezonas prasidės jau sausio 22 d. Monake. Pasaulio ralio čempionatą Lietuvoje galima stebėti per „Go3“ televiziją.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų