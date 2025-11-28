„Izotono sporto“ ekipažas važiavimo per kopas paslapčių mokėsi iš Dakaro ralio legendos

„Izotono sporto“ ekipažas savo debiutui Dakaro ralyje, SSV klasėje ruošėsi ilgai ir kryptingai. Buvęs autokroso bei ralio kroso disciplinų lenktynininkas, ekipažo vairuotojas Mindaugas Sidabras, kartu su šturmanu Ernestu Česoku pastaruosius porą mėnesių gyveno vien ralio reido ritmu. Duetas įveikė „Baja“ varžybas Maroke, o vėliau toje pačioje šalyje startavo ir Pasaulio ralio reido čempionato etape. Jiems čia pavyko triumfuoti „Rookie“ kategorijoje, kurioje greičiausiam naujokų ekipažui suteikiamas nemokamas startas Dakaro ralyje.
Galiausiai „Izotono sporto“ duetas nusprendė, kad vien tik varžybų nepakanka ir pakėlė sparnus į Jungtinius Arabų Emyratus, kur keletą dienų mokėsi važiavimo per kopas paslapčių iš Dakaro ralio legendos Antano Juknevičiaus.
„Mes nusprendėme pasidaryti paskutinę treniruotę prieš Dakaro ralį. Gavome kvietimą iš Antano Juknevičiaus, dykumų lapino, kad jis mus pamokytų važiuoti per kopas. Galbūt šitų mokymų labiau reikėjo man kaip vairuotojui, nes pas Ernestą patirties kopose yra. Treniruojamės jau kelias dienas ir aš jaučiu labai didelį progresą. Manau, kad tai yra vertingos pamokos ir Dakare iš to turėsime naudos“, – sakė Mindaugas Sidabras.
Treniruotės su Antanu Juknevičiumi vyko „Empty Quarter“ dykumoje, vos 20 km nuo Saudo Arabijos sienos. Tiesa, šia dykuma ekipažas 2026-ųjų metų Dakare nevažiuos, kadangi ralio maršrute šįkart nėra numatytų greičio ruožų, kurie driektųsi per „Empty Quarter“. Nepaisant to, važiavimo per kopas galima tikėtis kitose Dakaro ralio maršruto vietose.
„Nors Dakare šįkart nebus šios dykumos, kurioje treniruojamės, bet kopų bus ir kitose lokacijose, tad tikrai buvo teisingas mūsų sprendimas pasidaryti papildomą treniruotę kopose kartu su Antanu Juknevičiumi. Ypač žinant tai, kad Maroke turėjome pakankamai sėkmingai pasibaigusį kūlverstį per kopą. Antanas mums papasakojo bazinius dalykus, parodė viską praktiškai, ką kopose daryti galima, ko negalima, ką griežtai draudžiama. Gavome visą abėcėlę kopų skaitymo, nestandartinių situacijų sprendimo. Kuo daugiau tų kilometrų prasuksime, kad ir su standartine technika, bet tie pojūčiai išlieka. Čia kaip ir su važiavimu dviračiu. Vieną kartą išmokus važiuoti, laikyti pusiausvyrą, to nebepamirši. Tai čia visiška analogija “, – kalbėjo Ernestas Česokas.
Antanas Juknevičius po treniruočių su tautiečiais teigė, kad svarbiausia yra išmokti „skaityti“ kopas ir suprasti, kokie fizikos dėsniai jose veikia. Pasak daugkartinio Dakaro ralio dalyvio, būtent kopos yra ta vieta, kuriose nepatyrimas gali kainuoti daugiausiai prarasto laiko.
„Šių treniruočių tikslas – ekipažui prieš išvažiuojant į Dakarą suprasti apskritai, kaip tos kopos ir smėliai veikia. Paprastai Dakaro ralio lenktynėse tai yra pati sudėtingiausia dalis. Nesakysiu, kad visi moka gerai važiuoti ralinius, greitus, techniškus greičio ruožus. Tikrai ne visi, bet daug kas tai moka. O pirmą kartą startuojant labai svarbu įsitikinti, ar tikrai pažįsti smėlį ir kopas. Tokių treniruočių tikslas yra išmokti važiuoti kopomis ir jų nebijoti bei suprasti, kad viskas yra įmanoma. Mes per kelias dienas absoliučiai visų niuansų gal ir neišmokome, bet esminius dalykus Mindaugas įsisavino. Kai kuriuos dalykus jam dar reikės „suvirškinti“, apdirbti galvoje iki Dakaro.
Važiavimas per kopas yra refleksinis reikalas ir turi išmokti atsikratyti kai kurių iš tų refleksų pasąmoniniame lygmenyje. Kai išmoksti per kopas važiuoti lengvai, be streso, teisingai pasirenki sprendimus – Dakaras yra tavo. Rezultatas bus geras. Dakare rezultatas atsiranda ne tiesiosiose, kur tu konkuruoji sekundėmis ar jų dalimis, bet būtent kopose. Visuomet bekelė, tos vadinamos „off-road“ sekcijos yra ta vieta, kurioje labai daug kas susigadina savo rezultatus. Po šių treniruočių aš tikiuosi, kad Mindaugas su Ernestu bus tokiame lygmenyje, kad jau neprisidirbs kopose“, – tvirtino Antanas Juknevičius.
Po kelias dienas trukusių treniruočių kartu su Antanu Juknevičiumi, „Izotono sporto“ duetas apsilankė ir pas kitą lietuvį – Dubajuje savo sportinio vairavimo akademiją turintį Arūną Gelažninką. Kartu su juo taip pat surengta treniruotė važiuojant bagiais.
Kol Mindaugas Sidabras su Ernestu Česoku sėmėsi patirtį Jungtiniuose Arabų Emyratuose, komandos technikas Jonas Raudeliūnas su kolegomis išvyko į Barseloną. Komanda į uostą pristatė lenktyninę bei serviso techniką, kuri visai netrukus laivu išplauks į Saudo Arabiją. Tradiciškai prieš atiduodant techniką organizatoriams reikėjo atlikti ir administracinės bei techninės komisijos procedūras.
„Išvažiavome iš Lietuvos vidurnaktį iš pirmadienio į antradienį, tai per 39 valandas nuvažiavome beveik 2800 km ir atsidūrėme vietoje. Išsimiegoję jau nuo aštuntos valandos ryto stovėjome administracinėje komisijoje, rinkome dokumentus ir iškart keliavome į techninę komisiją.
Kadangi bagis dar pakankamai naujas, tobulinamas, FIA kiekvieną kartą visus nustebina. Tai dabar rado nehomologuotą jungtį ir pasakė, ką reikės perdaryti. Tai šitą dalyką jau pasidarysime Saudo Arabijoje. Daugiau jokių trūkumų nebuvo, nes šiek tiek pastabų buvome gavę Maroko ralyje, tai tie dalykai dabar jau buvo sutvarkyti. Techninį sunkvežimį irgi apklijavome reikiamais lipdukais, pakrovėme bagį į jo vidų ir viską pridavėme į uostą. Dabar bandysime skristi namo. Labai tikiuosi, kad oro balionais Vilniaus neužmėtys ir grįšime be nuotykių“, – pasakojo komandos technikas Jonas Raudeliūnas.
