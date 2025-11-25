Oficialu: Michaelio Schumacherio sūnus rado naują darbovietę

„Turiu tiek „Formulės 1“, tiek ištvermės lenktynių patirties. Esu sukaupęs pakankamai žinių, kad galėčiau padėti naujajai komandai“, – sakė Mickas Schumacheris.
Welcome to INDYCAR!
Mick Schumacher is joining Rahal Letterman Lanigan Racing to pilot the No. 47 for the 2026 season. pic.twitter.com/zxEXivsF36REKLAMAREKLAMA— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) November 24, 2025
Vienas iš komandos savininkų Bobby Rahalas pabrėžė, kad sprendimas pasirašyti kontraktą su Micku Schumacheriu buvo priimtas po puikaus vokiečio pasirodymo bolido bandymuose.
Įdomu tai, kad tarp „Rahal Letterman Lanigan Racing“ savininkų yra ir legendinis JAV televizijos laidų vedėjas Davidas Lettermanas.
Tarp Micko Schumacherio varžovų kitame sezone bus ir Čikagos lietuvis Deividas Malūkas. Jis persikels į garsiąją „Team Penske“ ekipą, kurios pilotai įprastai kovoja dėl aukščiausių pozicijų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!