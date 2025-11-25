 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

Oficialu: Michaelio Schumacherio sūnus rado naują darbovietę

2025-11-25 20:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-25 20:43

„Formulės 1“ legendos Michaelio Schumacherio sūnus Mickas oficialiai patvirtino, kad 2026 m. debiutuos „IndyCar“ čempionate. Mickas pasirašė sutartį su „Rahal Letterman Lanigan Racing“ komanda ir vairuos „Honda“ bolidą. Vokietis planuoja startuoti visose 2026 m. „IndyCar“ sezono lenktynėse.

Mickas Schumacheris | Scanpix nuotr.

„Formulės 1" legendos Michaelio Schumacherio sūnus Mickas oficialiai patvirtino, kad 2026 m. debiutuos „IndyCar" čempionate. Mickas pasirašė sutartį su „Rahal Letterman Lanigan Racing" komanda ir vairuos „Honda" bolidą. Vokietis planuoja startuoti visose 2026 m. „IndyCar" sezono lenktynėse.

0

„Turiu tiek „Formulės 1“, tiek ištvermės lenktynių patirties. Esu sukaupęs pakankamai žinių, kad galėčiau padėti naujajai komandai“, – sakė Mickas Schumacheris.

Vienas iš komandos savininkų Bobby Rahalas pabrėžė, kad sprendimas pasirašyti kontraktą su Micku Schumacheriu buvo priimtas po puikaus vokiečio pasirodymo bolido bandymuose.

Įdomu tai, kad tarp „Rahal Letterman Lanigan Racing“ savininkų yra ir legendinis JAV televizijos laidų vedėjas Davidas Lettermanas.

Tarp Micko Schumacherio varžovų kitame sezone bus ir Čikagos lietuvis Deividas Malūkas. Jis persikels į garsiąją „Team Penske“ ekipą, kurios pilotai įprastai kovoja dėl aukščiausių pozicijų.

