Pasaulio kartingų taurės varžybose – įspūdingas lietuvio debiutas: liūtis užkirto kelią lipti ant podiumo

Vienintelis mūsų šalies atstovas debiutinėse varžybose pasirodė išties įspūdingai – „Senior“ klasės finale 16-metis startavo iš 13-os pozicijos, o finišavo ketvirtas. Tai – aukščiausias Lietuvos pasiekimas FIA kartingo pasaulio čempionatuose nuo 2019 metų, kuomet Kajus Šikšnelis iškovojo trečią vietą „OK Junior“ klasėje. Tiesa, jeigu ne tropinė liūtis ir sustabdytos lenktynės – rezultatas galėjo būti ir dar geresnis.
„Šios FIA pasaulio taurės lenktynės – ypatingos. Pirmą kartą lenktynėse visi turėjome visiškai vienodas technines sąlygas, ir tai yra pati teisingiausia sporto kryptis“, – naują formatą vertino L. Volungevičius.
Nuo pirmųjų treniruočių jaunasis lietuvis demonstravo aukštą tempą tiek ant sausos, tiek ant šlapios dangos. Iš pradžių kvalifikacijoje Linas savo grupėje užėmė 8-ą vietą savo grupėje ir 15-ą bendrojoje įskaitoje tarp 52 dalyvių.
Vėliau vykusiuose trijuose kvalifikaciniuose važiavimuose Lietuvos sportininkas dukart finišavo penktas ir kartą – ketvirtas. Visgi dvi 5 sek. baudos už priekinio bamperio nukritimą lėmė 13-ąją starto poziciją varžybų finale.
„Lietuvos atstovas Linas Volungevičius lenktynes pradėjo 13-oje vietoje ir greitai atliko kelis ankstyvus lenkimus rikiuotės viduryje, trasoje fiksuodamas greičiausius sektorių įveikimo laikus ir artėdamas prie lyderių bei taikydamas į vietą ant podiumo“, – lietuvio pasirodymas išskiriamas ir oficialiame FIA pranešime.
„Startuodamas iš 13 pozicijos žinojau, kad reikės daug stengtis išsiveržti į priekį ir lyderiams neleisti atitrūkti, bet tuo pačiu žinojau, kad finale visi jaus įtampą, nes kovoja dėl to paties tikslo – pasaulio taurės čempiono titulo ir patekimo į „FIA Karting Shootout“ atrankos programą. Tai buvo mano šansas, atvykau dėl jo – reikėjo tik išlaikyti ramybę ir šaltą protą, – pasakojo L. Volungevičius. – Ratas po rato mačiau, kaip artėju prie lyderių ir kad jau greitai kovosiu dėl pergalės. Jeigu dėl lietaus nebūtų iškelta raudona vėliava 15-ame rate ir finalas nebūtų sustabdytas, būčiau per tas likusias 5 minutes išsiveržęs į priekį. Šiek tiek gaila, nes apie tokį scenarijų, kad taip greitai užklups liūtis niekas negalvojo.“
Būtent podiumo pozicijos atvėrė sportininkams galimybę dalyvauti „FIA Karting Shootout“ atrankos programoje, kuri vyks gruodžio 2-7 dienomis Valensijoje (Ispanija). Čia bus kovojama dėl 250 000 eurų stipendijos karjerai „Formulėje-4“.
„Didžiuojuosi galėdamas atstovauti Lietuvai ir džiaugiuosi, kad buvome pastebėti bei įvertinti. Tikiuosi, kad kitą kartą užbaigsiu tai, ką šįkart pradėjau. Dėkoju visiems, kurie buvo kartu su manimi“, – varžybas, užbaigusias jo sezoną, reziumavo Linas.
„Buvo labai malonu dirbti su Linu šiame svarbiame pasaulio taurės renginyje. Nors tai buvo mūsų pirmas kartas kartu ir pirmas kartas šioje trasoje be jokios ankstesnės praktikos, Linas pademonstravo puikią koncentraciją ir aukščiausios kokybės darbą su komanda. Labai gaila dėl raudonos vėliavos – lyderiai buvo ranka pasiekiami, o podiumas ar net pergalė buvo visiškai realūs“, – lietuviui pagyrų negailėjo treneris Andrea Todisco iš Italijos.
„Su vienoda technika daug lengviau pademonstruoti savo įgūdžius ir parodyti, kad priklausai pasaulio elitui šioje kartingo kategorijoje. Linas turėjo labai gerą savaitę ir finale užėmė 4-ą vietą, fiksuodamas kelis greičiausius rato laikus. Finale jis buvo labai greitas, atliko daug gerų lenkimų be jokių incidentų ar laiko praradimų. Jis pakilo iš 13-os vietos į 4-ą, ir jeigu ne raudona vėliava, likus penkiems ratams iki finišo, manau, rezultatas būtų buvęs dar geresnis“, – antrino mechanikas estas Taavi Toobal, su L. Volungevičiumi dirbantis jau trejus metus.
„Arrive & Drive“ konceptas – kertinė „FIA Global Karting Plan“ dalis. Šiuo formatu FIA siekia sukurti kartingą, paremtą sąžiningumu ir prieinamumu, kad laimėtojus lemtų įgūdžiai, o ne finansinės galimybės.
Be to, varžybų Malaizijoje metu FIA skyrė dėmesį jaunųjų pilotų ugdymui ir rengė specialias dirbtuves – saugumo mokymus apie homologuotą ekipuotę ir rizikas, naudojant padirbtą inventorių; mitybos, fizinio pasiruošimo ir antidopingo seminarą; medijų mokymus, padedančius jauniesiems sportininkams ruoštis didesniam viešumui; naujos FIA nacionalinės reitingų sistemos, kuri ateityje leis objektyviai vertinti sportininkų progresą, pristatymą.
