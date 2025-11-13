 
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

Sezonas baigtas aukšta nata: „CFMOTO Thunder Racing Team“ uždarė šių metų sezoną sklandžiai ir su dainomis

2025-11-13 12:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-13 12:29

Itin aktyvų lenktynių sezoną šiemet turėjusi „CFMOTO Thunder Racing Team“ šiuos metus uždarė septynių dienų rali-reido varžybomis Tunise. Visą savaitę Tuniso smėlynuose ir dykumose vykęs „Fenix“ ralis komandai buvo ypatingai nelengvas – sportininkai per savaitę patyrė įvairiausių iššūkių ir išbandymų, o sudėtingomis, greitomis, o kartais ypatingai lėtomis trasomis ir keliais įveikė beveik tris tūkstančius kilometrų.

„CFMOTO Thunder Racing Team“ nuotr. | Komandos nuotr.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„CFMOTO Thunder Racing Team“ komandos pilotams pirmomis dienomis koją kišo įvairios techninė problemos – neveikianti kaip turėtų kelio knyga, prastos kokybės degalai, trukdę sklandžiam variklių darbui – bet finišas pagaliau pasiektas ir kirstas aukšta nata.

Viso prie starto linijos stojo per devyniasdešimt ekipažų, kurie per savaitę turėjo įveikti beveik tris tūkstančius kilometrų, iš kurių du trečdalius sudarė greičio ruožai. Tiesa, prieš ralio startą vykusios liūtys kiek pakeitė pirminį organizatorių planą, bet varžybos nuo to nenukentėjo.

„Nuostabi diena! Viskas veikia – ir navigacija, ir keturratis. Šiandien labai džiaugiuosi būdamas čia ir norėčiau, kad visos dienos būtų tokios kaip ši. Užbaigiame sezoną tokia nuotaika, kokia ir pridera!“, – kirtęs finišo arką dainomis ir laimės šūksniais užbaigė ralį ir šių metų sezoną Antanas Kanopkinas.

Gaetanas Martinezas taip pat nestokojo geros nuotaikos: „Šiandien greičio ruožas buvo vos keletos kilometrų ir dalis jo driekėsi ten, kur važiavome vakar vakare, tad kelias buvo žinomas. Finišo liniją kirtome sėkmingai ir džiaugiuosi būdamas čia – tai tikrai sėkmė mums tiek šiame ralyje, tiek šiame sezone! Jau laukiu kitų startų!“

Komanda dėkojo partneriams, gerbėjams, varžovams ir visiems, kurie vienaip ar kitaip prisideda prie šios ilgos, įdomios ir pilnos nuotykių kelionės. Užbaigus šį sezoną jau ne už kalnų ir kitas, o jame – pasaulio rali-reido čempionatas, kurio geografija kitąmet nuves net ir už Atlanto, o pirmasis startas jau kovo mėnesį Portugalijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

