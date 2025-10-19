Al-Attiyah šturmanas paaiškino prarasto pasaulio čempionų titulo aplinkybes: „Mes to ženklo nepastebėjome“

„Dacia“ pilotas prieš Maroko ralį turėjo 10 taškų persvarą bendroje sezono įskaitoje prieš brazilą Lucasą Moraesą („Toyota“). Ilgą laiką atrodė, kad Maroke stebuklas neįvyks ir N. Al-Attiyah ramiai užsitikrins titulą, tačiau katarietis nesustojo laiko kontrolės zonoje ir lėkė tolyn.
Jau po finišo teisėjai nubaudė N. Al-Attiyah. Jis iš viso gavo 1 val. 10 min. baudos, nukrito į antrą dešimtuką Maroko ralyje nesurinko užtektinai taškų, kad išsaugotų pirmą vietą bendroje įskaitoje.
The reason for the penalty given to Nasser Al-Attiyah, which cost him the #W2RC Championship title in favor of Brazilian driver Lucas Moraes at the #RallyeduMaroc .
The reason for the penalty given to Nasser Al-Attiyah, which cost him the #W2RC Championship title in favor of Brazilian driver Lucas Moraes at the #RallyeduMaroc .
N. Al-Attiyah galiausiai sustojo tik žiniasklaidai skirtoje zonoje. Ten katariečio šturmanas Fabianas Lurquinas paaiškino, kad trasoje buvo tiek daug dulkių, jog jie nepamatė „stop“ ženklo.
N. Al-Attiyah netrukus pateikė protestą, bet jis buvo atmestas. Teisėjai išanalizavo vaizdo medžiagą ir pastebėjo, kad tuo metu, kai bolidas lėkė pro „stop“ ženklą, N. Al-Attiyah su F. Lurquinu apie kažką aktyviai diskutavo, todėl ir nepastebėjo ženklo.
F. Lurquinas vėliau Belgijos žiniasklaidai papasakojo, ką aptarinėjo su N. Al-Attiyah.
„Tuo metu mus užvaldė emocijos ir mes nepastebėjome to ženklo. Kalbėjomės apie tai, kad kelio knygoje buvo įsivėlusi klaida likus 5 km iki finišo. Dėl tos klaidos pirmi 3 ekipažai paklydo. „Stop“ ženklo nepamatėme, nes buvo labai daug emocijų ir streso šitame keistame ralyje. Mes su Nasseru tikrai nesusipykome, viskas yra gerai“, – sakė F. Lurquinas.
