TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

Al-Attiyah šturmanas paaiškino prarasto pasaulio čempionų titulo aplinkybes: „Mes to ženklo nepastebėjome“

2025-10-19 12:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 12:57

Maroke dramatiškai baigėsi paskutinis 2025 m. pasaulio ralio reidų čempionato etapas, po kurio titulą iš rankų išleido katarietis Nasseras Al-Attiyah.

Nasseras Al-Attiyah | Scanpix nuotr.

Maroke dramatiškai baigėsi paskutinis 2025 m. pasaulio ralio reidų čempionato etapas, po kurio titulą iš rankų išleido katarietis Nasseras Al-Attiyah.

0

„Dacia“ pilotas prieš Maroko ralį turėjo 10 taškų persvarą bendroje sezono įskaitoje prieš brazilą Lucasą Moraesą („Toyota“). Ilgą laiką atrodė, kad Maroke stebuklas neįvyks ir N. Al-Attiyah ramiai užsitikrins titulą, tačiau katarietis nesustojo laiko kontrolės zonoje ir lėkė tolyn.

Jau po finišo teisėjai nubaudė N. Al-Attiyah. Jis iš viso gavo 1 val. 10 min. baudos, nukrito į antrą dešimtuką Maroko ralyje nesurinko užtektinai taškų, kad išsaugotų pirmą vietą bendroje įskaitoje.

N. Al-Attiyah galiausiai sustojo tik žiniasklaidai skirtoje zonoje. Ten katariečio šturmanas Fabianas Lurquinas paaiškino, kad trasoje buvo tiek daug dulkių, jog jie nepamatė „stop“ ženklo.

N. Al-Attiyah netrukus pateikė protestą, bet jis buvo atmestas. Teisėjai išanalizavo vaizdo medžiagą ir pastebėjo, kad tuo metu, kai bolidas lėkė pro „stop“ ženklą, N. Al-Attiyah su F. Lurquinu apie kažką aktyviai diskutavo, todėl ir nepastebėjo ženklo.

F. Lurquinas vėliau Belgijos žiniasklaidai papasakojo, ką aptarinėjo su N. Al-Attiyah.

„Tuo metu mus užvaldė emocijos ir mes nepastebėjome to ženklo. Kalbėjomės apie tai, kad kelio knygoje buvo įsivėlusi klaida likus 5 km iki finišo. Dėl tos klaidos pirmi 3 ekipažai paklydo. „Stop“ ženklo nepamatėme, nes buvo labai daug emocijų ir streso šitame keistame ralyje. Mes su Nasseru tikrai nesusipykome, viskas yra gerai“, – sakė F. Lurquinas.

