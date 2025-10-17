Mindaugas Sidabras su Ernestu Česoku – pirmieji lietuviai, iškovoję nemokamą startą Dakaro ralyje

Paskutinysis „Rallye du Maroc“ greičio ruožas dalyviams pasiūlė 247 km ilgio distanciją, suskirstytą į atskirus greičio ruožus. Ekipažų čia laukė tiek kopos, tiek itin akmenuotos atkarpos.
Finalinio etapo išvakarėse Mindaugas Sidabras su Ernestu Česoku rikiavosi septintoje SSV klasės vietoje ir pirmavo „Rookie“ kategorijoje. Artimiausią varžovą jie lenkė 35 min. persvara.
Kai jau atrodė, kad tereikia ramiai pasiekti finišą, ekipažas patyrė avariją, kuri baigėsi penkiagubu virtimu ir numontuotomis visomis keturiomis padangomis.
„Planas buvo šiandien šiek tiek pasisaugoti, nesudaužyti ratų, neišlėkti posūkiuose. Ernestas irgi puikiai navigavo. Tačiau didžiojoje kopoje turėjome gan smarkų virtimą. Išties, tokio net nesu turėjęs. Penkis kartus vertėmės. Spėjau apgalvoti apie savo gyvenimo prasmę per tą laiką, nes ilgokai vyko tas vertimosi procesas.
Lendant iš mašinos jau galvojau, kad mūsų ralis čia ir baigėsi, bet išlindus pamatėme, kad nėra viskas jau taip blogai. Bagis gulėjo ant šono, keturi ratai buvo numontuoti. Kišome po apačia domkratus, ratus ir pamažu jį atsivertėme. Pasikeitėme du ratus, kitus du „užsisprogdinome“ ant ratlankių ir šiaip ne taip išsikrapštėme iš tų kopų“- pasakojo Mindaugas Sidabras.
Nepaisant patirtų nuotykių, duetui pavyko išsaugoti lyderystę ir laimėti naujokų įskaitoje „Rookie“ bei užsitikrinti prizą, kokio nėra iškovoję jokie kiti lietuviai – galimybę startuoti kitų metų Dakare nemokant kelias dešimtis tūkstančių eurų siekiančio startinio mokesčio.
„Diena buvo pakankamai greita. Tempą laikėme įprastą, nevažiavome lėtai. Akmenuotose sekcijose saugojome ratus, kad nepramuštume. Bet buvo ir daug smėlio atkarpų, nedidelių kopų. Iki pat 200 km atžymos visus taškus susirinkome, sekėsi viskas neblogai. Privažiavome didžiąsias Merzugos kopas. Liko pakilti į paskutinę kopą ir nusileisti nuo jos ir tuomet jau laukė to greičio ruožo finišas bei neutralizacija.
Į tą didžiąją kopą nepakilome, nusileidome žemyn, tuomet bandėme pakilti per kitą šoną ir apsukti lanku. Na ir vienoje vietoje peršokome per keterą šiek tiek per greitai ir vertėmės. Tačiau sugebėjome susitvarkyti pažeidimus bei pasiekti finišą. Po to išvažiavome į paskutinį greičio ruožą. Jis buvo labai greitas, reikalavo tikslios navigacijos. Pirmame kilometre aplenkėme gal penkias pasiklydusias mašinas ir geru tempu pabaigėme dieną. Džiaugiamės pasiekę septintą vietą klasėje ir laimėję „Rookie“ kategorijoje“, – sakė Ernestas Česokas.
Daugiau informacijos apie „Izotono sporto“ komandos dueto pasirodymą finaliniame Pasaulio ralio reido čempionato etape „Rallye du Maroc“ galite sužinoti ekipos „Facebook“ puslapyje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!