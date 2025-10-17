Simas Ignatavičius antrą kartą iš eilės pasižymėjo įvarčiu Šveicarijos ledo ritulio lygoje

„Tappara“ (22 tšk.) užima 6-ą poziciją tarp 16 klubų.
Stipriausioje Šveicarijos lygoje Ženevos „Servette“ su Simu Ignatavičiumi išvykoje 2:6 nusileido „Fribourg-Gotteron“. 17-metis lietuvis įvartį įmušė antrose rungtynėse iš eilės. S. Ignatavičius ant ledo praleido 11 min. 14 sek., 2 kartus atakavo vartus ir blokavo 1 smūgį.
„Servette“ (26 tšk.) nukrito į 5-ą vietą tarp 14 ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
S. Ignatavičiaus įvartis (nuo 7:15 min.):
Aukščiausioje Slovakijos lygoje Nerijaus Ališausko atstovaujama „HK Spišska Nova Ves“ komanda savo arenoje 2:1 įveikė Trenčino „HK Duklą“. Lietuvis žaidė 18 min. 47 sek., kartą smūgiavo į vartus ir blokavo 1 smūgį.
„HK Spišska Nova Ves“ (17 tšk.) rikiuojasi 7-a tarp 12 komandų.
Rumunijos pajėgiausioje lygoje „ACSHC Fenestela 68“ su Luku Žukausku svečiuose 8:0 sutriuškino „ACS Sapientia U23“ ekipą. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir kartą atakavo vartus.
„ACSHC Fenestela 68“ (15 tšk.) 9 ekipų pirmenybėse žengia 4-a.
Vokietijos trečioje lygoje „Hammer Eisbaren“ su Ugniumi Čižu išvykoje 3:4 nusileido Hanoverio „Scorpions“. Lietuvis pelnė įvartį, 2 kartus smūgiavo į vartus bei laimėjo abu ritulio išmetimus.
„Hammer Eisbaren“ (9 tšk.) Šiaurės konferencijoje lenkia dvi komandas ir užima 9-ą poziciją.
