Maroke stabilumą demonstruojantis „Izotono sporto“ duetas siekia įsitvirtinti klasės dešimtuke

Antrąją ralio dieną dalyviai turėjo įveikti 306 km ilgio greičio ruožą. Pervažiavime šįkart teko nuvažiuoti gerokai mažiau kilometrų – vos 87, tačiau tai anaiptol nereiškė lengvo pasivažinėjimo. Itin didelį pavojų kėlė akmenys. Kaip šio etapo pusiaukelėje sakė „Izotono sporto“ nariai, iššūkių netrūko ir kopose.
„Nuo pat ryto organizatoriai iškart po starto davė kopų. Tikrai buvo sudėtinga važiuoti. Iš lyderių, kaip jie važiuoja per tas kopas, tikrai yra dar ko pasimokyti. Buvo ir adrenalino, ir pakelto tono. Vietomis važiuodavome iki ribotuvo. Bet kopos tai kažkas tokio.
Vėliau atvažiavome į degalų papildymo zoną neutralizacijoje, 182-ame kilometre. Važiuojant per akmenis tikrai labai saugojomės, nes labai daug buvo sustojusių automobilių. Kur galėjome, ten spaudėme. Dulkėse važiavome nedaug ir turėjome vieną nedidelę navigacinę klaidelę.
Praradome ten gal dar minutę. Turėjome vieną momentą ties vingiu, kur nepataikėme į posūkį. Ten buvo dviem šauktukais pažymėta vieta su skardžiu žemyn, bet viskas baigėsi laimingai“, – neutralizacijos zonoje įspūdžiais dalijosi „Izotono sporto“ ekipažo vairuotojas Mindaugas Sidabras.
Po neutralizacijos ekipažo laukė dar 120 kilometrų greičio ruožas. Jis buvo dar labiau akmenuotas. Net ir itin atsargiai važiavę lietuviai vis tiek kliudė vieną masyvų uolienos luitą, kuris pažeidė pakabą. Tačiau mūsų tautiečiai nepateko tarp tų, kuriems lenktynės čia ir baigėsi, nors kai kurie ekipažai būtent dėl patirtų avarijų ir buvo priversti sudėti ginklus.
Beje, prie vieno avariją patyrusio ekipažo buvo sustoję ir lietuviai. „Izotono sporto“ duetas privalėjo įsitikinti, ar savo automobilį sudaužiusiems kolegoms nereikia medicininės pagalbos.
„Visi 303 kilometrai įveikti. Daug akmenų, labai daug kratėmės. Kopose buvo labai karšta, bet nepraradome koncentracijos ir susirinkome visus kelio taškus. Tiek kopose, tiek akmenynuose buvo daug vėžių likę, bet nepasimetėme. Tik kartą gal stojome apsisukinėti, tai bendrai per dieną praradome gal kelias minutes. Kol radome šį tašką, prieš mus užlindo lėtesnis varžovas. Važiuodami iš paskos jo kirtome į akmenį, galvojome, kad prakirtome ratą. Išlipome tikrintis. Padangos nepramušėme, bet sulankstėme ratlankį, tai likusį atstumą iki finišo, apie 80 kilometrų važiavome su bildesiu pakaboje.
Labai daug dalyvių su prakirstais ratais. Mus irgi aplenkė „Overdrive Toyota“ ir po kokio kilometro pamatėme išsitaškiusias dalis. Jis buvo apsivertęs kelis kartus. Sustojome jiems padėti. Ekipažas vos išlipo, bet parodė, kad viskas gerai. Praradome ten gal minutę, bet dėl tiek pas teisėjus tikrai neisime prašyti kompensacijos“, – sakė navigatorius Ernestas Česokas.
Antrame, šiandien įvykusiame greičio ruože „Izotono sporto“ duetas užfiksavo preliminarią septintą vietą ir šios dienos lyderiams nusileido 34 min. Tokią pačią septintą poziciją tarp 24-ių „Rallye du Maroc“ vis dar besivaržančių dalyvių lietuvių ekipažas išlaiko ir skaičiuojant prologo bei dviejų greičio ruožų bendrą rezultatą.
„Izotono sporto“ ekipažas kovoja net ik bagių įskaitoje SSV, bet ir „Rookie“ kategorijoje, kurioje naujokai varžosi dėl kelialapio į Dakarą. Jis bus suteiktas šios kategorijos laimėtojams.
Trečiadienį Mindaugo Sidabro ir Ernesto Česoko laukia trečioji varžybų diena. Jos metu organizatoriai numatė 323 km atstumą ir vos 3 kilometrų pervažiavimą, tad ekipažams nereikės sukti „tuščių“ kilometrų.
Daugiau informacijos apie „Izotono sporto“ komandos dueto pasirodymą finaliniame Pasaulio ralio reido čempionato etape „Rallye du Maroc“ galite sužinoti ekipos „Facebook“ puslapyje.
