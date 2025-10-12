Mindaugo Sidabro ir Ernesto Česoko ekipažas pradėjo kovą finaliniame pasaulio ralio reido čempionato etape

Dar praėjusią savaitę Mindaugas Sidabras su Ernestu Česoku varžėsi penkias dienas trukusiose „Baja Marocco“ varžybose. Po permainingų lenktynių lietuviai į gimtinę taip ir negrįžo, o iškart ėmė ruoštis kitoms, taip pat Maroke vykstančioms varžyboms.
Sekmadienį čia prasidėjo finalinis Pasaulio ralio reido čempionato etapas „Rallye du Maroc“. Šiandien ekipažai įveikė pirmąjį išbandymą – prologo greičio ruožą.
Organizatoriai šiam apšilimui paruošė trumpą, vos 19 kilometrų ilgio greičio ruožą, tačiau ši distancija rezultato prasme buvo gana svarbi – pagal prologo rezultatus bus dėliojama pirmojo greičio ruožo starto tvarka.
Kaip sakė „Izotono sportas“ komandos vairuotojas Mindaugas Sidabras, prologas nebuvo tik lengvas pasivažinėjimas. Organizatorių pasiūlyta distancija pasižymėjo ypač pavojingomis vietomis, kur buvo galima varžybas palaimėti joms dar deramai net neprasidėjus. Dėl šios priežasties duetas nusprendė važiuoti be rizikos.
„Šiandien pasirinkome strategiją prologą pravažiuoti kiek atsargiau, nes tose kalnų viršūnėse reljefas tikrai galėjo neatleisti net menkiausios klaidos. Nebuvo galimybės nepataikius į posūkį nuvažiuoti tiesiai. Būtų tekę ilgai garmėti į apačią, todėl nerizikavome. Galbūt kai kur galėjome pridėti šiek tiek greičio, bet tą padaryti dar bus kur. Buvo vienas momentas, po kurio prisiminiau savo pažadą komandai, kad reikia važiuoti atsargiau. Svarbiausia, kad pravažiavome saugiai ir ruošiamės ilgai pirmai dienai“, – sakė Mindaugas Sidabras.
Ekipažo šturmanas Ernestas Česokas pridūrė, kad greičio ruožas nors ir buvo pavojingas bei gana techniškas, didelių navigacinių perliukų organizatoriai čia nebuvo numatę. Anot navigatoriaus, šiandieninis pasirodymas ekipažą tenkina. Jie rytoj startuos kiek aukštesnėje pozicijoje nei jiems prieš varžybas priskirtas starto numeris.
„Startavome tikrai pakankamai toli nuo lyderių, tai trasos kokybė, ypatingai greitėjant į kalną, jau nebuvo labai gera. Kelias buvo išmaltas, tad bagis sunkiai bėgėjosi. Navigacija nebuvo sudėtinga. Visgi vienoje vietoje kirtome posūkį, bet sistema neužfiksavo kelio taško, todėl teko apsukti saulutę ir grįžti „pasiimti“ kelio tašką iš naujo. Praradome ten tik kokias dešimt sekundžių.
Šiaip greičio ruožas buvo įspūdingas, nes driekėsi kalnų viršūnėmis. Aukštis – apie 500 metrų virš jūros lygio. Danga irgi tokia neįprasta – kaip akmuo, kaip dulkė, kaip dirbama žemė. Labai keistas gruntas. Buvo daug apgaulingų, pavojingų vietų su trimis šauktukais kelio knygoje, kur yra arba duobės, arba didelės išgraužos, arba provėžos. Čia buvo galima tikrai prisidaryti reikalų. Vienoje vietoje šiek tiek slystelėjome palei šlaitą, tai po to gal kiek atsileidome“, – įspūdžiais dalijosi Ernestas Česokas.
Po prologo greičio ruožo pagal preliminarius rezultatus savo klasėje Mindaugas Sidabras ir Ernestas Česokas klasifikuojami 16-oje vietoje, nuo pirmosios vietos atsilikę vos pusantros minutės.
Pirmame greičio ruože ekipažo lauks gerokai ilgesnė distancija – 480 kilometrų pervažiavimas ir 300 „kovinių“ kilometrų greičio ruože.
Daugiau informacijos apie „Izotono sporto“ komandos dueto pasirodymą finaliniame Pasaulio ralio reido čempionato etape „Rallye du Maroc“ galite sužinoti ekipos „Facebook“ puslapyje.
