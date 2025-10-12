Nyderlandų triuškinama pergalė prieš suomius paženklinta Depay'aus dar vienu istoriniu pasiekimu

Donyellas Malenas rungtynių pradžioje smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir greitai išvedė Nyderlandus į priekį 1:0. Netrukus Virgilas van Dijkas puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir padvigubino pranašumą 2:0. Memphis Depay‘us pirmojo kėlinio pabaigoje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.
Cody Gakpo rungtynių pabaigoje taip pat pridėjo savo įvartį, o Nyderlandų rinktinė šventė pergalę rezultatu 4:0. Tuo tarpu M. Depay'us šiame susitikime atliko du rezultatyvius perdavimus.
M. Depay‘us tapo ne tik visų laikų rezultatyviausiu Nyderlandų žaidėju, tačiau taip pat ir daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikusiu futbolininku (35).
Nyderlandai pelnė bent po tris įvarčius paskutinėse trejose rungtynėse ir tai padarė pirmą kartą nuo 2019 m. rugsėjo-spalio mėn.
Nyderlandai po 6 sužaistų rungtynių turi surinkę 16 taškų ir rikiuojasi pirmoje G grupės turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu suomiai su 10 taškų žengia treti.
