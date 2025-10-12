Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Nyderlandų triuškinama pergalė prieš suomius paženklinta Depay'aus dar vienu istoriniu pasiekimu

2025-10-12 20:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-12 20:49

Nyderlandų rinktinė pasaulio futbolo čempionato atrankos G grupės rungtynėse 4:0 sutriuškino Suomijos futbolininkus.

Memphis Depay'us | Scanpix nuotr.

Nyderlandų rinktinė pasaulio futbolo čempionato atrankos G grupės rungtynėse 4:0 sutriuškino Suomijos futbolininkus.

REKLAMA
0

Donyellas Malenas rungtynių pradžioje smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir greitai išvedė Nyderlandus į priekį 1:0. Netrukus Virgilas van Dijkas puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir padvigubino pranašumą 2:0. Memphis Depay‘us pirmojo kėlinio pabaigoje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Cody Gakpo rungtynių pabaigoje taip pat pridėjo savo įvartį, o Nyderlandų rinktinė šventė pergalę rezultatu 4:0. Tuo tarpu M. Depay'us šiame susitikime atliko du rezultatyvius perdavimus.

REKLAMA
REKLAMA

M. Depay‘us tapo ne tik visų laikų rezultatyviausiu Nyderlandų žaidėju, tačiau taip pat ir daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikusiu futbolininku (35).

Nyderlandai pelnė bent po tris įvarčius paskutinėse trejose rungtynėse ir tai padarė pirmą kartą nuo 2019 m. rugsėjo-spalio mėn.

Nyderlandai po 6 sužaistų rungtynių turi surinkę 16 taškų ir rikiuojasi pirmoje G grupės turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu suomiai su 10 taškų žengia treti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų