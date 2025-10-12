Maccabi galingu puolimu pasiekė pergalę Izraelio lygoje

Odedo Kattasho auklėtiniai išvykoje 104:92 (29:18, 26:23, 27:30, 22:21) nugalėjo Beer Ševos „Hapoel“ (0/1).
18 taškų nugalėtojams atnešė Johnas DiBartolomeo (6/8 tritaškių, 5 atk. kam.), 17 – Marcio Santosas (5/5 dvitaškių), 13 – T.J.Leafas (6 atk. kam.), po 11 – Jeffas Dowtinas (6 rez. perd.) ir Oshae’us Brissettas (6 atk. kam.), po 9 – Romanas Sorkinas (6 atk. kam.) ir Tamiras Blattas (3/4 tritaškių, 5 rez. perd.).
Šeimininkams 20 taškų surinko C.J.Elleby (3/7 tritaškių, 12 atk. kam.), po 16 – Amitas Gershonas (4/6 tritaškių) ir Brandonas Angelas (5 atk. kam., 3/7 tritaškių), 11 – Yoavas Vitlemas (10 rez. perd.), 10 – Michaelas Fosteris (5 atk. kam.).
Dabar „Maccabi“ laukia dviguba Eurolygos savaitė – mačai prieš Barselonos „Barcelona“ ir Pirėjo „Olympiacos“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!