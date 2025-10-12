Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Maccabi galingu puolimu pasiekė pergalę Izraelio lygoje

2025-10-12 20:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-12 20:38

Pergalingai Izraelio pirmenybėse startavo Tel Avivo „Maccabi“ (1/0).

J.Dibartolomeo prapliupo tritaškiais (Scanpix nuotr.)

Pergalingai Izraelio pirmenybėse startavo Tel Avivo „Maccabi“ (1/0).

REKLAMA
0

Odedo Kattasho auklėtiniai išvykoje 104:92 (29:18, 26:23, 27:30, 22:21) nugalėjo Beer Ševos „Hapoel“ (0/1).

18 taškų nugalėtojams atnešė Johnas DiBartolomeo (6/8 tritaškių, 5 atk. kam.), 17 – Marcio Santosas (5/5 dvitaškių), 13 – T.J.Leafas (6 atk. kam.), po 11 – Jeffas Dowtinas (6 rez. perd.) ir Oshae’us Brissettas (6 atk. kam.), po 9 – Romanas Sorkinas (6 atk. kam.) ir Tamiras Blattas (3/4 tritaškių, 5 rez. perd.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeimininkams 20 taškų surinko C.J.Elleby (3/7 tritaškių, 12 atk. kam.), po 16 – Amitas Gershonas (4/6 tritaškių) ir Brandonas Angelas (5 atk. kam., 3/7 tritaškių), 11 – Yoavas Vitlemas (10 rez. perd.), 10 – Michaelas Fosteris (5 atk. kam.).

Dabar „Maccabi“ laukia dviguba Eurolygos savaitė – mačai prieš Barselonos „Barcelona“ ir Pirėjo „Olympiacos“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų