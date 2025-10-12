Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Valencia“ demonstravo puolimo galią ir sutriuškino Lugo klubą

2025-10-12 20:09 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-12 20:09

Ispanijos pirmenybėse ir toliau neklumpa Valensijos „Valencia“ (2/0).

J.Pradilla vedė į užtikrintą pergalę (Euroleague.net)

Ispanijos pirmenybėse ir toliau neklumpa Valensijos „Valencia“ (2/0).

0

Eurolygos klubas išvykoje 113:90 (19:27, 35:20, 30:27, 29:16) nugalėjo Lugo „Breogan“ (0/2) ekipą.

Įspūdingą puolimą demonstravusi „Valencia“ šimtąjį tašką pelnė dar likus žaisti keturias minutes, o iki finalinės sirenos pasiekė įspūdingą 113 taškų ribą.

22 taškus nugalėtojams surinko Jaime Pradilla (5 atk. kam., 4/4 tritaškių), 15 – Brancou Badio (3/6 tritaškių), 14 – Omari Moore’as (4/6 tritaškių), 12 – Dariusas Thompsonas (9 rez. perd.), 11 – Nathanas Reuversas, po 10 – Josepas Puerto (2/8 tritaškių, 5 atk. kam.), Sergio de Larrea (6 atk. kam., 4 rez. perd., 4 klaidos) ir Nealas Sako (6 atk. kam.).

Svečiai žibėjo ties perimetru – beveik po tritaškį per minutę išleidusi „Valencia“ šaudė 49 procentų tikslumu (19/39).

Šeimininkams 19 taškų atnešė Francis Alonso (3/7 tritaškių), 17 – Arturas Kurucas (5/7 tritaškių), po 10 – Dominikas Mavra (4 atk. kam., 6 rez. perd.) ir Keandre Cookas (4 klaidos).

„Valencia“ pergalingą kelią sieks išlaikyti ir Eurolygoje – trečiadienį į svečius atvyksta Tel Avivo „Hapoel“, penktadienį laukia išvyka į Monaką.

