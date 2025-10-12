Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Bavarai po nesėkmės prieš „Žalgirį“ užtikrintai įveikė „Brose Bamberg“

2025-10-12 19:29 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-12 19:29

Vokietijos pirmenybėse ir toliau neklumpa Miuncheno „Bayern“ (3/0).

A.Obstas ir toliau žiba (Scanpix nuotr.)

Vokietijos pirmenybėse ir toliau neklumpa Miuncheno „Bayern“ (3/0).

0

Eurolygos klubas namie 96:81 (32:13, 20:29, 20:21, 24:18) nugalėjo Bambergo „Brose Bamberg“ (1/2).

„Bayern“ jau pirmajame kėlinyje ėmėsi triuškinti varžovus, o rungtynių kontrolės nepaleido net ir skirtumui aptirpus.

Asmeniškai galingą sezono startą pratęsė Andresas Obstas – 21 minutė, 21 taškas (5/9 tritaškių, 6/7 baudų metimų), 2 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 2 pražangos ir 20 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

20 taškų prie pergalės pridėjo Isiaha Mike’as (3/4 tritaškių), 11 – Vladimiras Lučičius, 10 – Oscaras da Silva, 8 – Stefanas Jovičius (5 atk. kam., 6 rez. perd.).

Svečiams 21 tašką pelnė Cobe’as Williamsas (4/5 tritaškių), po 12 – Richardas Balintas ir Ibi Watsonas (6 atk. kam., 5 rez. perd.).

Žalgiriečių triuškintas „Bayern“ pasitinka dvigubą Eurolygos savaitę – namie priims Milano „EA7 Emporio Armani“ ir svečiuosis pas Stambulo „Fenerbahče“.

