Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Lekavičius pelnė 11 taškų, o AEK sutriuškino „Panionios“ Graikijos lygoje

2025-10-12 15:29 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-12 15:29

Atėnų AEK (2/0) komanda su Luku Lekavičiumi ir Mindaugu Kuzminsku Graikijos lygoje namie 93:73 (25:16, 19:22, 25:11, 24:24) sutriuškino Atėnų „Panionios“ (0/2) klubą.

L.Lekavičius įmetė 11 taškų

Atėnų AEK (2/0) komanda su Luku Lekavičiumi ir Mindaugu Kuzminsku Graikijos lygoje namie 93:73 (25:16, 19:22, 25:11, 24:24) sutriuškino Atėnų „Panionios“ (0/2) klubą.

REKLAMA
0

L.Lekavičius per 21 minutę pelnė 11 taškų (4/5 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 3 kamuolius, 2 – perėmė, tiek pat jų prarado, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, kartą prasižengė bei rinko 17 naudingumo balų.

M.Kuzminskas per 17 minučių įmetė 6 taškus (3/3 dvit., 0/3 trit.), atkovojo kamuolį, provokavo pražangą, 3 kartus prasižengė bei rinko 4 naudingumo balus.

AEK 24 taškus įmetė Chrisas Silva (8/8 dvit., 9 atk. kam.), „Panionios“ 15 taškų pridėjo Tyleris Wahlas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų