Lekavičius pelnė 11 taškų, o AEK sutriuškino „Panionios“ Graikijos lygoje

L.Lekavičius per 21 minutę pelnė 11 taškų (4/5 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 3 kamuolius, 2 – perėmė, tiek pat jų prarado, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, kartą prasižengė bei rinko 17 naudingumo balų.
M.Kuzminskas per 17 minučių įmetė 6 taškus (3/3 dvit., 0/3 trit.), atkovojo kamuolį, provokavo pražangą, 3 kartus prasižengė bei rinko 4 naudingumo balus.
AEK 24 taškus įmetė Chrisas Silva (8/8 dvit., 9 atk. kam.), „Panionios“ 15 taškų pridėjo Tyleris Wahlas.
