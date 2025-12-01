 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš atlikėjos IVEL – džiugi žinia

2025-12-01 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 16:25

Po sėkmingo debiutinio koncerto sausakimšoje Vilniaus „Kablys“ erdvėje atlikėja IVEL pristato savo pirmąjį kalėdinį kūrinį – šviesiai liūdną, šiltą ir labai asmenišką dainą „Sušalt baigiu“, kalbančią apie tai, kaip šventės sujungia, bet kartu išryškina ir tyliai nešiojamą ilgesį.

Iveta Svilainytė-IVEL (nuotr. asm. archyvo)
9

Po sėkmingo debiutinio koncerto sausakimšoje Vilniaus „Kablys“ erdvėje atlikėja IVEL pristato savo pirmąjį kalėdinį kūrinį – šviesiai liūdną, šiltą ir labai asmenišką dainą „Sušalt baigiu“, kalbančią apie tai, kaip šventės sujungia, bet kartu išryškina ir tyliai nešiojamą ilgesį.

REKLAMA
0

„Kalėdos man visuomet turėjo ypatingą prasmę. Tai metas, kai namai prisipildo šviesos, šilumos ir tikro artumo, o žmonės tarsi natūraliai atsiveria vieni kitiems“, – pasakoja IVEL.

TAIP PAT SKAITYKITE:

IVEL
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. IVEL

Šventės susijusios su džiaugsmu

Šventės jai visada buvo glaudžiai susijusios su jausmais, kurie gyvena tarp džiaugsmo ir nostalgijos, rašoma spaudos pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

„Visuomet norėjau parašyti savo kalėdinę dainą. Nebuvau tikra, kaip ji skambės, tačiau susėdome su artimais draugais – kūrėjais, ir jie padėjo ištraukti iš manęs tai, ką visuomet nešioju širdy. Taip gimė daina mano seneliui, kuris išėjo būtent per Kalėdas“, – teigia kūrėja.

REKLAMA

Daina skirta visiems, kurių šiemet šalia nebebus ir tiems, kurie kažko ilgisi. Tegul ji būna šiltas priminimas, kad meilė nepraeina ir kad žmonės, kuriuos mylime, lieka su mumis net tada, kai negalime jų apkabinti.

Muzika – tarsi tiltas

Muzika sujungia praeitį ir dabartį, tuos, kurie yra čia, ir tuos, kurie liko tik prisiminimuose. Ir kai daina skamba, atrodo, kad jie vėl grįžta arčiau.

REKLAMA
REKLAMA

Šie metai IVEL buvo itin svarbūs: sėkmingi soliniai kūriniai, auganti klausytojų bendruomenė ir pirmasis pilnos salės koncertas pažymėjo ryškų jos karjeros žingsnį. Naująją dainą atlikėja vadina savo nuoširdžia dovana klausytojams:

„Tai buvo nuostabūs metai. Ačiū kiekvienam, kuris buvo kartu. Ši daina – mano Kalėdų dovana jums.“

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų