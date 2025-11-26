 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paulinos Paukštaitytės gyvenime – naujas etapas

2025-11-26 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 16:25

Atlikėja Paulina Paukštaitytė lapkričio 19 d. klausytojams pristatė savo naujausią kūrinį „Geriau vėliau nei niekada“. Daina taps trečiuoju atlikėjos albumo singlu – šio pasirodymas numatomas 2026 metų pradžiai.

Paulina Paukštaitytė (nuotr. Luko Grušecko)
7

Atlikėja Paulina Paukštaitytė lapkričio 19 d. klausytojams pristatė savo naujausią kūrinį „Geriau vėliau nei niekada“. Daina taps trečiuoju atlikėjos albumo singlu – šio pasirodymas numatomas 2026 metų pradžiai.

REKLAMA
0

Pasak Paulinos, šis singlas žymi naujo etapo pradžią – klipo estetiką bei emocinį užtaisą atspindi einius, introspekciją ir drąsą pažvelgti į laiką kitaip, rašoma spaudos pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paulina Paukštaitytė
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Paulina Paukštaitytė

Muzikinio klipo idėja

„Geriau vėliau nei niekada“ nagrinėja atidėliojimo, baimių ir vidinės kovos temas. Teksto eilutė „Kai šalia Tavęs nebėra“ dainos pradžioje atskleidžia mintį, jog ne viskas, apie ką žmogus mąsto tuoj pat, pasiteisins. Pati atlikėja neslepia kūrinio kasdienumo; ką daryti, jei jaučiamai laikui bėgant stinga kantrybės ir intuicija rodo skirtingus kelius?

REKLAMA
REKLAMA

Paulina pasakoja, kad „Geriau vėliau nei niekada“ tai ne susitaikymas, bet ir pripažinimas, jog kartais „vėliau“ vis tiek yra geriau nei „niekada“.

REKLAMA

Kūrybinis procesas

Kuriant singlą, kartu gimė ir jo vizualinė istorija. Paulinos pristatytas muzikinis vaizdo klipas kuria laiką jungiantį naratyvą – tarsi laiko juosta, kurioje „vėliau“ ir „niekada“ susilieja į vieną judėjimą, o laukianti mintis pamažu tampa veiksmu.

Klipą režisavo Ingrida Juškutė. Jos teigimu, kūrybos metu buvo siekiama atskleisti laikotarpį, kuriame laikas atrodo sustojęs, bet jis reikalauja atsakymo – ar žmogus ryžtasi žengti pirmyn. Tam nuo Niutono švytuoklės iki sustabdyto oro – vizualiniai simboliai atskleidžia įtemptą laiko santykį.

REKLAMA
REKLAMA

Paulina atvirauja, kad klipas buvo nufilmuotas naktį, pasitelkiant Niutono švytuoklę – tai simbolizuoja laiko grįžimą ir netikėtą atmintį, o atlikėjos mintys galutinai suformavo klipo viziją. Filmavimo metu atmosfera buvo intensyvi, bet kartu atpalaiduojanti – nakties tyla leido atlikėjai visiškai pasinerti į dainos emocijas.

„Ši daina man labai artima. Nepaprasta jausti, kad sprendimai ateina tada, kai turi ateiti – ir kartais jie būna nelengvi. Tikiu, kad klausydami šio kūrinio rasite savo laiko akimirką,“ – sako koncertuojanti R&B atlikėja.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų