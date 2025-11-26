Paulinos Paukštaitytės gyvenime – naujas etapas

Pasak Paulinos, šis singlas žymi naujo etapo pradžią – klipo estetiką bei emocinį užtaisą atspindi einius, introspekciją ir drąsą pažvelgti į laiką kitaip, rašoma spaudos pranešime.
Muzikinio klipo idėja
„Geriau vėliau nei niekada“ nagrinėja atidėliojimo, baimių ir vidinės kovos temas. Teksto eilutė „Kai šalia Tavęs nebėra“ dainos pradžioje atskleidžia mintį, jog ne viskas, apie ką žmogus mąsto tuoj pat, pasiteisins. Pati atlikėja neslepia kūrinio kasdienumo; ką daryti, jei jaučiamai laikui bėgant stinga kantrybės ir intuicija rodo skirtingus kelius?
Paulina pasakoja, kad „Geriau vėliau nei niekada“ tai ne susitaikymas, bet ir pripažinimas, jog kartais „vėliau“ vis tiek yra geriau nei „niekada“.
Kūrybinis procesas
Kuriant singlą, kartu gimė ir jo vizualinė istorija. Paulinos pristatytas muzikinis vaizdo klipas kuria laiką jungiantį naratyvą – tarsi laiko juosta, kurioje „vėliau“ ir „niekada“ susilieja į vieną judėjimą, o laukianti mintis pamažu tampa veiksmu.
Klipą režisavo Ingrida Juškutė. Jos teigimu, kūrybos metu buvo siekiama atskleisti laikotarpį, kuriame laikas atrodo sustojęs, bet jis reikalauja atsakymo – ar žmogus ryžtasi žengti pirmyn. Tam nuo Niutono švytuoklės iki sustabdyto oro – vizualiniai simboliai atskleidžia įtemptą laiko santykį.
Paulina atvirauja, kad klipas buvo nufilmuotas naktį, pasitelkiant Niutono švytuoklę – tai simbolizuoja laiko grįžimą ir netikėtą atmintį, o atlikėjos mintys galutinai suformavo klipo viziją. Filmavimo metu atmosfera buvo intensyvi, bet kartu atpalaiduojanti – nakties tyla leido atlikėjai visiškai pasinerti į dainos emocijas.
„Ši daina man labai artima. Nepaprasta jausti, kad sprendimai ateina tada, kai turi ateiti – ir kartais jie būna nelengvi. Tikiu, kad klausydami šio kūrinio rasite savo laiko akimirką,“ – sako koncertuojanti R&B atlikėja.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!