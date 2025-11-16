 
TV3 naujienos > Žmonės

Paulina Paukštaitytė traukė visų žvilgsnius: pasirinko įspūdingą įvaizdį

2025-11-16 10:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 10:57

Šeštadienio vakarą Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vyko vienas laukiamiausių metų renginių – apdovanojimai „Vaikų mylimiausi 2025“. Tai šou, kuriame Lietuvos vaikai nusprendžia, kas jiems šiemet buvo mylimiausi – nuo dainų, atlikėjų ir sportininkų iki knygų, filmų bei žaislų. Šie apdovanojimai jau sulaukė išskirtinio populiarumo  už savo favoritus vaikai, mokyklos, darželiai, popamokinės veiklos centrai ir studijos atidavė beveik 50 tūkstančių balsų.

Šeštadienio vakarą Klaipėdos „Švyturio" arenoje vyko vienas laukiamiausių metų renginių – apdovanojimai „Vaikų mylimiausi 2025". Tai šou, kuriame Lietuvos vaikai nusprendžia, kas jiems šiemet buvo mylimiausi – nuo dainų, atlikėjų ir sportininkų iki knygų, filmų bei žaislų. Šie apdovanojimai jau sulaukė išskirtinio populiarumo  už savo favoritus vaikai, mokyklos, darželiai, popamokinės veiklos centrai ir studijos atidavė beveik 50 tūkstančių balsų.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Renginyje netrūko muzikinių pasirodymų. Dainas atliko Gabrielius Vagelis, Gintė, OG Version, Anyanya ir kiti. Viena jų – dainininkė Paulina Paukštaitytė.

„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos
FOTOGALERIJA. „Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos

Suspindo elegancija

Ji prikaustė žvilgsnius ne tik dėl nuostabaus balso, bet ir dėl užburiančio įvaizdžio.

Ji vilkėjo ilgą baltą suknelę įspūdingomis detalėmis. Plaukus buvo susirišusi į aukštą kasą, o tai išryškino lengvą makiažą.

Primename, kad šį vakarą garsiausi Lietuvos tėvai su savo vaikais žengė rožiniu kilimu. Išvysti „Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“ akimirkas galite čia:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

