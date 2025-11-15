 
TV3 naujienos > Žmonės

„Vaikų mylimiausi 2025“ apdovanojimų vedėjams iškrėstas pokštas prajuokino visą areną: to nesitikėjo niekas

2025-11-15 21:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-11-15 21:55

Spalvinguose „Vaikų mylimiausi 2025 apdovanojimuose, kuriuose pripažinimą gavo vaikų išrinkti įvairių nominacijų nugalėtojai, netrūko pokštų. Kakė Makė ir Netvarkos Nykštukas pasirūpino, kad išdaigos būtų krečiamos viso renginio metu.

Labiausiai pokštai buvo krečiami vedėjams – Gelminei Glemžaitei-Stonkei ir Audriui Bružui.

Visus nustebinusi išdaiga

Paskutinis pokštas apstulbino visą Klaipėdos „Švyturio“ areną.

Paskelbus paskutinę nominaciją, Kakė Makė su draugu Netvarkos Nykštuku paruošė neeilinį pokštą: nusivedę vedėjus į šalį jie apipylė juos slime!

To nesitikėjo ne tik žiūrovai, bet ir patys vedėjai.

Nepaisant to, pokštas nuotaikos tikrai nesugadino: po išdaigos pasigirdo šėlsmo dainelė, o publiką toliau džiugino vaikų mylima Kakė Makė.

Primename, kad šį vakarą garsiausi Lietuvos tėvai su savo vaikais žengė rožiniu kilimu. Išvysti „Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“ akimirkas galite čia:

