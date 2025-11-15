 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Dainos Bosas dukra Magdalena suspindo naujame amplua: mama neslėpė džiaugsmo

2025-11-15 21:38 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 21:38

Šiandien, lapkričio 15-ąją, Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vyksta visai šeimai skirtas įspūdingas renginys „Vaikų mylimiausi 2025“. Netikėtų staigmenų, muzikos ir fantazijos kupiną spalvingą šou – Lietuvos vaikų mylimiausiųjų apdovanojimus – tiesiogiai transliuoja TV3 žiniasklaidos grupė.

Šiandien, lapkričio 15-ąją, Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vyksta visai šeimai skirtas įspūdingas renginys „Vaikų mylimiausi 2025“. Netikėtų staigmenų, muzikos ir fantazijos kupiną spalvingą šou – Lietuvos vaikų mylimiausiųjų apdovanojimus – tiesiogiai transliuoja TV3 žiniasklaidos grupė.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Viena iš šeštadienio vakaro staigmenų – televizijos ekrane debiutuojanti Dainos Bosas dukra Magdalena Bosaitė, kurią išvydome kaip vieną iš renginio žinių reporterių.

REKLAMA

„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos
(93 nuotr.)
(93 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos

Džiugus debiutas

Renginio metu Magdalena pasirodydavo ekrane, kalbindavo žmones, padėdavo pristatyti nominacijas.

Kalbėdama apie savo dukros debiutą televizijos ekrane, anksčiau D. Bosas neslėpė džiaugsmo ir pasididžiavimo.

„Labai džiaugiuosi, kad Magdalena gali būti šios nuotaikingos šventės dalimi. Tai – graži, kūrybiška patirtis, leidžianti vaikams drąsiai kalbėti, bendrauti ir atrasti save. Man, kaip mamai, svarbiausia matyti jos norą augti ir išbandyti naujus dalykus“, – sako D. Bosas.

REKLAMA
REKLAMA

„Vaikų mylimiausi 2025“ apdovanojimų scenoje šį šeštadienį pasirodys ryškiausios Lietuvos žvaigždės: OG Version, Paulina Paukštaitytė, Gabrielius Vagelis ir Gintė, „The Roop“, „Jauti“, Anyanya, Cleo ir King.

Renginį ves Audrius Bružas, Gelminė Glemžaitė-Stonkė, Kakė Makė ir Netvarkos Nykštukas, tad laukia išdaigos, juokas ir daugybė staigmenų visai šeimai!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tiesioginė renginio transliacija – šeštadienį, nuo 19.30 val. per TV3.

Šiuose rinkimuose savo favoritus nominavo ir balsavo šalies mokyklos, darželiai ir tūkstančiai vaikų iš visos Lietuvos – už savo mylimiausius jie atidavė beveik 50 tūkstančių balsų.

REKLAMA

Nominacijos ir nominantai

Mylimiausias atlikėjas/-a ar grupė: Jessica Shy, OG Version, Rokas Yan

Mylimiausia daina: „Apkabink“ – Jessica Shy, „Vienas“ – Free Finga, „Žvėris“ – Jessica Shy

Mylimiausias aktorius/-ė: Paulė Konstancija Giniotaitė („Kakė Makė“), Giedrius Savickas, Ineta Stasiulytė

REKLAMA

Mylimiausias renginys: „Kakė Makė ir talentų šou“, „M.A.M.A.“ muzikos apdovanojimai, Jessica Shy koncertas

Mylimiausias turinio kūrėjas: Andrius Talžūnas, Edvinas Malakauskas, Rusnė Šerkšnaitė (curlygirly777)

Mylimiausias sportininkas/-ė: Jonas Valančiūnas, Mykolas Alekna, Rūta Meilutytė

Mylimiausia lietuviška knyga: „Domas ir Tomas. Dingusių katinų byla“ – Tomas Dirgėla, „Kakė Makė ir dovanų dėžutė“ – Lina Žutautė, „Laimė yra lapė“ – Evelina Daciūtė, Aušra Kiudulaitė

Mylimiausias Lietuvos žmogus: Gitanas Nausėda, Jessica Shy, Mama

Mylimiausias filmas: „Lilo ir Stičas“, „Minecraft“, „Vienas namuose“

Mylimiausias vaizdo žaidimas: GTA, Minecraft, Roblox

Mylimiausias žaislas: Labubu, LEGO, pliušinis meškiukas

Mylimiausias maistas: blynai, makaronai, pica

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dalia Belickaitė su šeima Kakės Makės kambaryje (Aleksandr Pustovit nuotr)
Dalios Belickaitės dukra gimtadienį sutiko taip, kaip kiti tik svajoja: sulaukė ypatingo gesto
Gelminė Glemžaitė (nuotr. Audriaus Solomino, pranešimo spaudai)
Gelminė Glemžaitė-Stonkė suspindo išskirtine elegancija: sunku atitraukti akis (3)
Indrė Kavaliauskaitė kartu su vaikais (Nuotr. asm. albumo)
Indrės Kavaliauskaitės vaikai sužibo naujame amplua: pamatykite patys (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų