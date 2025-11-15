 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Kriminalai

Paskutinis Klaipėdos piratas „užgrobė“ „Meridianą“: nesisekė vaikščioti, tai nusprendė paplaukioti

2025-11-15 21:15 / šaltinis: TV3 laida „Farai“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Farai“ aut.
2025-11-15 21:15

Patruliuodami pareigūnai pastebėjo vos nelaime nepasibaigusį atvejį – automobilis per plauką nepartrenkė vyriškio, kuris nesaugiai žingsniavo važiuojamąja dalimi. Tačiau, išgirdęs policininkų pastabas, vyras jų neįsiklausė ir netrukus atsidūrė laive „Meridianas“.

Patruliuodami pareigūnai pastebėjo vos nelaime nepasibaigusį atvejį – automobilis per plauką nepartrenkė vyriškio, kuris nesaugiai žingsniavo važiuojamąja dalimi. Tačiau, išgirdęs policininkų pastabas, vyras jų neįsiklausė ir netrukus atsidūrė laive „Meridianas“.

REKLAMA
1

Situaciją užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.

Pilietis policininkams gerai žinomas – laikas nuo laiko vis kažką prisidirba.

„Aš Londone vaikščiojau užsimerkęs“, – tikino pilietis.

Vyriškis teigė pareigūnų pastabą vaikščioti saugiu šaligatviu supratęs ir nukeliavęs savais keliais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskutinis Klaipėdos piratas

Netrukus ekipažas gavo pranešimą, kad į pramoginį laivą uoste įsikabarojęs pašalinis asmuo atsisako išeiti. Policijos pareigūnų laukė dvi apsaugos darbuotojų komandos. Apsaugininkas informavo apie situaciją.

REKLAMA
REKLAMA

„Laukiama atvykstant atsakingo asmens, kuris nuleis trapą ir bus galima saugiai patekti į laivą“, – sakė apsaugos darbuotojai.

REKLAMA

Tuo tarpu vyriškis laive gurkšnojo alų ir į suirutę ant kranto visai nereagavo. Pritraukus vaizdą buvo aiškiai matyti keleivio fizionomija – tai neseniai policijos kalbintas vyriškis. Nesiseka vaikščioti gatvėmis – tai nusprendė plaukioti. Paskutinis Klaipėdos piratas jautėsi puikiai ir, kol alus nesibaigs, į kalbas su apsaugininkais, rodos, nesileis. 

REKLAMA
REKLAMA

„Aš namų neturiu“, – policininkams teisinosi vyriškis.

Žalos jis nedarė, tad beliko sulaukti atsakingo asmens, kuris padės „kapitoną“ išvesti. Vyriškis teigia esantis benamis, tačiau verslui skirtas laivas – ne nakvynės namai.

Kita kelionė – į komisariatą

Atskubėjo laivo prižiūrėtojas – piliečio veidas jam taip pat puikiai pažįstamas. Svarbiausia – saugiai jį išprašyti laukan, kad, neduok Dieve, neįkristų į vandenį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pavojingai susvyravęs, vyriškis išskėtė rankas nuoširdžiam apkabinimui. Deja, į glėbį niekas nepuolė, tad šis prisėdo į sulaikymo patalpą.

„Sveiki atvykę!“ – sušuko pilietis.

Laivo prižiūrėtojas informavo, kad įsibrovėlis žalos laivui nepadarė ir pretenzijų neturi. Pilietis buvo pristatytas į policijos komisariatą, kur jam surašytas protokolas už pasirodymą viešoje vietoje, esant apsvaigus.

Vyriškio vizitą „Meridiano“ laive žiūrėkite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Farai“ žiūrėkite ketvirtadieniais 19.30 val. per TV3 Televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

Lapkričio 13 d. Serija 9
Spalio 23 d. Serija 7
Spalio 9 d. Serija 6
Spalio 2 d. Serija 5
Rugsėjo 25 d. Serija 4
Rugsėjo 18 d. Serija 3
Rugsėjo 11 d. Serija 2
Rugsėjo 4 d. Serija 1
Gegužės 29 d. Serija 37
Gegužės 22 d. Serija 36
Gegužės 15 d. Serija 35
Gegužės 8 d. Serija 34
Balandžio 24 d. Serija 33
Balandžio 17 d. Serija 32
Balandžio 10 d. Serija 31
Balandžio 3 d. Serija 30
Kovo 27 d. Serija 29
Kovo 20 d. Serija 28
Kovo 13 d. Serija 27
Kovo 6 d. Serija 26
Vasario 27 d. Serija 25
Vasario 20 d. Serija 24
Vasario 13 d. Serija 23
Vasario 6 d. Serija 22
Sausio 30 d. Serija 21
Sausio 23 d. Serija 20
Sausio 16 d. Serija 19
Sausio 9 d. Serija 18
Sausio 2 d. Serija 17
Gruodžio 19 d. Serija 16
Gruodžio 12 d. Serija 15
Gruodžio 5 d. Serija 14
Lapkričio 28 d. Serija 13
Lapkričio 21 d. Serija 12
Lapkričio 14 d. Serija 11
Lapkričio 7 d. Serija 10
Spalio 31 d. Serija 9
Spalio 24 d. Serija 8
Spalio 17 d. Serija 7
Spalio 10 d. Serija 6
Spalio 3 d. Serija 5
Rugsėjo 26 d. Serija 4
Rugsėjo 19 d. Serija 3
Rugsėjo 12 d. Serija 2
Rugsėjo 5 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 36
Gegužės 23 d. Serija 35
Gegužės 16 d. Serija 34
Gegužės 9 d. Serija 33
Gegužės 2 d. Serija 32
Balandžio 25 d. Serija 31
Balandžio 18 d. Serija 30
Balandžio 11 d. Serija 29
Balandžio 4 d. Serija 28
Kovo 28 d. Serija 27
Kovo 21 d. Serija 26
Kovo 14 d. Serija 25
Kovo 7 d. Serija 24
Vasario 29 d. Serija 23
Vasario 15 d. Serija 22
Vasario 8 d. Serija 21
Vasario 1 d. Serija 20
Sausio 25 d. Serija 19
Sausio 18 d. Serija 18
Sausio 11 d. Serija 17
Sausio 4 d. Serija 16
Gruodžio 28 d. Serija 15
Gruodžio 14 d. Serija 14
Gruodžio 7 d. Serija 13
Lapkričio 30 d. Serija 12
Lapkričio 23 d. Serija 11
Lapkričio 16 d. Serija 10
Lapkričio 9 d. Serija 9
Spalio 26 d. Serija 8
Spalio 12 d. Serija 6
Spalio 5 d. Serija 5
Rugsėjo 28 d. Serija 4
Rugsėjo 21 d. Serija 3
Rugsėjo 14 d. Serija 2
Rugsėjo 7 d. Serija 1
Birželio 1 d. Serija 37
Gegužės 25 d. Serija 36
Gegužės 18 d. Serija 35
Gegužės 11 d. Serija 34
Gegužės 4 d. Serija 33
Balandžio 27 d. Serija 32
Balandžio 20 d. Serija 31
Balandžio 13 d. Serija 30
Balandžio 6 d. Serija 29
Kovo 30 d. Serija 28
Kovo 23 d. Serija 27
Kovo 16 d. Serija 26
Kovo 9 d. Serija 25
Kovo 2 d. Serija 24
Vasario 9 d. Serija 23
Vasario 2 d. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. Serija 20
Sausio 12 d. Serija 19
Sausio 5 d. Serija 18
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų