Paskutinis Klaipėdos piratas „užgrobė“ „Meridianą“: nesisekė vaikščioti, tai nusprendė paplaukioti

Situaciją užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.
Pilietis policininkams gerai žinomas – laikas nuo laiko vis kažką prisidirba.
„Aš Londone vaikščiojau užsimerkęs“, – tikino pilietis.
Vyriškis teigė pareigūnų pastabą vaikščioti saugiu šaligatviu supratęs ir nukeliavęs savais keliais.
Paskutinis Klaipėdos piratas
Netrukus ekipažas gavo pranešimą, kad į pramoginį laivą uoste įsikabarojęs pašalinis asmuo atsisako išeiti. Policijos pareigūnų laukė dvi apsaugos darbuotojų komandos. Apsaugininkas informavo apie situaciją.
„Laukiama atvykstant atsakingo asmens, kuris nuleis trapą ir bus galima saugiai patekti į laivą“, – sakė apsaugos darbuotojai.
Tuo tarpu vyriškis laive gurkšnojo alų ir į suirutę ant kranto visai nereagavo. Pritraukus vaizdą buvo aiškiai matyti keleivio fizionomija – tai neseniai policijos kalbintas vyriškis. Nesiseka vaikščioti gatvėmis – tai nusprendė plaukioti. Paskutinis Klaipėdos piratas jautėsi puikiai ir, kol alus nesibaigs, į kalbas su apsaugininkais, rodos, nesileis.
„Aš namų neturiu“, – policininkams teisinosi vyriškis.
Žalos jis nedarė, tad beliko sulaukti atsakingo asmens, kuris padės „kapitoną“ išvesti. Vyriškis teigia esantis benamis, tačiau verslui skirtas laivas – ne nakvynės namai.
Kita kelionė – į komisariatą
Atskubėjo laivo prižiūrėtojas – piliečio veidas jam taip pat puikiai pažįstamas. Svarbiausia – saugiai jį išprašyti laukan, kad, neduok Dieve, neįkristų į vandenį.
Pavojingai susvyravęs, vyriškis išskėtė rankas nuoširdžiam apkabinimui. Deja, į glėbį niekas nepuolė, tad šis prisėdo į sulaikymo patalpą.
„Sveiki atvykę!“ – sušuko pilietis.
Laivo prižiūrėtojas informavo, kad įsibrovėlis žalos laivui nepadarė ir pretenzijų neturi. Pilietis buvo pristatytas į policijos komisariatą, kur jam surašytas protokolas už pasirodymą viešoje vietoje, esant apsvaigus.
Vyriškio vizitą „Meridiano“ laive žiūrėkite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „Farai“ žiūrėkite ketvirtadieniais 19.30 val. per TV3 Televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.