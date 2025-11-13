 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Girtas vyras Klaipėdos parduotuvėje švaistėsi ginklu: grasino žmonėms

2025-11-13 08:09 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 08:09

Klaipėdos parduotuvėje nuo alkoholio stipriai apsvaigęs vyras žmonėms grasino ginklu.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Klaipėdos parduotuvėje nuo alkoholio stipriai apsvaigęs vyras žmonėms grasino ginklu.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko trečiadienio vakarą, apie 19.45 val., Debreceno gatvėje esančioje parduotuvėje.

Vyriškis savo veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei laikydamas rankose ginklą, juo grasino parduotuvėje esantiems žmonėms. 

Įtariamasis neblaivus (3,12 prom.) (gim. 1995 m.) uždarytas į areštinę. 

Pas jį rastas ir paimtas „Airsoft“ tipo pistoletas „Glock“. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

