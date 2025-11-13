Girtas vyras Klaipėdos parduotuvėje švaistėsi ginklu: grasino žmonėms

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko trečiadienio vakarą, apie 19.45 val., Debreceno gatvėje esančioje parduotuvėje.
Vyriškis savo veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei laikydamas rankose ginklą, juo grasino parduotuvėje esantiems žmonėms.
Įtariamasis neblaivus (3,12 prom.) (gim. 1995 m.) uždarytas į areštinę.
Pas jį rastas ir paimtas „Airsoft“ tipo pistoletas „Glock“.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
