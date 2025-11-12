 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Klaipėdoje nebeliko garsios lietuvių dizainerės parduotuvės: paaiškėjo, kas nutiko

2025-11-12 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 17:00

Dizainerės Ramunės Piekautaitės gerbėjai pastebėjo, kad Klaipėdoje nebeliko ilgus metus veikusios jos vardinės parduotuvės-salono.

Ramunė Piekautaitė

Dizainerės Ramunės Piekautaitės gerbėjai pastebėjo, kad Klaipėdoje nebeliko ilgus metus veikusios jos vardinės parduotuvės-salono.

REKLAMA
0

R. Piekautaitės parduotuvė-salonas buvo įsikūręs pačiame Klaipėdos centre – H. Manto g. 11B.

Paaiškėjo priežastis

Tačiau ilgus metus veikusi vardinė parduotuvė šį rudenį užvėrė duris.

Kaip skelbia dienraštis „Vakarų ekspresas“, to priežastis – pasibaigusi nuomos sutartis.

„Kai rasime tinkamas patalpas Klaipėdoje, būtinai pakviesime į naujos parduotuvės atidarymą“, – minėtam dienraščiui teigė pati dizainerė. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų