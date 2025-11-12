Klaipėdoje nebeliko garsios lietuvių dizainerės parduotuvės: paaiškėjo, kas nutiko

R. Piekautaitės parduotuvė-salonas buvo įsikūręs pačiame Klaipėdos centre – H. Manto g. 11B.
Paaiškėjo priežastis
Tačiau ilgus metus veikusi vardinė parduotuvė šį rudenį užvėrė duris.
Kaip skelbia dienraštis „Vakarų ekspresas“, to priežastis – pasibaigusi nuomos sutartis.
„Kai rasime tinkamas patalpas Klaipėdoje, būtinai pakviesime į naujos parduotuvės atidarymą“, – minėtam dienraščiui teigė pati dizainerė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!