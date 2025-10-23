Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Pentagonas: trys asmenys nukauti per naują JAV smūgį narkotikų gabentojų laivui

2025-10-23 09:21 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 09:21

Gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas trečiadienį pranešė, kad JAV pajėgos rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje smogė laivui, įtariamam narkotikų gabenimu, ir dėl to žuvo trys žmonės.

Pentagonas savo internetinei kariaunai suteikė leidimą pulti (nuotr. SCANPIX)

Gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas trečiadienį pranešė, kad JAV pajėgos rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje smogė laivui, įtariamam narkotikų gabenimu, ir dėl to žuvo trys žmonės.

0

„Mūsų žvalgybai buvo žinoma, kad laivas buvo susijęs su neteisėta narkotikų kontrabanda, plaukė žinomu narkotikų prekybos maršrutu ir gabeno narkotikus“, – teigė P. Hegsethas pranešime platformoje „X“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Smūgio, kuris buvo įvykdytas tarptautiniuose vandenyse, metu laive buvo trys vyrai – narkoteroristai. Visi trys teroristai nukauti, o JAV pajėgos per šį smūgį nenukentėjo.“

Keliomis valandomis anksčiau P. Hegsethas paskelbė apie kitą smūgį, antradienį taip pat įvykdytą Ramiajame vandenyne, laivui, kuriuo, kaip įtariama, buvo gabenami narkotikai. Per šią operaciją žuvo „du narkoteroristai“, sakė P. Hegsetas, pridurdamas, kad operacija buvo surengta tarptautiniuose vandenyse, tačiau tikslios vietos nenurodė.

Antradienio smūgis buvo pirmoji žinoma JAV ataka prie vakarinės Lotynų Amerikos pakrantės, nes Vašingtono pranešimuose apie atakas visada būdavo minimi smūgiai Karibų jūroje.

P. Hegsetas sakė, kad abu atakuoti laivai buvo „valdomi organizacijos, įtrauktos į teroristų sąrašą“. Jis palygino narkotikų kartelius su islamistų teroristine organizacija „Al Qaeda“.

„Šie smūgiai tęsis diena po dienos“, – sakė P. Hegsethas vėlesniame pranešime.

Pastarosiomis savaitėmis JAV kariuomenė ne kartą apšaudė laivus, įtariamus narkotikų kontrabanda, Karibų jūros regione. Teigiama, kad per šiuos veiksmus žuvo daugiau kaip 30 žmonių.

Šie veiksmai susilaukė plačios kritikos, iš dalies dėl to, kad JAV vyriausybė iš pradžių nenurodė teisinio pagrindo smūgiams, kurie, kritikų teigimu, prilygsta neteisminėms egzekucijoms tarptautiniuose vandenyse.

