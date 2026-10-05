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TV3 naujienos > Gyvenimas > Tavo akys

Valandų valandas žiūrite į ekraną? Akių nuovargį gali sumažinti šie 5 paprasti pratimai

2026-10-05 10:13 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-05 10:13
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Darbe žiūrime į kompiuterio ekraną, laisvą minutę griebiamės telefono, o vakare įsijungiame televizorių. Todėl visai nenuostabu, kad dienos pabaigoje akys gali būti pavargusios, išsausėjusios ar sudirgusios.

Valandų valandas žiūrite į ekraną? Akių nuovargį gali sumažinti šie 5 paprasti pratimai (nuotr. Adobe Stock)

Darbe žiūrime į kompiuterio ekraną, laisvą minutę griebiamės telefono, o vakare įsijungiame televizorių. Todėl visai nenuostabu, kad dienos pabaigoje akys gali būti pavargusios, išsausėjusios ar sudirgusios.

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Ilgai naudojantis skaitmeniniais įrenginiais gali pasireikšti vadinamasis skaitmeninis akių nuovargis. Jam būdingas akių sausumas, neryškus matymas, ašarojimas ir galvos skausmas. Šiuos pojūčius gali sustiprinti ir tai, kad žiūrėdami į ekraną mirksime rečiau.

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Visiškai atsisakyti ekranų daugeliui būtų sunku, tačiau trumpomis pertraukėlėmis ir paprastais akių atpalaidavimo pratimais galima sumažinti juntamą diskomfortą. Daugumą jų lengva atlikti net darbo vietoje.

1. Lėtai sukite akis ratu

Atsisėskite tiesiai ir stenkitės nejudinti galvos. Pirmiausia nukreipkite žvilgsnį į dešinę, tuomet lėtai kelkite jį aukštyn, žvelkite į kairę ir galiausiai – žemyn. Taip žvilgsniu nubrėžkite apskritimą pagal laikrodžio rodyklę. Jei nejaučiate diskomforto, pakartokite judesį iki 10 kartų, o tada tiek pat kartų sukite akis priešinga kryptimi. Judesiai turėtų būti lėti ir švelnūs – akių nereikia įtempti.

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2. Keiskite žvilgsnio fokusą

Patogiai atsisėskite ir ištieskite vieną ranką priešais save. Pakelkite nykštį arba rankoje vertikaliai laikykite rašiklį ir sutelkite žvilgsnį į jo galiuką. Nenuleisdami akių lėtai lenkite ranką ir artinkite pasirinktą tašką prie veido. Sustokite, kai ranka bus maždaug 7–8 centimetrų atstumu nuo veido, tada pamažu ją vėl ištieskite. Pratimą pakartokite dar tris kartus. Jeigu vaizdas ima dvejintis, svaigsta galva ar atsiranda kitų nemalonių pojūčių, pratimą nutraukite.

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3. Sąmoningai dažniau mirksėkite

Susikoncentravę į ekraną dažnai mirksime rečiau arba nevisiškai užmerkiame akių vokus. Dėl to ašarų plėvelė prasčiau pasiskirsto akies paviršiuje ir akys gali greičiau išsausėti ir pradėti perštėti. Pabandykite greitai sumirksėti 20 kartų, tada užmerkite akis ir 3 kartus giliai įkvėpkite bei iškvėpkite. Tokias trumpas pertraukėles galima daryti maždaug kas 20 minučių arba kaskart prisiminus.

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Taip pat verta vadovautis taisykle „20–20–20“: kas 20 minučių bent 20 sekundžių pažiūrėkite į objektą, esantį maždaug už 6 metrų (20 pėdų). Tai leidžia akims trumpam pailsėti nuo žiūrėjimo iš arti.

4. Žvilgsniu nubrėžkite aštuonetą

Šis pratimas panašus į akių sukimą ratu, tačiau šįkart žvilgsniu reikės nubrėžti horizontalų aštuonetą. Laikydami galvą tiesiai pažvelkite į dešinę, tada lėtai veskite žvilgsnį aukštyn ir į kairę, po to – žemyn. Tęskite judesį taip, tarsi priešais save brėžtumėte gulsčią aštuonetą. Kelis kartus nubrėžę aštuonetą viena kryptimi, pakartokite pratimą judėdami priešinga kryptimi.

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5. Trumpam uždenkite akis delnais

Patogiai atsisėskite ir patrinkite delnus vieną į kitą, kol jie šiek tiek sušils. Užmerkite akis ir švelniai uždenkite jas delnais taip, kad nepatektų šviesa. Delnų nespauskite prie akių obuolių – jie turėtų tik lengvai gaubti užmerktas akis. Kelis kartus ramiai ir giliai įkvėpkite. Prieš atliekant šį pratimą svarbu nusiplauti rankas.

Šie pratimai gali padėti trumpam atpalaiduoti akis, tačiau jie negydo regėjimo sutrikimų. Jei akių sausumas, skausmas, neryškus matymas ar kiti simptomai nepraeina net pailsėjus ir sumažinus prie ekranų praleidžiamą laiką, vertėtų kreiptis į akių priežiūros specialistą.

Gairės:
akių nuovargis

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Gairės:
akių nuovargis
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