Mergaitės mama Orinta, su vyru auginanti 4 vaikus, dukrą vadina porcelianine mergaite – nors šiandien Airinė jau vaikšto, juda ir vis labiau savarankiškėja, jos sveikata reikalauja nuolatinės priežiūros, reabilitacijos ir atsargumo. Netobula osteogenezė, dar vadinama trapių kaulų liga, šeimos kasdienybę pakeitė dar prieš Airinei gimstant.
Šiandien, nors gydymo ir reabilitacijos rezultatai džiugina, šeima vis dar susiduria su iššūkiais – tarp jų ir didelėmis išlaidomis nuolatinėms kelionėms į gydymo įstaigas. Šiemet „Išsipildymo akcijos“ heroje tapusi Airinė ir jos artimieji labiausiai svajoja apie patikimesnį automobilį, kuris leistų saugiai pasiekti gydytojus, reabilitacijas ir užsiėmimus, padedančius mergaitei išsaugoti judėjimo laisvę.
Apie dukros ligą įtarė dar nėštumo metu
Airinės ligos požymiai išryškėjo dar jai esant mamos įsčiose. Orinta prisimena, kad maždaug penktą nėštumo mėnesį, per vizitą pas prižiūrinčią gydytoją, apžiūra truko neįprastai ilgai. Gydytoja prašė moters keisti padėtį, kad galėtų geriau apžiūrėti kūdikį.
„Tada supratau, kad kažkas negerai. Paprašė užsiregistruoti į ligoninę gilesnei apžiūrai ir genetikos centrą“, – prisimena Orinta.
Pasak jos, tuomet specialistai didesnių problemų neįžvelgė, išskyrus išlinkusius ilguosius kaulus. Genetikė negalėjo tiksliai pasakyti, kas vyksta, tačiau nuramino, kad mergaitė galbūt bus mažesnio ūgio. Tuo metu buvo pastebėta, kad vaisius nustojo įprastai augti ir judėti. Tik vėliau paaiškėjo, kad tai galėjo būti susiję su daugybiniais lūžiais.
„Pasirodo, kad sustojo įsčiose augti vien dėl to, nes lūžių daug turėjo, dėl to ji nejudėdavo“, – pasakoja mergaitės mama.
Gydytojai laukė gimdymo, o Orintą nukreipė į Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas. Ten buvo atliktas Cezario pjūvis. Nors pati operacija praėjo sklandžiai, pašnekovė iškart pastebėjo, kad dukra laiko kojas pritraukusi prie savęs, o bandant ją vystyti stipriai verkia.
Netrukus šeima sulaukė ir skaudžios žinios – atlikus rentgeno tyrimą paaiškėjo, kad vienas šlaunikaulis dukrytei buvo ką tik lūžęs, o kitas lūžis jau buvo sugijęs.
Moteris prisimena, kad naujagimių skyriuje Airinei buvo uždėtas pirmasis gipsas. Po dviejų savaičių mergaitė su mama išleista į namus, tačiau šeimos laukė visiškai kitokia kasdienybė, nei įprastai patiria naujagimio susilaukę tėvai.
„Buvo labai baisu, nežinojome nei kaip ją nešioti, nei kaip laikyti. Lūžiai būdavo iš niekur, net paėmus ant rankų. Buvome pasidarę iš pagalvės nešioklę ir ant jos paimdavome, nešiodavome atsargiai, kaip kiaušinį. Ji labai žviegdavo“, – prisimena mama.
Pirmieji lūžiai šeimai tapo didžiuliu išbandymu
Galutinai netobulos osteogenezės diagnozė Airinei buvo patvirtinta maždaug šešių mėnesių amžiaus. Mergaitė serga ketvirtojo tipo netobula osteogeneze – reta genetine liga, dėl kurios kaulai yra itin trapūs. Airinei taip pat pasireiškė dantų trapumas.
Orinta prisimena, kad pirmasis lūžis, kurį dukra patyrė jau būdama namuose, šeimai buvo ypač skaudus. Išvykstant iš ligoninės tėvai medikų klausė, kaip suprasti, kad kūdikiui lūžo kaulas. Tuomet išgirdo atsakymą, kad tai pajus patys.
„Naktį pakėlus pagalvę buvo garsas „pokšt“ ir didelis žviegimas, atrodo, kad plyšta širdis jai. Su tuo pirmu lūžiu ir baigėsi baimė. Po to kiti lūžiai ir jai pačiai, ir mums atrodo kaip savaime suprantamas dalykas. Iš pradžių ji verkia, o vėliau apsiramina ir pas gydytojus elgiasi kaip suaugusi mergaitė“, – pasakoja Orinta.
Mama teigia, kad dukrą visada stengėsi itin saugoti, tačiau lūžių ne visuomet pavykdavo išvengti. Kartais pakakdavo netikėto judesio ar nelaimingo atsitiktinumo. Vieną kartą Airinei ranka užsikabino už hamako, kitąsyk darželyje, lipant nuo lovytės ir pastačius koją, lūžo šlaunikaulis.
„Jos skausmo lygis visai kitoks, ji pakelia didelį skausmą, o po savaitės laiko, po lūžio, ji gali vaikščioti“, – dukros ištvermę apibūdina pašnekovė.
Dėl ligos šeima ilgą laiką turėjo nuolat stebėti kiekvieną Airinės judesį. Mergaitės negalima buvo kelti už pažastų, kaip įprastai keliami maži vaikai, taip pat stengtasi neleisti jai lipti laiptais. Daugelis kasdienių veiklų turėjo būti apgalvotos iš anksto.
Vis dėlto Airinė auga, o kartu keičiasi ir jos savarankiškumas. Pasak mamos, anksčiau šalia dukros beveik visada turėdavo būti suaugęs žmogus, o dabar ji jau gali ilgiau pabūti savo kambaryje, daugiau dalykų atlikti pati. „Pripranti ir gyveni“, – sako Orinta.
Gydymas padeda, bet iššūkiai nesibaigia
Netobula osteogenezė yra visą gyvenimą trunkanti genetinė liga, kurios šiuo metu visiškai išgydyti negalima. Gydymo tikslas – stiprinti kaulus, mažinti lūžių riziką, išsaugoti judėjimą ir padėti žmogui kuo savarankiškiau gyventi.
Airinei taikomas medikamentinis gydymas kaulams stiprinti. Anksčiau maždaug kas tris mėnesius jai buvo skiriamas pamidronatas, o dabar vaistai lašinami kas pusę metų – taikomas gydymas zoledrono rūgštimi. Mergaitė taip pat patyrė kelias šlaunikaulių operacijas, kurių metu į kaulus įdėtos teleskopinės vinys, padedančios juos sutvirtinti ir ištiesinti.
Didelę reikšmę turi ir nuolatinė reabilitacija, kineziterapija bei raumenų stiprinimas. Kuo stipresnis raumenynas, tuo geriau stabilizuojamas kūnas, o tai svarbu siekiant išsaugoti judrumą ir sumažinti traumų riziką.
Orinta džiaugiasi, kad dukros gydymas duoda rezultatų. Šiandien Airinė vaikšto ir juda geriau, o lūžių pasitaiko rečiau. Mama sako, kad visas šeimos įdėtas darbas nenueina perniek – mergaitė tampa vis savarankiškesnė, geriau supranta savo būklę ir pati žino, kokių atsargumo priemonių reikia laikytis.
„Ji suvokia, kodėl pas ją yra kaulų trapumas, ką galima, ko negalima. Įvykus traumai jau žino, kad reikės vykti pas gydytojus“, – pasakoja mama.
Airinė prižiūrima ir Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Retų ligų koordinavimo centre. Orinta džiaugiasi čia gaunama pagalba ir tuo, kad dukros sveikata rūpinasi skirtingų sričių specialistai.
Mergaitės sveikatos priežiūra neapsiriboja vien kaulais. Liga paveikė ir jos dantis, todėl šeimai tenka reguliariai lankytis Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje. Dėl didelio dantų trapumo ir sudėtingo gydymo kai kurios odontologinės procedūros atliekamos taikant bendrąją nejautrą.
„Kai jai išdygo dantukai, po paros laiko priekiniai nutrupėjo. Tuomet gydytoja pasakė, kad taip atsitiko dėl nepriežiūros, tačiau vėliau kreipėmės į genetikus. Jie rekomendavo kitą gydytoją, kuri mus priėmė ir iki šiol prižiūri. Ji patvirtino, kad dantukai nutrupėjo ne dėl nepriežiūros“, – prisimena Orinta.
Pasak pašnekovės, tuo metu nutrupėjusius dantis teko šalinti, o vėliau ieškoti būdų, kaip išsaugoti likusius. Krūminiai dantys buvo sutvirtinti metalinėmis karūnėlėmis, viršutiniams priekiniams atliktas estetinis plombavimas, o apatiniai padengti specialia medžiaga, saugančia juos nuo trupėjimo. Nepaisant priežiūros, vieno nuolatinio krūminio danties išsaugoti nepavyko.
Mergaitė taip pat patiria vaistų šalutinių poveikių. Anot mamos, po vaistų lašinimo dukrai tirpsta žandikaulis.
Mergaitė svajoja apie aktyvų gyvenimą
Nepaisant ligos, pasak mergaitės mamos, Airinė yra judri, lanksti ir mėgsta aktyviai leisti laiką. Ji domisi veiklomis, kurios padeda stiprinti raumenis ir palaikyti gerą fizinę būklę. Nors dėl ligos ne visos sporto šakos jai tinkamos, mergaitė norėtų išbandyti ir daugiau veiklų.
Pasak Orintos, Airinei ypač tinka plaukimas. Vandenyje galima judėti mažiau apkraunant kūną, todėl ši veikla padeda stiprinti raumenis ir lavinti judesius. Šiuo metu šeima naudojasi kompensuojamomis galimybėmis lankyti baseiną ir funkcines treniruotes.
Airinei taip pat buvo suteikta galimybė dalyvauti delfinų terapijoje, smėlio terapijoje, dirbti su psichologe ir išbandyti kitas reabilitacijos priemones. Šios veiklos svarbios ne tik fizinei būklei, bet ir emocinei savijautai.
Vis dėlto, pasak mamos, vien valstybės skiriamos reabilitacijos nepakanka norint nuolat palaikyti pasiektus rezultatus. Medicininė reabilitacija Airinei skiriama du kartus per metus, todėl tarp šių laikotarpių šeima ieško papildomų užsiėmimų ir terapijų, kuriuos galėtų apmokėti savo lėšomis.
Orinta pabrėžia, kad šeima yra dėkinga už kompensuojamą gydymą ir stengiasi pasinaudoti visomis dukrai priklausančiomis galimybėmis. Tačiau dėl ligos fizinę būklę būtina stiprinti nuolat, o papildomos terapijos ir kelionės į jas tampa nemaža finansine našta.
„Mano svajonė, kad Airinė gyventų pilnavertį gyvenimą ir nereikėtų mamos pagalbos. Ją paruošti, kad nereikėtų jos vėliau išlaikyti valstybei, kad ji turėtų normalų gyvenimą, kad būtų stipri“, – apie tai, ko labiausiai linki dukrai, kalba Orinta.
Airinę aplankė „Išsipildymo akcijos“ alumnas Emilis
Emilis, 2012 metais dalyvavęs „Išsipildymo akcijoje“, atvyko palaikyti Airinės ir jos šeimos. Vyras prisimena, kad jam labiausiai įsiminė tuometės kelionės ir filmavimai. Šįkart jis pats nusprendė aplankyti Airinę, kad galėtų ją padrąsinti ir pasidalyti savo patirtimi.
„Norėčiau suteikti stiprybės, kad ji nepalūžtų, nes liga nėra paprasta – ji sunki, praktiškai nepagydoma. Tai visam gyvenimui, todėl norėtųsi padėti žodžiais, patirtimi“, – sako Emilis.
Jis Airinei ir jos šeimai linki neprarasti vilties ir toliau kovoti su liga. Emilis taip pat ragina nebijoti gydymo iššūkių ir pasitikėti medicinos galimybėmis.
„Gyvename laikais, kai medicina pažengusi, yra suteikiami visi vaistai, kad kuo geriau nugyventum šį gyvenimą. Palinkėčiau nebijoti operacijų, lūžių, nes jie tave padaro tik stipresnį“, – sako jis.
Kelionės į gydymo įstaigas kainuoja vis daugiau
Airinė auga keturių vaikų šeimoje. Du vaikai jau studijuoja, o kiti du dar mokyklinio amžiaus. Abu tėvai dirba ir stengiasi patys pasirūpinti šeimos poreikiais, tačiau nuolatinis važinėjimas į gydymo įstaigas ir papildomas reabilitacijas sudaro nemažą išlaidų dalį.
Šeima gyvena užmiestyje, maždaug 20 kilometrų nuo Ukmergės. Airinės gydymas ir reabilitacija vyksta skirtingose vietose, todėl tenka reguliariai važiuoti į Ukmergę, Vilnių, Abromiškes ir kitus miestus.
„Nedėkinga situacija, kad mes gyvename už Ukmergės ir iki miesto pavažiuoti yra 20 km. Važiuojame ne vieną kartą, susidaro, kad išleidžiame daug kurui“, – atvirauja pašnekovė.
Didžiausią nerimą kelia ir šeimos automobilis. Juo Airinė vežama į konsultacijas, gydymo procedūras, reabilitacijas bei papildomus užsiėmimus, tačiau transporto priemonei jau maždaug 25 metai. Dėl jos amžiaus ilgesnės kelionės šeimai kelia įtampą – automobilis gali sugesti, o vizitus pas gydytojus ar reabilitacijas atidėti ne visuomet įmanoma.
Būtent todėl viena didžiausių šeimos svajonių – naujesnis ir patikimesnis automobilis. Jis padėtų ne tik saugiau pasiekti gydymo įstaigas, bet ir sumažintų nerimą, kad kelionės metu transporto priemonė suges.
„Kai tenka važinėti į Vilnių, per savaitę sunaudojame visą baką degalų, todėl kelionės labai brangiai kainuoja. Jeigu žmonės prisidėtų prie mūsų šeimos gerovės, tai reikšmingai pakeistų mūsų gyvenimą – nereikėtų tiek daug skaičiuoti kuro išlaidų, o daugiau lėšų galėtume skirti Airinės reabilitacijai“, – sako Orinta.
Orinta pabrėžia, kad šeima nenori atsisakyti atsakomybės už savo gyvenimą ar pasikliauti vien kitų pagalba. Abu tėvai dirba, stengiasi pasirūpinti vaikais ir ieško galimybių patys padengti kuo daugiau išlaidų. Vis dėlto dukros liga reikalauja ilgalaikių pastangų, o patikimas automobilis jiems taptų svarbia pagalba kasdienybėje.
Šeima tikisi, kad „Išsipildymo akcijos“ dėka pavyks užtikrinti saugesnes keliones ir daugiau galimybių tęsti Airinei reikalingas terapijas. Jų tikslas – ne tik pasirūpinti mergaitės sveikata šiandien, bet ir padėti jai augti kuo stipresnei, savarankiškesnei ir galinčiai gyventi kuo pilnavertiškesnį gyvenimą.
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