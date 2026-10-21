Nuo 2027 m. taikosi į ligos išmokas: dalis darbuotojų į rankas gautų mažiau

Kartu su 2027 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto projektu teikiami įstatymų pakeitimai, kuriais siūloma panaikinti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų lengvatą. Ji dabar, SAM teigimu, neatitinka solidarumo ir socialinio teisingumo principų.
Siūlomi pokyčiai – nuo liepos 1 d.
Tikimasi, kad tai padidins PSDF pajamas ir leis daugiau lėšų skirti gyventojų sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti.
„Nuo 2027 m. liepos 1 d. siūloma PSD įmokomis apmokestinti ligos išmokas, kurias už pirmąsias dvi ligos dienas moka darbdavys.
Šiuo metu nuo tokių išmokų mokamas gyventojų pajamų mokestis, tačiau PSD įmokos neskaičiuojamos, nors susirgusiam žmogui tuo metu vis tiek užtikrinamos sveikatos priežiūros paslaugos.
Iki 2010 m. iš šių išmokų PSD įmokos buvo mokamos. Vėliau, PSD įmokų bazę susiejus su valstybinio socialinio draudimo įmokų baze, šio pajamų šaltinio joje nebeliko“, – pokyčius aptardama kitų metų PSDF biudžetą trečiadienį Seimo Sveikatos reikalų komitet pristatė Valstybinės ligonių kasos (VLK) Ekonomikos departamento direktorė Simona Adamkevičiūtė.
Planuoja pajamas padidinti 4 mln. eurų
Pritaikius standartinį 6,98 proc. PSD tarifą, prognozuojama, kad PSDF pajamos 2027 m. padidėtų 4 mln. eurų, o nuo 2028 m. kasmet augtų mažiausiai po 8 mln. eurų.
Toks tarifas būtų taikomas susirgusių samdomų darbuotojų, taip pat politikų ir valstybės tarnautojų, vidaus tarnybos pareigūnų bei profesinės karo tarnybos karių ligos išmokoms.
Dabar pirmąsias dvi ligos dienas apmoka darbdaviai, o nuo trečiosios dienos – „Sodra“. Jos mokamoms išmokoms PSD tarifas jau taikomas.
VLK atstovė kartu pateikė ir 2025 m. statistiką. Lietuvoje pernai registruota 1,077 mln. ligos atvejų. Darbdaviai apmokėjo 1,678 mln. pirmųjų ligos dienų, o tam iš viso skyrė 108 mln. eurų ligos pašalpų.
Rekordiškai didelis PSDF biudžetas
Planuojama, kad 2027 m. beveik 13 proc. augs PSDF pajamos ir 10,5 proc. išlaidos. Numatoma, kad kitais metais PSDF pajamos sieks 4,86 mlrd. eurų. Pagrindinis pajamų šaltinis, kaip ir ankstesniais metais, išliks privalomojo sveikatos draudimo įmokos, kurios sudarys apie 95 proc. visų fondo pajamų. Vien dirbančiųjų mokamos įmokos kitąmet turėtų siekti 3,24 mlrd. eurų ir būti 8,4 proc. didesnės nei šiemet.
Kitais metais augs ir valstybės įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus gyventojus. Joms numatyta skirti 1,4 mlrd. eurų – beveik 297 mln. eurų daugiau nei šiemet.
Iš viso kitais metais PSDF biudžeto pajamos turėtų padidėti 554 mln. eurų. Dalis šio augimo – 103,1 mln. eurų – bus skirta fondo rezervui papildyti, o likusi dalis nukreipta sveikatos sistemos poreikiams finansuoti.
Numatoma, kad 2027 m. PSDF išlaidos sudarys 4,76 mlrd. eurų, iš kurių didžiausia dalis ir toliau bus skiriama asmens sveikatos priežiūros paslaugoms. Joms numatyta 3,41 mlrd. eurų, arba beveik 357 mln. eurų daugiau nei šiais metais, eliminavus lėšų perskirstymo tarp išlaidų eilučių įtaką. Šios išlaidos sudarys apie 72 proc. visų fondo išlaidų.
Papildomos lėšos bus naudojamos gydymo paslaugų plėtrai, naujiems baziniams mokėjimams diegti ir jau taikomiems mokėjimams, bazinėms kainoms indeksuoti.
Daugiau kaip 912 mln. eurų kitų metų PSDF biudžete planuojama skirti vaistams, medicinos pagalbos priemonėms, specialiosios medicininės paskirties maisto produktams ir medicinos priemonių nuomai.
Dalis papildomų lėšų bus skirta jau kompensuojamų vaistų augančioms išlaidoms padengti. Naujų kompensuojamųjų vaistų įtraukimui iš rezervinio vaistų sąrašo planuojama 13 mln. eurų.
Iš kitų metų PSDF biudžeto lėšų bus finansuojama skaitmeninių sveikatos sprendimų plėtra. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos bei Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos eksploatavimui ir plėtrai planuojama skirti 15 mln. eurų. Taip pat numatoma pradėti finansuoti gydymo įstaigų sveikatos duomenų skaitmenizavimą ir jų saugos stiprinimą. Šiam tikslui kitais metais planuojama skirti 3 mln. eurų, vėliau planuojama šią sumą didinti.
Kartu su augančiu finansavimu gydymo paslaugoms ir vaistams numatyta toliau stiprinti PSDF finansinį atsparumą. Iš viso 2027 metais PSDF rezervą numatoma papildyti 103,1 mln. eurų. Iš jų 100 mln. eurų sudarys didėjančios PSDF pajamos, o 3,1 mln. eurų – valstybės biudžeto lėšos, skirtos anksčiau panaudotai rezervo daliai atkurti.
Ruošiamiems pokyčiams ir PSDF biudžerui dar turės pritarti Seimas.
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