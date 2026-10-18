Nuo kito mėnesio – svarbūs pokyčiai Lietuvoje: palies daugelį

Naujienų portalas tv3.lt apžvelgia svarbiausius pokyčius, kurie įsigalios nuo lapkričio 1-osios ir kuriuos verta žinoti pasitinkant paskutinį rudens mėnesį.
Keisis socialinio draudimo išmokų tvarka
Seimas priėmė Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimus, kurie įsigalios lapkričio 1 d. Jais patikslinamos motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų skyrimo taisyklės įvaikinimo atvejais.
Iki šiol įstatyme išmokos buvo siejamos su įprastomis nėštumo ir gimdymo, tėvystės bei vaiko priežiūros atostogomis. Nuo lapkričio 1 d. įstatymas papildomas nuostatomis, kurios tiesiogiai numato išmokų skyrimą tam tikrais įvaikinimo atvejais.
Tai reiškiasi, kad įtėviams atsiranda aiškiai įtvirtinta galimybė gauti šias socialinio draudimo išmokas.
Nuo lapkričio 1 d. aiškiau reglamentuojama, kas nutinka su vaiko priežiūros išmoka, jeigu vaikui nustatoma laikinoji ar nuolatinė globa arba globėjas yra atleidžiamas ar nušalinamas nuo pareigų.
Įstatyme tiesiogiai nustatyta, kad tokiais atvejais vaiko priežiūros išmoka neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas nuo atitinkamo institucijos sprendimo priėmimo ar teismo nutarties įsiteisėjimo / vykdymo pradžios.
Svarbu tai, kad nauja tvarka bus taikoma vaikams, įvaikintiems nuo lapkričio 1-osios. Vaikams, įvaikintiems iki spalio 31 dienos, motinystės ir tėvystės išmokos bus skiriamos pagal iki tol galiojusią tvarką.
Skubiosios pagalbos skyriuose pacientai bus priimami greičiau
Nuo lapkričio 1 d. Skubiosios medicinos pagalbos (SMP) skyriuose pacientams teks laukti trumpiau, o jų būklė bus įvertinama greičiau.
Toks pokytis numatomas suteikus daugiau savarankiškumo SMP specializacijos išplėstinės praktikos slaugytojams. Jie galės patys apžiūrėti lengvesnės būklės pacientus ir suteikti jiems reikiamą pagalbą.
Dėl to gyventojai atsakymus gaus nedelsiant, o gydytojai galės visą dėmesį skirti sudėtingiems ir gyvybei pavojingiems atvejams.
Preliminariai skaičiuojama, kad išplėstinės praktikos slaugytojai galėtų suteikti iki dešimtadalio skubiosios medicinos pagalbos paslaugų.
„Daugelis mūsų yra patyrę, kaip svarbu laiku suteikta medicininė pagalba ir kaip lėtai eina laukimo minutės skubiosios medicinos pagalbos priėmimo skyriuje. Tikiu, šie pakeitimai ne vienam pacientui šiek tiek patrumpins laiką iki diagnozės nustatymo ir tolimesnio gydymo paskyrimo“, – sako sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis.
Diabetu sergantiems žmonėms – nauja galimybė dėl akių patikros
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) parengė tvarkos pakeitimus, kurie leis dalį oftalmologinių paslaugų pacientams suteikti nuotoliniu būdu, pasitelkiant akių dugno vaizdų vertinimą ir gydytojų oftalmologų nuotolines konsultacijas.
Teleoftalmologijos paslauga pirmiausia bus skirta cukriniu diabetu sergantiems pacientams, kuriems kyla diabetinės retinopatijos – vienos dažniausių regėjimo sutrikimų ir aklumo priežasčių – rizika.
Nuo lapkričio 1 d. gydymo įstaigos galės teikti pirminės teleoftalmologijos paslaugas cukriniu diabetu sergantiems suaugusiems pacientams, kurie per pastaruosius metus nebuvo konsultuoti gydytojo oftalmologo dėl diabetinės retinopatijos.
Paslaugą pacientas galės gauti apsilankęs pas savo šeimos gydytoją, kuris atliks akies dugno nuotrauką ir nuotoliniu būdu ją perduos gydytojui oftalmologui įvertinti.
Laiku nustačius ligą ir paskyrus gydymą, ženkliai sumažės komplikacijų rizika, tarp jų – ir regėjimo netekimo.
Statybų leidimų išdavimas pereis į dar labiau skaitmeninį modelį
Nuo lapkričio 1-osios keisis statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procesas.
Aplinkos ministerija nurodo, kad bus pereinama prie skaitmeninio modelio, kuriame teritorijų planavimo duomenys bus naudojami atliekant automatizuotas patikras.
Taip pat bus naudojami projektuojamų statinių 3D modeliai. Jie leis patikrinti, pavyzdžiui, pastato atstumus iki kaimyninių sklypų ribų ir jo atitiktį teritorijų planavimo dokumentų reikalavimams.
Dalis formaliųjų patikrų bus atliekama automatiškai, naudojantis valstybės informacinėse sistemose sukauptais duomenimis.
Ministerija tikisi, kad tai leis statybą leidžiančius dokumentus išduoti greičiau, sumažinti žmogiškųjų klaidų tikimybę ir užtikrinti vienodesnius vertinimo kriterijus.
Ūkininkams – nauja augalų apsaugos produktų naudojimo tvarka
Nuo lapkričio 1-osios keisis ir kai kurie augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimai.
Viena svarbiausių naujovių – profesionaliai naudojamų augalų apsaugos produktų naudojimo žurnalas turės būti užpildytas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo produktų panaudojimo.
Taip pat atnaujinti kai kurie augalų purškimo reikalavimai. Augalų apsaugos produktais bus leidžiama purkšti, kai vėjo greitis neviršija 4 m/s, o naudojant įrangą, mažinančią purškimo dulksną, – kai vėjo greitis neviršija 5 m/s.
Nustatytos ir papildomos taisyklės dėl informavimo apie žydinčių augalų purškimą bei bičių laikytojų pareigos.
Biokuro pelenus ir šlaką bus galima panaudoti plačiau
Nuo lapkričio 1-osios įsigalios nauji kietojo biokuro pelenų ir šlako tvarkymo bei naudojimo reikalavimai.
Pagal juos nustatytus kriterijus atitinkantys pelenai ir šlakas galės būti panaudojami plačiau.
Pavyzdžiui, juos bus galima naudoti pažeistoms teritorijoms rekultivuoti, sąvartynuose atliekų sluoksniams perdengti, kaip užpildą ar konstrukcinę medžiagą laikiniems keliams įrengti.
Tam tikrais atvejais šios medžiagos galės būti naudojamos ir statyboje, jeigu atitiks statybos produktams keliamus reikalavimus, taip pat įvairiems inžineriniams tikslams – pylimams, kraštovaizdžio formavimui ar aikštelėms.
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