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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Nuo rytojaus Vilniuje – pokyčiai: štai į ką ragina atkreipti dėmesį

2026-10-18 13:27 / šaltinis: Made In Vilnius
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-18 13:27
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JUDU informuoja sostinės keleivius apie artėjančius pokyčius viešojo transporto organizavime – nuo pirmadienio atnaujinami kelių autobusų maršrutų tvarkaraščiai.

Nuo rytojaus Vilniuje – pokyčiai: štai į ką ragina atkreipti dėmesį (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

JUDU informuoja sostinės keleivius apie artėjančius pokyčius viešojo transporto organizavime – nuo pirmadienio atnaujinami kelių autobusų maršrutų tvarkaraščiai.

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„Svarbi informacija viešojo transporto keleiviams – keičiasi dalies maršrutų tvarkaraščiai! Keleivių patogumui nuo spalio 19 d. keičiasi 116 maršruto autobuso tvarkaraštis.

Atsižvelgiant į keleivių pastebėjimus, nuo tos pačios dienos koreguojami ir 12 bei 16 maršrutų autobusų tvarkaraščiai“, – skelbiama pranešime.

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Ragina keliones planuotis iš anksto

Gyventojai raginami savo keliones planuoti iš anksto ir atnaujintus tvarkaraščius pasitikrinti oficialiose interneto svetainėse judu.lt bei stops.lt.

Tuo tarpu viešojo transporto judėjimą realiuoju laiku keleiviai gali patogiai stebėti per JUDU virtualią švieslentę ir mobiliąją programėlę.

 

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