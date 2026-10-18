Nuo rytojaus Vilniuje – pokyčiai: štai į ką ragina atkreipti dėmesį

„Svarbi informacija viešojo transporto keleiviams – keičiasi dalies maršrutų tvarkaraščiai! Keleivių patogumui nuo spalio 19 d. keičiasi 116 maršruto autobuso tvarkaraštis.
Atsižvelgiant į keleivių pastebėjimus, nuo tos pačios dienos koreguojami ir 12 bei 16 maršrutų autobusų tvarkaraščiai“, – skelbiama pranešime.
Ragina keliones planuotis iš anksto
Gyventojai raginami savo keliones planuoti iš anksto ir atnaujintus tvarkaraščius pasitikrinti oficialiose interneto svetainėse judu.lt bei stops.lt.
Tuo tarpu viešojo transporto judėjimą realiuoju laiku keleiviai gali patogiai stebėti per JUDU virtualią švieslentę ir mobiliąją programėlę.