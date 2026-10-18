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Kasčiūnas dėl drono incidento kirto Kaunui: „Jeigu dega stogas, gal pirmiausia juo ir reikėtų pasirūpinti?“

2026-10-18 12:11 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-18 12:11
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Nerimą keliantis drono incidentas sekmadienio rytą prižadino šiaurinės Lietuvos gyventojus. Jiems į telefonus išsiųstos pavojaus perspėjimo žinutės, policija informuoja sulaukusi kelių dešimčių skambučių dėl sprogimo garsų.

Kasčiūnas dėl drono incidento kirto Kaunui: „Jeigu dega stogas, gal pirmiausia juo ir reikėtų pasirūpinti?“ (ELTA nuotr.)
GALERIJA (11)

Nerimą keliantis drono incidentas sekmadienio rytą prižadino šiaurinės Lietuvos gyventojus. Jiems į telefonus išsiųstos pavojaus perspėjimo žinutės, policija informuoja sulaukusi kelių dešimčių skambučių dėl sprogimo garsų.

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Netrukus paaiškėjo, kad galimas dronas į Lietuvą įskrido iš Lenkijos, Vilnius prašo Varšuvos pagalbos tiriant incidentą.

Pasvalio rajone, Juodžionių kaime, netrukus rastos galimos drono nuolaužos. Įvykio vietoje dirba Karo policija, „Aras“, aplinką naršo sraigtasparnis.

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FOTOGALERIJA. Drono sprogimo vieta Pasvalio rajone

Konsvervatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigia, kad Lietuva buvo „per žingsnį nuo rimtų pasekmių“.

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„Naikintuvams dėl oro sąlygų nepavyko aptikti drono. Dar viena pamoka valstybei. Turime pripažinti, kad nekontroliuojame situacijos.

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Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas turi aiškų prioritetą teikti oro gynybai. Krašto apsaugai skiriamos milžiniškos lėšos, tačiau ir poreikiai yra dideli. Vis dėlto būtina nusistatyti prioritetus: jeigu dega stogas, gal pirmiausia juo ir reikėtų pasirūpinti? Puikiai žinome, kad ši problema tik aštrės. Negalima atmesti ir platesnio masto dronų atakos regione galimybės.

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Ministras turi visuomenei ir parlamentui aiškiai pristatyti konkretų grafiką, kada pagaliau galėsime bent minimaliai apsaugoti savo oro erdvę, gyventojus ir jų turtą ant žemės“ , – sekmadienį savo „Facebook“ paskyroje rašė buvęs Krašto apsaugos ministras.

Į Lietuvą įskridus dronui, Kaunas paprašė Lenkijos pagalbos tiriant incidentą

Po to, kai, kaip įtariama, iš Lenkijo į Lietuvą įskrido dronas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas paprašė Lenkijos pagalbos tiriant šį incidentą.

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„Objektas į Lietuvos oro erdvę preliminariai įskrido iš Lenkijos. Jau susisiekiau su Lenkijos gynybos ministru, paprašiau prisidėti ir bendrai tirti šį incidentą“, – žurnalistams sekmadienį teigė Lietuvos ministras.

Anot jo, iš žmonių fiksuotos informacijos minėtas objektas greičiausiai yra dronas. 

Ministro teigimu, paskutinį kartą objektas fiksuotas ties Biržų ir Pasvalio rajonų riba.

„Į įvykio vietą iš karto išvyko Lietuvos kariuomenės ir policijos pajėgos, yra įvestas planas „Skydas“. Naujausia policijos informacija yra tokia, kad galimai nuolaužos pažeidė civilinį automobilį“, – kalbėjo R. Kaunas.

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Ministras patvirtino, kad jam kelia klausimų situaciją, kai, kaip įtariama, dronas į Lietuvą įskrido iš Lenkijos, tačiau oro pavojus paskelbtas šiaurės Lietuvoje

„Man ši informacija taip pat yra keista, nepriimtina ir aiškinsimės. Jau kariuomenei yra pavesta užduotis surinkti informaciją ir man ją pateikti detaliai, pagal chronologiją“, – sakė R. Kaunas.

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ELTA primena, kad sekmadienio rytą, po 7 val., Panevėžio, Šiaulių apskrityse dėl į šalies oro erdvę įskridusio objekto buvo paskelbtas raudonas oro pavojus. Maždaug po valandos oro pavojus buvo atšauktas. 

Lietuvos kariuomenės duomenimis, sekmadienį, kaip įtariama, dronas į Lietuvą įskrido iš Lenkijos teritorijos, Pasvalio rajone rastos jo nuolaužos.

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