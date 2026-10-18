Ministras Kaunas: galimos drono nuolaužos pažeidė civilinį automobilį

Pranešama, kad įvykio vietoje dirba Karo policija, „Aro“ pareigūnai, skairdo sraigtasparnis.
Po incidento netrukus Karšto apsaugos ministras Robertas Kaunas pateikė komentarus žiniasklaidai.
„Objektas į Lietuvos oro erdvę preliminariai įskrido iš Lenkijos. Jau susisiekiau su Lenkijos gynybos ministru ir paprašiau prisidėti, bendrai tirti šį incidnetą. Iš žmonių fiksuotos informacijos, yra identifikuota, kad tai tikėtina yra dronas. Objektas buvo fiksuotas ir Lietuvos radarų, ir trejektorija sekta. Maždaug apie 6 valandą prasidėjo visa operacija: NATO gynybos misija aktyvuota, naikintuvai kilo atpažinti objektą. Deja, dėl sudėtingų oro sąlygų vizualaus kontakto nebuvo“, – informuoja ministras.
Daugiau informacijos apie incidentą ministras žada pateikti vėliau.
„Į įvykio vietą iš karto išvyko Lietuvos kariuomenės ir policijos pajėgos, yra įvestas planas „Skydas“. Naujausia policijos informacija yra tokia, kad galimai nuolaužos pažeidė civilinį automobilį“, – kalbėjo R. Kaunas.
Sinkevičius: bandyta padegti Lietuvos įmonę, kurioje saugomas STARLINK ryšio įranga
Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad sekmadienio naktį bandyta padegti Lietuvos įmonę kurioje saugoma STARLINK ryšio įranga.
„Šiąnakt po vidurnakčio buvo dar vienas incidentas – bandyta padegti Lietuvos įmonę, kurioje saugoma STARLINK ryšio įranga. Tarnybos šią įmonę buvo perspėjusios dėl galimų išpuolių, apsauga sustiprinta, pasikėsinimas nepavyko“, – „Facebook“ sekmadienį pranešė ministras pirmininkas M. Sinkevičius.
Anot jo, Lietuvos tarnybos „labai įdėmiai“ stebi priešiškų valstybių veiklą ir imasi priemonių saugoti žmones ir jų turtą.
NKVC: Pasvalio rajone galimai rastos drono nuolaužos
Juodžionių kaime, Pasvalio rajone, galimai rastos į Lietuvą įskridusio drono nuolaužos, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Gavus informaciją apie sprogimo garsą Pasvalio rajone, šiuo metu Karo policija kartu su atsakingomis institucijomis vykdo teritorijos apžiūrą.
NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad jau rastos mažos į Lietuvą įskridusio drono dalys.
„Taip, dalys, bet tokios smulkios, smulkesnės nuolaužos, ne patys pagrindiniai (drono – BNS) komponentai, bet vyksta paieškos. Tas spindulys tų nuolaužų yra pakankamai didelis, nėra lengvos ir sąlygos paieškai – iš oro negalima vykdyt, nes rūkas“, – LRT radijui teigė V. Vitkauskas.
Anot NKVC vadovo, dėl drono nuolaužų paieškos aptverta 5 kilometrų spindulio teritorija.
„Teritorija aptverta maždaug 5 kilometrų spinduliu ir vyksta paieška visų detalių, kurios galimai yra susijusios su šito ryto incidentu. Ar tai tikrai tas pats objektas, dronas ar koks nors kitas objektas, tai dar kol kas labai sunku būtų pasakyt, bet greičiausiai, kad taip. Ta vieta iš radarų, kur dingo objektas, tai būtent buvo apie Pasvalio rajoną“, – aiškino jis.
NKVC vadovas teigė, kad dar nėra informacijos, ar dronas yra su sprogmenimis.
NKVC prašo gyventojų radus nuolaužas ar kitus įtartinus objektus, nesiartinti ir skambinti pagalbos numeriu 112.
Aplinkiniams gyventojams dėl pavojingų nuolaužų siunčiamas GPIS perspėjimo signalas.
Lietuvos kariuomenės duomenimis, dronas į Lietuvą galimai įskrido iš Lenkijos.
Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas BNS teigė, kad šiuo metu yra uždarytas Biržų kelias.
„Mano žiniomis, yra uždarytas Biržų kelias, nes ta vieta yra prie Biržų kelio, visai netoli turbūt ir Biržų rajono teritorijos. Pažiūrėjus į žemėlapį, kažkur ten Balčiūniškis, Trečionys vadinasi kaimeliai mūsų rajono teritorijoje“, – sakė meras.
Kaip pranešė NKVC, sekmadienį 6.15 val. reaguojant į galimą Lietuvos oro erdvės pažeidimą, Aviacijos bazėje Šiauliuose objekto atpažinimui buvo aktyvuoti NATO oro gynybos misijos naikintuvai.
Lietuvos kariuomenės radaruose buvo užfiksuota žyma, judėjusi iš Lenkijos teritorijos šiaurės kryptimi, objekto atpažinimą apsunkino sudėtingos meteorologinės sąlygos.
Paskutiniais turimais duomenimis, Karinių oro pajėgų radarų ekranuose stebėta objekto žyma išnyko, NATO oro gynybos misiją vykdantys naikintuvai grįžo į Aviacijos bazę Šiauliuose.
Sekmadienio ryte Šiaulių ir Panevėžio apskrityse buvo paskelbtas raudonas oro pavojaus signalas, o Kaune buvo paskelbtas geltonas oro pavojaus signalas. Maždaug po valandos, apie 8 val., oro pavojus Lietuvoje buvo atšauktas.
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