Lenkijoje ieškoma neatpažinto objekto

Apie 2 val. vietos (3 val. Lietuvos) laiku institucijos gavo du pranešimus apie didelį garsą skleidžiantį skrendantį objektą netoli Liublino esančio Zembožickių tvenkinio apylinkėse, Lenkijos naujienų agentūrai PAP sakė policijos atstovė vyriausioji inspektorė Anna Kamola (Ana Kamola).
„Tiriame vietovę. Šiuo metu nieko neradome“, – teigė A. Kamola.
Pranešė, kad naktį galėjo būti pažeista oro erdvė
Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė sekmadienio rytą taip pat pranešė, kad naktį galėjo būti pažeista šalies oro erdvė, o pareigūnai buvo pasiųsti ištirti situacijos.
„Vykdomais veiksmais siekiama patikrinti užfiksuotą radaro signalą ir netoliese gyvenančių gyventojų pranešimus, taip pat nustatyti potencialaus objekto pobūdį arba patvirtinti, kad užfiksuotas signalas buvo meteorologinių reiškinių ar anomalijų pasekmė“, – internete pranešė ginkluotosios pajėgos.
„Šiame etape Lenkijos oro erdvės pažeidimas nėra patvirtintas“, – pridūrė ji.
Lenkijos vyriausybės saugumo centras sekmadienį paryčiais paskelbė perspėjimą Liublino regionui dėl didelės oro atakos Ukrainoje.
Perspėjimas buvo atšauktas prieš pat 7 val. vietos (8 val. Lietuvos) laiku.
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