Naujausia žinia: galimas dronas į Lietuvą įskrido iš Lenkijos, prašoma pagalbos tiriant incidentą

„Objektas į Lietuvos oro erdvę preliminariai įskrido iš Lenkijos. Jau susisiekiau su Lenkijos gynybos ministru, paprašiau prisidėti ir bendrai tirti šį incidentą“, – žurnalistams sekmadienį teigė Lietuvos ministras.
Nuolaužos pažeidė automobilį
Pasak jo, iš žmonių fiksuotos informacijos minėtas objektas greičiausiai yra dronas. Paskutinės fiksuotos jo koordinatės – ties Biržų ir Pasvalio rajonų riba.
„Į įvykio vietą iš karto išvyko Lietuvos kariuomenės ir policijos pajėgos, yra įvestas planas „Skydas“. Naujausia policijos informacija yra tokia, kad galimai nuolaužos pažeidė civilinį automobilį“, – kalbėjo R. Kaunas.
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