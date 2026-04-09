Augustas Stankevičius
Biržų ir Telšių rajonuose paskelbta ekstremali situacija
Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros Telšių rajono savivaldybė antradienį paskelbė ekstremalią situaciją. „Potvarkį (dėl ekstremalios situacijos – BNS) pasirašiau prieš kelias minutes, – BNS teigė rajono vadovas Tomas Katkus. – Iš esmės tokį sprendimą lėmė labai didelis kritulių kiekis, kuris patvindė laukus, patvindė melioracijos kanalus, gatves tam tikrose vietose.“ Pasak jo, ekstremali situacija leidžia audros padariniams šalinti naudoti mero rezervą.
Stiprindama oro erdvės apsaugą, kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo NASAMS sistemą
Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS, ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RBS-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams.
Aktualijos 2026-08-23
Kariuomenės vadas prabilo apie JAV karių sugrįžimą į Lietuvą
Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako esantis tikras, kad Jungtinių Valstijų kariai į Lietuvą sugrįš. „Mano žinios sako, kad viskas yra pozityvu, bus JAV kariai Lietuvoje – taip, kaip ir buvo pažadėta“, – interviu BNS teigė generolas. Jis tvirtino negalintis įvardinti nei konkrečių apimčių, nei datų. BNS rašė, jog šiuo metu Jungtinės Valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje.
Aktualijos 2026-08-22
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Aurelijus Veryga: tikimės, kad Taivanas inicijuos atstovybės Lietuvoje pavadinimo keitimą
„Valstiečių“ lyderis viliasi, kad suprasdamas Vilniaus norą atkurti diplomatinius santykius su Kinija pats Taivanas inicijuos atstovybės Lietuvoje pavadinimo keitimą. „Tai aš noriu irgi palinkėti ir paprašyti, kad jeigu jau mes tikrai gyvenam gražiai bendraudami, bendradarbiaudami, to geranoriškumo iš abiejų pusių. Kažkada Lietuva iškrėtė šposą, tai dabar būtų smagu, jeigu Taivanas, suprasdamas, kad mums tai kelia tam tikrų problemų, pats pasiūlytų sprendimą, kurio mums taip labai reikia.
Aktualijos 2026-08-19
Veryga ragina sukurti seksualinių nusikaltėlių registrą Lietuvoje
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga viliasi, kad po naujausių kaltinimų kunigams Lietuvoje galiausiai bus sukurtas viešas seksualinių nusikaltėlių registras. Pasak jo, anksčiau išsakytos baimės, kad tai gali dubliuoti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą, yra nepagrįstos.
Aktualijos 2026-08-19
Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į valdančiuosius: galvokite ne apie procentus gynybai, o kur leisite pinigus
Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ragina valdančiuosius socialdemokratus galvoti apie prioritetus gynybai, o ne bendrojo vidaus produkto (BVP) procentą. Taip jis kalbėjo aukščiausiems šalies pareigūnams žadant kitąmet gynybai skirti ne mažiau kaip 5 proc. BVP, tačiau dar neatskleidžiant, ar tai bus daugiau nei šiemet numatyti 5,38 proc. BVP. „Nebus 5,38 proc., tai bus kažkas šiek tiek virš penkių“ „Pabandysiu dekonstruoti ministro pirmininko užuominas.
Aktualijos 2026-07-31
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„OTP Bank“ perka „Luminor“
Didžiausias Vengrijos komercinis bankas „OTP Bank“ pasirašė sutartį su „Blackstone“ valdomų privataus kapitalo fondų konsorciumu ir „DNB Bank“ dėl trečios pagal dydį bankų grupės Baltijos regione „Luminor“ įsigijimo. Kaip teigiama pirmadienį išplatintame pranešime, tokiu būdu „OTP grupė“ išplės veiklą iki 14 šalių. Sandorio vertė neskelbiama. „OTP Bank“ žada prisidėti prie tolesnio „Luminor“ augimo, remdamasis esamomis banko stiprybėmis, rinkos pozicija ir tvirtais santykiais su klientais.
Aktualijos 2026-07-20
Vilniaus atliekų tvarkymo centras neapmokės dalies „Energesman“ sąskaitų už paslaugas
Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC) tvirtina neapmokėsiantis dalies buitinių atliekų tvarkymo bendrovės „Energesman“ gegužės sąskaitų už suteiktas paslaugas. Kaip skelbiama pirmadienį išplatintame VAATC pranešime, toks sprendimas priimtas įvertinus mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) teritorijos būklę ir operatoriaus sutartinių įsipareigojimų vykdymą. „Negalime mokėti už paslaugas, kurios, mūsų vertinimu, nebuvo suteiktos taip, kaip numatyta sutartyje.
2026-07-20
Lukas Savickas prabilo, ar bus įvedama akcizo lengvata dyzelinui
Energetikos ministras Lukas Savickas kol kas nemato poreikio įvesti dyzelino akcizo lengvatą, tačiau pabrėžia, kad situacijai prastėjant Vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. „Situacija tikrai tokia, kuri reikalauja žiūrėti rimtai, – pirmadienį LRT kalbėjo ministras. – Šiandien kol kas galime žiūrėti tiek į benzino, tiek į dyzelino kainos lyginimus su Europos Sąjungos vidurkiais. Mes dar tikrai esame žemiau Europos Sąjungos vidurkio.
2026-07-20
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Kariuomenės vadas: šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai nėra
Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos, pasitelkiant karines priemones. „Sakyčiau, konvencinės grėsmės dydis ar kažkokia rizika nėra šiai dienai matoma, tačiau kad konvencinėmis priemonėmis galima kažką padaryti, išprovokuoti, tai ji (tokia grėsmė – BNS) neatmestina“, – žurnalistams sekmadienį sakė generolas.
Aktualijos 2026-07-19
Vilniuje pagerbtas Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius
Vilniuje pagerbtas trečiasis Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius – sekmadienį atsisveikinti su juo į Šv. Ignoto bažnyčią atvyko dešimtys žmonių, politikų, karių. „Nors pakankamai jaunas, tačiau jis suprato, kokia svarbi yra ukrainiečių kova prieš Rusiją, prieš agresiją.
Aktualijos 2026-07-19
Po prastesnių biologijos egzamino rezultatų – ministrės paaiškinimas
Švietimo ministrė Raminta Popovienė prastesnius biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatus sieja su didesne jį laikiusiųjų profesinių mokyklų mokinių, eksternų dalimi. „Mes žinome, kad egzaminą laiko ne tik šių metų abiturientai, bet ateina laikyti eksternai (...) ir kiti moksleiviai, kurie laiko iš praeitų metų, ateina laikyti ir iš profesinių mokyklų (mokiniai – BNS), – LRT radijui penktadienį teigė politikė.
Aktualijos 2026-07-17
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Sejonienė KT skųs Seimo sprendimą dėl rezidentūros vietų su prievole atidirbti regionuose
Seimui sukūrus keliasdešimt papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų su prievole atidirbti regionuose, konservatorė Jurgita Sejonienė planuoja šį sprendimą skųsti Konstituciniam Teismui. „Konstitucinis Teismas turi išaiškinti, ar šitaip galima vieną profesinę grupę išskirti iš kitų“, – BNS teigė Seimo Sveikatos reikalų komiteto narė. Pasak jos, regionuose trūksta ir kitų specialybių darbuotojų, pavyzdžiui, mokytojų, inžinierių.
Aktualijos 2026-07-12
Skverneliui – nauja kardomoji priemonė: privalės nešioti apykoję
Kyšininkavimu Augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė – jis įpareigotas dėvėti apykoję. Tai BNS penktadienį patvirtino Generalinės prokuratūros atstovė vedėja Elena Martinonienė. „Nedetalizuojam. Tik patvirtinam. Turiu įgaliojimą pasakyti tik tai, ką pasakiau“, – teigė ji. Įtariamasis, kuriam paskirta intensyvi priežiūra, privalo dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą ir laikytis teismo nustatytos dienotvarkės.
Kriminalai 2026-07-10
Vaistai kainuos pigiau? Kukuraitis siūlo kurti valstybines vaistines
Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sieks, kad Lietuvoje atsirastų ligoninių vaistinės, jau anksčiau pramintos valstybinėmis vaistinėmis. „Tai yra viena iš mažmeninės vaistų prekybos galimų intervencijų, kad ligoninėse, kur teikiamos paslaugos, žmonės galėtų ateiti, įsigyti vaistus už prieinamą kainą. Kalbantis su ligoninėmis, tam prielaidų yra. Ir tai galėtų turėti tiesioginę įtaką bent jau ligoninėje prieinamų vaistų kainoms“, – interviu BNS teigė politikas.
2026-07-10
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Linas Kukuraitis pasisakė apie Ruginienės planą naikinti Narkotikų kontrolės departamentą
Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis skeptiškai vertina planus naikinti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą (NTAKD). Tą daryti buvo užsimojusi Ingos Ruginienės Vyriausybė, įpareigojusi Sveikatos apsaugos ministeriją (SAM) iki rugpjūčio parengti pertvarką numatančius įstatymo pakeitimus. „Aš rezervuotai žiūriu į šį sprendinį, – interviu BNS teigė L. Kukuraitis.
Robertas Kaunas: ginkluotės įsigijimo procedūros – per lėtos
Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad ginkluotės įsigijimo procedūros yra per lėtos, todėl svarstoma koreguoti ir įstatymus. „Norisi turėti greitesnes pirkimų procedūras, kurios tikrai šiai dienai manęs, kaip ministro, asmeniškai netenkina“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė socialdemokratas.
Aktualijos 2026-07-02
Virginijus Sinkevičius įvardijo naujos koalicijos planus dėl mokesčių
Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad naujos sudėties koalicija mokesčių gyventojams didinti neplanuoja. „Aš iš karto nuraminu, mokesčiai žmonėms nekils, mes neplanuojame padidinti mokesčių, nebent tai būtų tokie mokesčiai, sakykim taip, susiję su pagundomis, kaip cukraus mokestis įvestas arba mokesčiai lošimams“, – trečiadienį Žinių radijui sakė politikas.
2026-06-17
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Sinkevičius apie URM vadovo postą: tarp galimų kandidatų – Nausėdos patarėjai
remjeru siekiantis tapti Mindaugas Sinkevičius sako, kad naujoje Vyriausybėje Kęstučiui Budriui nebūtinai teks atsisveikinti su užsienio reikalų ministro pareigomis, tačiau tarp svarstomų kandidatų į šias pareigas yra ir kiti prezidento komandos nariai ar dabartiniai užsienio reikalų viceministrai.
Aktualijos 2026-06-16
Po koalicinių derybų – Sinkevičiaus žinia: demokratams atitektų trys ministerijos
Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pozityviai vertina koalicines derybas su demokratų ir „valstiečių“ atstovais, jas baigti žada kitą savaitę. „Objektyviai vertinant galima sakyti, kad padarėm esmingą pažangą“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė Jonavos meras. Politikas teigė, kad pokalbiai tęsis ir penktadienį. M. Sinkevičiaus teigimu, „valstiečiai“ išsaugos dabar turimų – Teisingumo ir Ekonomikos ir inovacijų – kontrolę, o demokratams atiteks trijų ministerijų portfeliai.
Aktualijos 2026-06-11
Olekas iš derybų su demokratais dėl darbo koalicijoje nori tik vieno
Socialdemokratams trečiadienį pradedant derybas dėl koalicijos su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, Seimo pirmininkas Juozas Olekas viliasi, kad procesas neužtruks. „Derybos visada yra sudėtingas dalykas.
Aktualijos 2026-06-10
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Paaiškėjo, kokią bausmę prokuroras siūlo 15-mečiui dėl bendraamžio nužudymo Žvėryne
Bendraamžio nužudymu Žvėryne kaltinamam paaugliui prokuroras siūlo skirti dešimties metų laisvės atėmimo bausmę. „Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis bei byloje nustatytas aplinkybes, nepilnamečiui, kaltinamam itin žiauriu nepilnamečio asmens nužudymu, pasiūlė skirti griežčiausią baudžiamajame įstatyme numatytą bausmę – laisvės atėmimą 10 metų“, – BNS antradienį nurodė prokuratūra.
Socdemai, demokratai ir „valstiečiai“ ketvirtadienį aptars galimą koaliciją
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad ketvirtadienį planuojamas socdemų, demokratų ir „valstiečių“ atstovų susitikimas. Taip socdemų vedlys antradienį kalbėjo po Briuselyje vykusio susitikimo su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderiais. Trečiadienį socdemai rengia dvišalį susitikimą su demokratais, o ketvirtadienį – visų trijų partijų atstovų susitikimą.
Aktualijos 2026-06-09
Aurelijus Veryga: po Seimo pataisų yra pagrindas atleisti LRT vadovę
Valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga mano, kad pagal Seimo priimtas įstatymo pataisas ir pakeistus LRT vadovo atleidimo kriterijus yra pagrindas atleisti dabartinę generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę-Budrienę. „Aš manau, kad taip“, – trečiadienį Žinių radijui sakė europarlamentaras. Jis pabrėžė manantis, kad LRT vadovė iš pareigų turėjo trauktis pati ir gerokai anksčiau, tik kilus konfliktui su taryba.
Aktualijos 2026-06-03
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Robertas Kaunas apie JAV karius Lietuvoje: bus, o kada tiksliai, kokiais pajėgumais, apimtimis – pranešim
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako turintis Jungtinių Valstijų patikinimą, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai įvyks – neaišku. „Kad bus (kariai – BNS), tai yra (patikinimas – BNS), o kada tiksliai, kokiais pajėgumais, kokiomis apimtimis, visa tai mes pranešim“, – kelis kartus perklaustas antradienį Seime žurnalistams sakė ministras.
Aktualijos 2026-06-02
JAV kariai išvyksta iš Lietuvos: kada atvyks nauji – neaišku
Pasibaigus rotacijai, per tūkstantį amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Juos turėtų pakeisti nauja grupė karių, tačiau kada tai įvyks ir kiek jų bus, JAV peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje, dar nėra aišku. Apie tai BNS patvirtino keli gynybos srityje dirbantys šaltiniai Lietuvos vykdomojoje valdžioje, kalbėję su anonimiškumo sąlyga.
Aktualijos 2026-06-02
Iš pareigų traukiasi krašto apsaugos viceministras Godliauskas
Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas BNS antradienį patvirtino šalių susitarimu paliekantis pareigas. T. Godliauskas teigė išėjimą iš darbo inicijavęs pats, paskutinė jo darbo diena – ketvirtadienis. Pasak viceministro, sprendimas dėl karjeros pokyčių nebuvo spontaniškas, brendo kelis mėnesius. „Ministras palaimino šitą (sprendimą – BNS), jam tas tinka. Ir man tas tinka, – BNS sakė politikas. – Aš noriu toliau tęsti darbus irgi valstybės labui, bet jau kitoje formoje.
Aktualijos 2026-06-02
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Registrų centras: gyventojai netrukus galės pasitikrinti, ar jų duomenys buvo pavogti
Lietuvos gyventojai dar šią savaitę galės pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti, sako laikinasis Registrų centro (RC) vadovas. „Planuojame, kad tokia galimybė Registrų centro savitarnoje atsiras jau nuo rytojaus.
Registrų centro vadovas: nutekėjus duomenims atskleisti NT išrašai, įskaitant žmonių asmens kodus
Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų šimtų tūkstančių Registrų centro duomenų, įmonės vadovas Adrijus Jusas sako, kad sistemoms atnaujinti per trejus metus reikia maždaug 50 mln. eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko. „Dėl (prastos – BNS) sistemų būklės, mūsų vertinimu, reikia bendrai apie 50–60 mln. eurų, kad jos būtų visos tvarkingai paruoštos pagal šios dienos standartus“, – interviu BNS teigė Registrų centro vadovas.
2026-05-25
Kasčiūnas: tarp nutekėjusių Registrų centro duomenų – informacija apie žvalgybos pareigūnus
Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp nutekėjusių Registrų centro duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus. Galimą neteisėtą prisijungimą ir 600 tūkst. registrų duomenų vagystę tiria Generalinė prokuratūra. Anot jos, keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie Registrų centro vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas.
Aktualijos 2026-05-24
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Ruginienė: „Karas yra daug arčiau nei bet kada“
Lietuvoje trečiadienį radarams fiksavus į šalį įskridusį droną, premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad karas yra daug arčiau nei bet kada. „Gyvename greta karo, kuriame naudojamos naujos ir sparčiai tobulėjančios technologijos, – žurnalistams po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio Vyriausybėje sakė ministrė pirmininkė. – Karas yra daug arčiau nei bet kada.
Aktualijos 2026-05-20
LSDP kritikuoja Budrio komandą dėl nepartinės viceministrės
Valdantiesiems socialdemokratams priekaištaujant užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui dėl nepartinės viceministrės, Lietuvos diplomatijos vadovo atstovė sako, jog politinė ministerijos komanda „yra suformuota ir dirba“. K. Budrys pernai jau yra performavęs komandą po pokalbių su partijos vadovybe, tačiau socialdemokratams tebekliūva Audros Plepytės darbas viceministre. „Ministro politinė komanda yra suformuota ir dirba.
Aktualijos 2026-05-17
Vilniaus arkivyskupija Vytauto Didžiojo palaikų pati neieškos
Istorijos tyrėjui Sauliui Poderiui iškėlus hipotezę, jog Vytauto Didžiojo palaikai yra palaidoti arkikatedros mauzoliejuje, Vilniaus arkivyskupijos kurija sako, kad pati paieškų nepradės, tačiau bendradarbiaus, jei sulauks valdžios institucijų kreipimosi.
Aktualijos 2026-05-17
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Nausėda neigia, kad Lietuva patiria JAV spaudimą: to nėra
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva dėl baltarusiškų trąšų tranzito iš JAV spaudimo nepatiria. „Nėra jokio spaudimo“, – lankydamasis Padvarionių pasienio užkardoje penktadienį žurnalistams sakė šalies vadovas. Taip prezidentas kalbėjo užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui trečiadienį uždarame socialdemokratų frakcijos posėdyje pripažinus, kad iš JAV pusės vis tik atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą.
Aktualijos 2026-05-15
Gintautui Paluckui pateikti įtarimai
Teisėsauga ekspremjerui Gintatui Paluckui ketvirtadienį pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Politikui įtarimai ikiteisminiame tyrime dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo pateikti po apsilankymo Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT). Gintautui Paluckui pateikti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo „Pareikšti įtarimai (...) dėl neteisėto praturtėjimo“, – po apsilankymo Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) žurnalistams sakė pats G. Paluckas.
Aktualijos 2026-05-14
Veryga: mažai tikėtina, kad koalicija keisis
Komentuodamas galimą rokiruotę koalicijoje, valdančiųjų „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga mano, kad kuo daugiau laiko praeina, tuo tikimybė, kad socialdemokratai inicijuos pokyčių, mažėja. „Pirmiausia mes artėjam prie vasaros, jau yra biudžetas dėliojamas, tuoj prasidės čia visos biudžeto derybos, tai užsimesti sau ant galvos vėl naujus dėliojimus, vėl naujus ministerijų pertvarkymus prieš prieš pat biudžetą, kuo toliau, tuo bus sudėtingiau“, – svarstė politikas.
Aktualijos 2026-05-13
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Iš kariuomenės vado – žinia, ką į misiją Hormuzo sąsiauryje galėtų siųsti Lietuva
Lietuva į misiją Hormuzo sąsiauryje galėtų siųsti išminavimo laivus, štabo karininkus, sako kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. „Mūsų pajėgumai gal iš pirmo žvilgsnio atrodo (...) maži, bet iš tikrųjų, patikėkit, turim ką pasiūlyti, – žurnalistams antradienį sakė generolas. – Daugiau gal fokusuojamės į išminavimo pajėgumus ir štabo karininkų siuntimą.
Aktualijos 2026-05-12
Seimas svarstys Lietuvos dalyvavimą misijoje Hormuzo sąsiauryje
Seimas kitą savaitę spręs, ar pritarti siūlymui dalyvauti laivybą užtikrinančioje JAV misijoje Hormuzo sąsiauryje, sako parlamento pirmininkas. „Artimiausiu metu, gal net kitą savaitę bus pasiūlymas. Man atrodo, labai svarbu išlikti kartu su tarptautine bendruomene, su mūsų sąjungininkais, nes tai yra tiesiogiai susiję su mūsų visų galimybėmis turėti pigesnį kurą ir turėti tą bendrystę“, – žurnalistams antradienį teigė Juozas Olekas.
Aktualijos 2026-05-12
Sporto rūmų likimas priešina socdemus: užsimojo tvarkyti patys, bet ambicijas gniaužia dabartiniai lyderiai
Požiūris į buvusių Vilniaus koncertų ir sporto rūmų likimą priešina socdemus: vieni linkę pastato kontrolę išlaikyti Vyriausybės rankose, šią vietą paverčiant nacionaliniu vienybės simboliu, bet kiti į klausimą žvelgia pragmatiškiau ir nori objektą perleisti savivaldybei, taip išvengiant papildomo finansinio įsipareigojimo centrinei valdžiai.
Aktualijos 2026-05-06
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Mindaugas Sinkevičius prakalbo apie dvigubus teisėsaugos standartus
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius penktadienį užsiminė apie dvigubus standartus teisėsaugos darbe. „Mes gerbiame teisėsaugą. Gerbiame pareigūnus, profesionalus, kurie sąžiningai dirba savo darbą ir laikosi savo priesaikos valstybei. Tačiau demokratijoje pagarba institucijoms negali reikšti tylėjimo“, – partijos suvažiavime kalbėjo M. Sinkevičius. „Teisingumas turi būti ne tik vykdomas. Teisingumas turi būti ir matomas.
Aktualijos 2026-05-01
Inga Ruginienė: konservatoriai kopijuoja mūsų gynybos prioritetus
Premjerė Inga Ruginienė sako, kad socialdemokratų sėkmę stiprinant Lietuvos gynybą liudija tai, kad Vyriausybės prioritetus kopijuoja konservatoriai. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). „Tai yra mūsų sąmoningas pasirinkimas: investuoti tiek, kiek reikia, kad valstybė būtų realiai apginta, o ne tik deklaruotų saugumą“, – Lietuvos socialdemokratų partijos suvažiavimo kalboje penktadienį sakė ministrė pirmininkė.
Aktualijos 2026-05-01
Socdemų lyderiai pasisakė, ar Paluckas turėtų traukti iš Seimo
Valdančiųjų socialdemokratų lyderiai sako neraginsiantys ekspremjero Gintauto Palucko trauktis iš Seimo dėl teisėsaugos įtarimų. Pasak jų, sprendimą turėtų priimti pats G. Paluckas asmeniškai. „Aš manau, kad G. Paluckas yra laisvas spręsti, geriausiai žinodamas visas aplinkybes dėl to, kuo jis yra, na, įtariamas“, – žurnalistams Jonavoje penktadienį sakė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius.
Aktualijos 2026-05-01
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Socdemai rinksis į suvažiavimą, laukiama Sinkevičiaus žodžio dėl koalicijos
130-ąsias partijos metines minintys socialdemokratai penktadienį Jonavoje rinksis į suvažiavimą, kurio metu rinks partijos pirmininką, tobulins statutą, aptars šalies aktualijas. Lyderio rinkimų favoritu laikomas dabartinis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius taip pat anksčiau žadėjo per suvažiavimą pasakyti savo asmeninę nuomonę dėl dabartinės valdančiosios koalicijos ateities.
Aktualijos 2026-05-01
Žemaitaitis sureagavo į VTEK sprendimą: man jis nulinės vertės
Etikos sargams konstatavus, kad partijai automobilį išnuomavęs „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė įstatymą, pats politikas šį sprendimą vadina „nulinės vertės“, pažeidimą neigia. „Jeigu būtų čia Gabrielius Landsbergis, tai būtų nepažeista, bet kadangi Žemaitaitis, tai pažeista. Tai ką ten skųsti ir vargti, tai nereikia nei ten vargti, nei ten nieko.
Aktualijos 2026-04-28
Darbą baigia KAM pavaldžios Infrastruktūros valdymo agentūros vadovas
Darbą antradienį baigia Krašto apsaugos ministerijai pavaldžios Infrastruktūros valdymo agentūros vadovas Giedrius Vanagas. Jis BNS nurodė tokį sprendimą priėmęs dėl asmeninių priežasčių. „Pats traukiuosi. Įgyvendinau savo tikslus ir reikia judėti toliau, – BNS teigė G. Vanagas. – Neinu į konkretų darbą, neinu iš darbo į darbą.“ Jis tvirtino, kad sprendimas trauktis nesusijęs su politinėmis priežastimis. „Viskas darbiniame lygmenyje buvo, viskas čia tvarkoje.
Aktualijos 2026-04-14
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Buvusiam Seimo nariui Starkevičiui pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo
Buvusiam Seimo nariui Kaziui Starkevičiui Augalininkystės tarnybos korupcijos byloje pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo. „Įtarimai dėl šios nusikalstamos veikos (kyšininkavimo – BNS) taip pat yra pareikšti ir šiuo metu jau buvusiam Seimo nariui Kaziui Starkevičiui“, – žurnalistams Seime antradienį pranešė generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Starkevičiui skirta kardomoji priemonė K. Starkevičiui skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Aktualijos 2026-04-14
SAM tikslina: pagalbinis apvaisinimas bus teikiamas senąja tvarka iki įstatymo pakeitimų priėmimo
Kol Seimas priims naują Pagalbinio apvaisinimo įstatymą, ši paslauga bus teikiama pagal senąją tvarką, tokį išaiškinimą Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pirmadienį pateikė sveikatos priežiūros įstaigoms.
Ministras ramina ketinančius protestuoti: Kapčiamiesčio giria bus saugoma labiau nei dabar
Prie Seimo antradienį ketinant rengti protestą dėl Kapčiamiesčio girios išsaugojimo, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad šioje vietoje steigiamas poligonas jai reikšmingos įtakos neturės. „Šaudyklų teritorijoje miškų kirtimai, išskyrus tai, kiek reikės pačioms šaudykloms įrengti, bus draudžiami. Šiandien visa šita giria yra ketvirtos paskirties miškai, tai reiškia – ūkiniai miškai, jie yra auginami kirtimui.
Aktualijos 2026-04-13
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Dalis naktį į Lietuvą paleistų balionų buvo tyčia nukreipti į Vilniaus oro uostą
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) patarėjas Darius Buta sako, kad dalis naktį į Lietuvą siųstų balionų buvo tyčia nukreipti į Vilniaus oro uostą. Dėl to jo darbas buvo sustabdytas iki penktadienio ryto. „Praėjusią naktį užfiksuota iki 20 navigacinių atžymų, būdingų kontrabandiniams balionams.
Aktualijos 2026-04-10
Ar gali Lietuva tikėtis JAV karių išvedimo? Ministras Kaunas prakalbo apie grėsmių tikimybę
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad dialogas dėl Lietuvos pagalbos Jungtinėms Valstijoms kare su Iranu buvo, o Vilnius kol kas nemato grėsmės, kad amerikiečiai išves savo karius iš regiono. Taip jis kalbėjo po to, kai trečiadienį po uždaro susitikimo su NATO vadovu Marku Rutte JAV prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Aljansą dėl sąjungininkų nenoro padėti kare su Iranu.
Aktualijos 2026-04-09