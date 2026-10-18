„Keista ir nepriimtina“: Kaunas kritikuoja sprendimą skelbti oro pavojų tik šiaurės Lietuvoje

„Objektas į Lietuvos oro erdvę preliminariai įskrido iš Lenkijos. Jau susisiekiau su Lenkijos gynybos ministru, paprašiau prisidėti ir bendrai tirti šį incidentą“, – žurnalistams sekmadienį teigė Lietuvos ministras.
Ministro teigimu, fiksavus objektą į orą buvo pakelti naikintuvai, tačiau dėl prastų oro sąlygų pilotai objekto vizualiai nematė.
Oro pavojus paskelbtas tik dalyje Lietuvos
Reaguojant į galimą drono grėsmę, oro pavojus buvo paskelbtas tik šiaurinėje Lietuvos dalyje. R. Kaunas sako, kad jam tokia situacija yra „keista ir nepriimtina“.
„Jau kariuomenei yra pavesta užduotis surinkti visą informaciją ir man ją pateikti detaliai. Aiškinsimės ir su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba, kodėl žinutės nebuvo išsiųstos laiku, jeigu taip tikrai įvyko, tai analizuosime, nes tai tikrai yra nepriimtina. Jeigu objektas jau buvo fiksuotas vienoje Lietuvos dalyje, reiškias, visi turėjo būti informuoti laiku, tad čia šitas klausimas yra iškeltas jau“, – sakė politikas.
Naktį bandyta padegti įmonę, kurioje saugoma „Starlink“ ryšio įranga
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Lietuvoje bandyta padegti įmonę, kurioje saugoma „Starlink“ ryšio įranga.
Apie šį incidentą socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė ir premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas taip pat patvirtino šią informaciją, tačiau pabrėžė kol kas detalesnės informacijos pateikti negalintis.
„Šis incidentas yra suvaldytas, užkardytas, bet tai taip pat yra tiriama“, – sekmadienį žurnalistams sakė ministras.
„Naktį buvo kėsinamasi padegti ir kaip suprantu buvo pradėtas lyg ir gaisras Lietuvos įmonės teritorijoje, kuri yra susijusi su „Starlink“ infrastruktūra“, – pridūrė jis.
Vyriausybės vadovas pirmadienį kviečia Nacionalinio saugumo komisijos posėdį, kuriame bus aiškinamasi dėl bandymo padegti Lietuvos įmonę, turinčią „Starlink“ įrangą bei dėl į Lietuvą sekmadienį įskridusio drono.
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