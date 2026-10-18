Cichanouskaja nejaučia nuoskaudų dėl sumažintos apsaugos, mokysis lenkų kalbos

„Lietuva tapo mano antraisiais namais. Visą gyvenimą būsiu dėkinga šiai nuostabiai šaliai, jos žmonėms ir Vyriausybei. Suprantu, kad aplinkybės Lietuvoje pasikeitė, pasikeitė ir Vyriausybė. Žinoma, būtent Vyriausybė turi nuspręsti, kokio lygio apsauga man turėtų būti skiriama. Esu labai dėkinga Lietuvai už tai, kad mūsų biurui čia išsaugotas diplomatinis statusas“, – interviu Eltai Vilniuje teigė S. Cichanouskaja.
„Stengiuosi kuo dažniau atvykti į Lietuvą, nes, viena vertus, jaučiu didžiulę nostalgiją. Labai džiaugiuosi kiekvieną kartą sugrįžusi, vėl matydama savo mėgstamas gatves, pastatus ir žmones. Situacija yra tokia, kokia yra. Negaliu nieko smerkti dėl šio sprendimo. Jis buvo priimtas“, – kalbėjo ji.
Pernai gruodį paaiškėjo, kad S. Cichanouskajos apsaugą Lietuvoje iš Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) perima policija. Dėl to politikė nusprendė persikelti į Varšuvą, kur jai toliau užtikrinama fizinė apsauga.
Mokysis lenkų kalbos
Baltarusijos opozicijos lyderė anksčiau sulaukė kritikos, nes gyvendama Lietuvoje neišmoko lietuvių kalbos.
Politikė sako, kad pripažįsta šią klaidą ir ketina jos nekartoti, todėl mokysis lenkų kalbos.
„Žinoma, negaliu pasiteisinti dėl to, kad neišmokau lietuvių kalbos. Galėčiau sakyti, kad buvau labai užsiėmusi, nes išlaikyti Baltarusijos klausimą tarptautinėje darbotvarkėje yra labai sunkus darbas. Net savo vaikams negalėjau skirti pakankamai laiko ar kokybiškai pailsėti. Tačiau, žinoma, turėjau išmokti lietuvių kalbą“, – teigė ji.
„Kalbant apie lenkų kalbą, baltarusiams ji gerokai lengvesnė, nes mūsų kalbos turi panašumų. Man gėda prisipažinti, bet specialiai mokytis lenkų kalbos dar nepradėjau. Daug klausausi ir, žinoma, dėl kalbų panašumo lenkiškai suprantu gerokai daugiau nei lietuviškai. Tačiau galbūt neturėčiau kartoti tos pačios klaidos“, – akcentavo S. Cichanouskaja.
Sako, kad norintiems išmokti lietuviškai trūksta kursų
Pasak Baltarusijos opozicijos atstovės, nuo Aliaksandro Lukašenkos represijų išsilaisvinę baltarusiai, gyvenantys Lietuvoje, taip pat nori mokytis valstybinės kalbos, tačiau susiduria su iššūkiu – kursų stygiumi.
„Noriu pasakyti, kad dauguma čia gyvenančių baltarusių nori mokytis lietuvių kalbos, nes mes labai gerbiame šalį, kuri tiek daug prisideda prie Baltarusijos žmonių ir Baltarusijos laisvės. Taip pat norėčiau šiek tiek pasiskųsti. Neseniai susitikau su politiniais kaliniais. Jie nori mokytis lietuvių kalbos, tačiau susiduria su problema – trūksta lietuvių kalbos kursų. Kaip man pasakoja žmonės, šimtui norinčiųjų tenka vos viena vieta, o mokėti už kursus gali ne visi. Raginame Seimą ir savivaldybes sudaryti daugiau galimybių nuo represijų išsilaisvinusiems žmonėms mokytis kalbos“, – teigė ji.
ELTA primena, kad sprendimą sumažinti apsaugos lygį S. Cichanouskajai kritikavo Seime dirbantys opozicijos atstovai. Jie teigė, kad tai parodo Lietuvos dreifavimą užsienio politikoje.
Nors persikėlė į Varšuvą, S. Cichanouskajos biuras Vilniuje tęsia darbą.
S. Cichanouskaja į Lietuvą pasitraukė po 2020 metų Baltarusijos prezidento rinkimų, kurie Vakarų laikomi neteisėtais. Nesąžiningai vykusius rinkimus, anot Baltarusijos opozicijos, laimėjo S. Cichanouskaja, o ne nuo 1994 metų Baltarusiją valdantis A. Lukašenka.
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