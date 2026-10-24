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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Nigerijoje Ebolos virusas nustatytas Šveicarijos pilietei: kontaktą turėjo su 44 asmenimis

2026-10-24 13:40 / šaltinis: ELTA
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2026-10-24 13:40
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Pacientė, kuriai Nigerijoje nustatyta pavojinga Ebolos viruso Bundibugyo atmaina, yra Šveicarijos pilietė, pranešė Šveicarijos vyriausybė. 

Ebolos epidemija Konge EPA

Pacientė, kuriai Nigerijoje nustatyta pavojinga Ebolos viruso Bundibugyo atmaina, yra Šveicarijos pilietė, pranešė Šveicarijos vyriausybė. 

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Šveicarijos ambasados Abudžoje darbuotojo žmona neseniai lankėsi Ugandoje, tačiau Kongo Demokratinėje Respublikoje nebuvo, penktadienį pareiškė Šveicarijos užsienio reikalų ministerija. Šiuo metu Konge siaučia iki šiol pražūtingiausia šalyje Ebolos epidemija.

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Nigerijos institucijos antradienį pranešė apie pirmąjį Ebolos atvejį šalyje nuo dabartinės epidemijos Konge pradžios. Teigta, kad liga diagnozuota moteriai, kuri iš Ugandos lėktuvu atskrido į Abudžą. Iš viso nustatyti 44 asmenys, turėję kontaktą su užsikrėtusiąja.

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Pasak Šveicarijos užsienio reikalų ministerijos, Šveicarijos pilietei pasireiškė simptomai ir ji „maždaug savaitę gydoma privačioje klinikoje Abudžoje“. Manoma, kad ji galėjo užsikrėsti per kelionę į Ugandą „maždaug prieš dvi savaites“.

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Svarstoma galimybė pacientę pargabenti į Šveicariją. Jos vyras izoliuotas, tačiau jam jokių simptomų nenustatyta. Kiti ambasados darbuotojai taip pat jaučiasi gerai.

Dabartinė Ebolos epidemija Kongo Demokratinėje Respublikoje oficialiai paskelbta gegužės viduryje. Šalyje jau pranešta apie daugiau kaip 9 tūkst. užsikrėtimo atvejų, o daugiau kaip 4 380 žmonių mirė. Ebolos atvejų jau nustatyta ir Ugandoje, Kenijoje bei kitose Afrikos šalyse. 

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Ebola plinta per tiesioginį kontaktą su užsikrėtusiųjų kūno skysčiais. Liga sukelia karščiavimą, raumenų skausmus, viduriavimą, o sunkiais atvejais – vidinį kraujavimą ir organų nepakankamumą. 

Per praėjusius 50 metų Afrikos žemyne nuo šio viruso mirė daugiau kaip 15 tūkst. žmonių.

Nigerija yra daugiausia gyventojų turinti Afrikos šalis. Pastarąjį kartą Ebolos protrūkis joje buvo užfiksuotas 2014 m., per tuometės epidemijos Vakarų Afrikoje piką. Tačiau ryžtingai veikdamos institucijos tąkart sugebėjo suvaldyti protrūkį per 21 dieną.

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